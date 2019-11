Nel segno di Palacio

Massimo risultato col minimo sforzo. Si potrebbe riassumere così la gara condotta in porto dai nerazzurri. Tre punti che sono tutti merito della grande prestazione di Rodrigo Palacio. Inter ora a -7 dal Milan terzo e con gli stessi 50 punti della Lazio.

Sostanziale equilibrio durante l'intero arco della partita ma la differenza, come spesso accade in questi casi, la fanno i campioni. Nel primo tempo l'ex genoano si inventa un gran gol di testa, nella ripresa chiude il match sullo 0-2. Samp che da la sensazione di essere in debito di ossigeno dopo una scorpacciata di punti negli ultimi due mesi.







20.25 l'INTER COME A CATANIA SI PRENDE L'INTERA POSTA GRAZIE A RODRIGO PALACIO. SPUNTO, CORSA, TECNICA, POTENZA SONO LE QUALITA' DA CUI PUO' ATTINGERE IL NUMERO 8 NERAZZURRO.



90+4' E' FINITA! 0-2!



90+3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ANCORA PALACIO! SPEZZATA IN DUE LA DIFESA DORIANA! DOPO UNA LUNGA DISCESA IL FORMIDABILE ATTACCANTE EX GENOA INSACCA! 0-2!



90' Saranno quattro i minuti di recupero!



89' Occasionissima per Guarin che spara alto davanti a Romero!



85' Dentro Munari, out Kristicic.

84' Obiang in questo secondo tempo ha sbagliato decine di palloni. Bene, invece, da quando è entrato Poulsen.

82' Punizione Samp da ottima posizione ma M.Lopez non da il giro giusto ed è un gioco da ragazzi per il portiere dell'Inter bloccare la sfera.



79' Ormai l'Inter è tutta dietro a guardia del risultato. Isolato davanti Rodrigo Palacio. Samp che manovra a fatica e non riesce ad entrare nella zona rossa di Handanovic.



77' Guarin spreca tanti, troppi palloni ma è utile in fase di copertura.



74' Ingabbiato Icardi da Ranocchia e Juan Jesus, l'argentino raramente entra in possesso del pallone.



71' Stramaccioni ha riassestato la difesa e la densità a centrocampo permette di contenere bene le sfuriate della Samp. Pochi palloni gestiti dagli ospiti ma ottima fase di copertura.



69' La Samp ha alzato notevolmente il proprio baricentro in questa seconda frazione, senza, però, creare troppi grattacapi alla porta difesa nerazzurra.



66' Esce Cassano per Kuzmanovic quando si alza l'incitamento della gradinata Sud, cuore del tifo doriano.



64' Lorenzo De Silvestri è il vero pericolo per la retroguardia ospite. Riesce sempre a saltare il primo uomo e Pereira finisce per perderlo.



62' In area interista si ritrovano Silvestre e Maxi Lopez, insieme ai tempi di Catania.



60' Ancora 0-1 dopo la prima ora di gioco. Da notare la buona prestazione del giovane difensore doriano Mustafi.



58' Rossi vuole kili in avanti e inserisce Maxi Lopez per il pur brillante Sansone.



57' Parlavamo di soliidità difensiva e Stramaccioni avverte le difficoltà dei suoi. Manda, così, dentro Silvestre estromettendo Jonathan. Passa così a tre la difesa nerazzurra.



53' E' ora la Samp a prendere le redini del centrocampo ma quando riparte, l'Inter, dà la sensazione di poter far male.



50' Ancora De Silvestri sull'out di destra e ancora dentro per la testa di Icardi che getta alto!



49' L'Inter non riesce a mostrare la solidità della grande squadra, soffrendo soprattutto sugli esterni.



47' Guarin prende a sportellate Obiang causando una punizione su cui Palombo non trova la porta.



46' Le squadre sono nuovamente in campo. Nessun cambio. Solo accorgimenti tattici negli spogliatoi.



