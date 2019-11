La Lazio cade in Turchia, semifinale lontana

Nella bolgia del Şükrü Saraçoğlu, sono i padroni di casa ad imporsi con il punteggio di 2 a 0. Gara equilibrata fino ad inizio ripresa, quando Onazi lascia i compagni in inferiorità numerica per doppia ammonizione. Poi il rigore trasformato da Webo e la doccia gelida al 90' con la rete di Kuyt.

90'+5 Triplice fischio finale

91' cinque i minuti di recupero

90' 2 a 0 per il Fenerbahche, raddoppia Kuyt

86' Dentro Mauri, fuori Hernanes

78' Webo dal dischetto, porta in vantaggio il Fenerbahce

76' Rigore per i turchi. Radu tocca di mano in area

71' Klose entra al posto di Kozak

69' Sinistro di Sow, Marchetti devia in corner

67' Webo nell'area piccola di testa, colpisce fuori di un soffio

61' Ledesma sostituisce Ederson, acciaccato

58' Tiro di Candreva a pochi metri dal limite dell'area, il pallone finisce sull'esterno della rete

57' Ancora dalla distanza Meireles, Marchetti stavolta blocca

55' Sinistro di Meireles, Marchetti devia in angolo con una grande parata

52' Fenerbahce vicino al gol con Sow che non trova la deviazione vincente sotto porta del corner

49' Ci prova dalla media distanza Hernanes, il tiro è però troppo debole

48' Meireles coglie il palo. E' il secondo legno della partita per i turchi

47' Onazi rimedia un altro giallo e viene espulso. Lazio in dieci

46' Inizio ripresa, nessun cambio nelle due formazioni

45'+2 Fine primo tempo

37' Ederson in velocità elude un avversario ma non riesce a crossare al centro. Angolo per la Lazio. Candreva calcia male, il Fenerbahce riparte

36' Radu in mezzo per Ederson, la difesa turca lo anticipa e si guadagna la rimessa

27' Marchetti a terra dopo uno scontro fortuito di gioco, nessun problema per il portiere che riprende il suo posto tra i pali

24' Candreva batte il corner direttamente verso la porta. Demirel blocca

22' Cana, in area, anticipa Sow, sventando una limpida occasione da rete per i padroni di casa

17' Corner battuto verso la porta da Cristian, Marchetti blocca il pallone

16' Lulic sbaglia un disimpegno quasi da fondo area, ne approfitta Sow che colpisce il palo

12' La Lazio reclama un rigore, per fallo in area di Demirel su Ederson

9' Cross di Candreva per Ederson che colpisce poco potente di testa, Demirel blocca facile il pallone

7' Come da previsione, turchi molto aggressivi ma la Lazio contiene senza patemi

2' Candreva in avanti sulla destra, si guadagna un angolo. Il corner viene allontanato dall'area, turchi in avanti con il primo tiro di Sow che finisce fuori bersaglio

1' Partiti

20:35 - Più aggressivo lo schieramento del Fenerbahce che si schiera in campo con un 4-2-3-1, con Webò di punta. L'intenzione è quella di aggredire subito la Lazio, vincere il match, aggiudicarsi subito a Istanbul il passaggio del turno, potendo contare stasera su un pubblico che definire "caldo" è un eufemismo.

20:30 - Petkovic ricorre parzialmente al turnover, tenendo in panchina Biava, Mauri, Ledesma e Klose. In campo vanno Gonzalez sulla destra come terzino – la Lazio dopo l'infortunio di Pereirinha non ha in rosa altri giocatori che possano ricoprire il ruolo – Ciani e Cana centrali; Onazi e Lulic. Confermato Ederson e Kozak unico terminale nel reparto avanzato.

20:25 - Tra Fenerbahce e Lazio si prospetta una partita calda e aperta. Il pronostico vede favorito il club romano ma la società turca ha caricato moltissimo ambiente e giocatori. Il mister dei gialloblu, Aykut Kocaman, ha dichiarato che la sua squadra deve scendere in campo per vincere, in modo da affrontare un ritorno a Roma, a porte chiuse, sul velluto. Il presidente del Fenerbahce, Aziz Yildirim, ha addirittura promesso ai suoi giocatori un premio di due milioni di dollari, in caso di passaggio del turno.

20:20 - Un occhio al derby e uno ai quarti di finale di Europa League, obiettivo che la Lazio sente ampiamente alla sua portata. Emerge questo nelle scelte di formazione del tecnico Vladimir Petkovic, anche se lo stesso allenatore ha dichiarato che i suoi uomini devono praticamente dimenticarsi della partita con la Roma di lunedì prossimo. Eppure, visto l'undici che scenderà in campo, pare che un pensiero importante, sia già stato rivolto al derby