All'Allianz Arena è sfida tra capoliste

Torino, 8 dicembre 2009. E' l'ultima partita del girone di Champion's League, la Juventus di Ciro Ferrara si gioca il passaggio del turno e affronta in casa il Bayern Monaco. Con due risultati utili su tre, i bianconeri si fanno asfaltare dai tedeschi di Baveria e cedono partita, ottavi di finale e onore per 4 a 1. Anche allora, tre giorni prima, c'era l'Inter in campionato (sfida vinta per 2 a 1). E' questo l'ultimo ricordo nelle menti bianconere di una partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Lo possiamo dire, era un'altra Juventus.

La Juventus arriva in Baviera per giocarsi la semifinale in quella che sarà la prima sfida di due match ad alta tensione. E la Juve di oggi non è più quella di quattro anni fa, una squadra altalenante e senza troppo carattere, obbligata a tornare a galla dopo le vicende di Calciopoli. Capolista in campionato, la squadra di Conte si avvicina alla sfida di stasera da outsider, ma convinta delle proprie possibilità e con la voglia di tornare a pensare in grande. Dal canto loro i tedeschi si presentano in grande spolvero, forti di un sonoro successo in Bundesliga per 9 a 2 contro l'Amburgo e con il torneo praticamente già in tasca. Alle 20.45 il fischio d'inizio, la sfida sarà arbitrata dall'inglese Mark Clattenburg, britannico e internazionale dal 2006.

Cambio di modulo in vista? - Per arginare il Bayern Monaco, il tecnico bianconero potrebbe passare dal collaudato 3-5-2 al più fisico 3-5-1-1. Marchisio sposterebbe il suo raggio d'azione più avanti alle spalle di un'unica punta, con l'inserimento di Pogba a centrocampo. Dopo l'entrata killer di Cambiasso sul finale di Inter Juventus, le condizioni di Giovinco non sono incoraggianti e rimane in dubbio anche Vucinic, che domenica non si è allenato causa febbre. Quagliarella sembra essere in vantaggio su Matri.

Bayern in scioltezza - La squadra tedesca arriva alla grande sfida in stato di piena forma, con la media punti più alta tra i maggiori campionati europei (2,66 contro 2,26 della Vecchia Signora) e la miglior difesa d'Europa con soli 13 reti subite (contro le 19 della Juventus). Capolista in Germania con ben 20 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, la squadra di Heynckes scende in campo da favorita dopo aver eliminato l'Arsenal negli ottavi di finale e aver macinato 5 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte nel cammino in Champions. Nella manifestazione europea i tedeschi sono la squadra che ha ricevuto meno tiri in porta e solo il Barcellona si è dimostrato superiore nel possesso palla. Il tecnico non sottovaluta comunque la Juventus, una squadra solida ma anche con fantasia e qualità tecnica. Per contrastare il pressing bianconero, Heynckes si affida alle certezze Neuer in porta, Dante in difesa e Kroos e Muller a centrocampo, che supporteranno insieme a Ribery l'unica punta Mandzukic. Robben partirà dalla panchina, mentre Javi Martinez, mediano titolare, è costretto a saltare la gara per squalifica.

Statistiche e quote - Bayern Monaco e Juventus si sono sempre incontrate nella fase a gironi della Champions League. Le gare disputate a Monaco sono 3: una vittoria, un pareggio e una sconfitta a testa. Il primo incontro risale al 2004 - la Juventus era affidata a Fabio Capello, il Bayern a Magath - con il match deciso da Ibrahimovic. L'anno successivo il risultato si inverte ed è il Bayern ad avere la meglio, mentre nel 2009 il match di andata del girone si chiude in pareggio a reti bianche. Altre tre sfide, naturalmente, si sono disputate a Torino con 2 successi della Vecchia Signora e una vittoria del Bayern Monaco - il 4 a 1 decisivo per il non passaggio del turno. I bookmakers danno i tedeschi nettamente favoriti: il successo del Bayern Monaco è dato 1.62, mentre la vittoria juventina viene pagata 6 volte la posta. Il pareggio è stabile a quota 3.60.