19.32 Delio Rossi ragiona l'ipotesi Maxi Lopez per dare maggiore profondità alla manovra doriana.







19.20 Il gol degli ospiti è arrivato nel momento migliore dei blucerchiati. Romero può solo toccare sulla conclusione dell'attaccante nerazzurro. Buono solo l'inizio dell'Inter che va lentamente abbassando i ritmi, contrario di quanto fatto dai liguri. Stramaccioni dovrà comunque rivedere molte cose negli spogliatoi. Ad esempio la posizione di Kovacic, apparso quanto meno fuori luogo nella prima frazione.



45+1' Squadre negli spogliatoi!



45' Occasione Inter! Ancora con Rodrigo Palacio! Lunga fuga sulla sinistra prima di sparare un insidioso diagonale che supera nuovamente Romero ma non trova lo specchio!



43' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! 0-1! PALACIO! GRANDE COLPO DELL'ARGENTINO! OTTIMO L'AVVITAMENTO SU CROSS DALLA SINISTRA DI PEREIRA!



42' Inter che soffre la disposizione tattica dei blucerchiati.



40' Adesso la Samp alza i ritmi, conscia del momento di difficoltà degli ospiti.



37' Curiosità: Jonathan continua a scivolare e a dare sensazione di poca stabilità. E dire che al ventesimo aveva già cambiato scarpini per questo motivo!



35' Occasione Samp con Icardi che non sfrutta un regalo di Jonathan. Il terzino, tutto solo nella propria area, scivola sul pallone regalando la sfera al classe '92.



34' Grande conclusione di Kristicic dalla distanza. Ottima la risposta dell'estremo difensore sloveno che leva la palla dall'incrocio.



33' Entrambe le compagini fanno molta attenzione a non scoprirsi. Le uniche occasioni da palle inattive.



30' Fase lenta del match. Dopo un inizio a ritmi alti da parte di entrambe, ora una fase di stallo.



27' Conclusione velleitaria dai 25 per Sansone.



24' Delio Rossi si lamenta spesso con il quarto uomo per la linea di arbitraggio assunta dal giudice di gara.



22' Poli ammonito per simulazione. Banti redarguisce l'ex interista reo di aver accentuato la caduta in occasione del contrasto con J.Jesus.



20' Primo calcio d'angolo per la Samp e occasione di testa per Icardi che non angola troppo e trova la reattività di Handanovic.



19' De Silvestri è una spina nel fianco dalla parte di Pereira. Si libera spesso della marcatura e riesce a crossare con troppa facilità.



15' Samp attendista. Tutti dietro la linea del pallone gli 11 di Delio Rossi. Kristicic, Poli e Obiang garantiscono buona copertura e ottime ripartenze.



12' I nerazzurri tentano spesso la via verticale per le fughe di Palacio.



9' Punizione Samp: Palombo spara alto dai 25 metri.



5' Bene l'Inter in fase di interruzione con Gargano. Si vede spesso sulla destra Jonathan.



3' Partenza frizzante dei 22 in campo! Adesso è Palacio "a tu per tu" con Romero. L'argentino prima tenta di superare il connazionale estremo difensore avversario, poi allargandosi azzarda una conclusione violenta da posizione molto decentrata!



2' Già un'occasione per la Samp con Sansone che si avvita su un cross di De Silvestri. L'ex Sassuolo e Torino spara centrale, facile per Handanovic.



1' Si comincia! Inter che attacca verso destra, Doria verso gradinata Nord.



18.29 Inter: solo 12 punti nelle ultime 11 gare disputate. Addirittura 5 sconfitte. Ottimo, invece, il trend dei padroni di casa da quando si è insediato il nuovo allenatore Delio Rossi.



18.28 Cielo sereno su Marassi, le squadre scendono in campo! Inter in maglia rossa, Samp in tenuta classica blucerchiata.



18.20 Mauro Icardi osservato speciale! Il giovane prodotto della cantera blaugrana si appresta a sfidare quella che probabilmente sarà la sua nuova squadra.



18.15 Tutto pronto per il recupero della giornata numero 29 di questo campionato!