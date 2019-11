Roma, la stracittadina è alle porte

ROMA - Statistiche alla mano, la Roma detiene il comando della classifica dei derby vinti: 63 in 172 partite disputate, contro le 49 vittorie della Lazio e i 60 pareggi. Un fattore che, se analiziamo solo le stracittadine disputate in campionato, si ripete: 48 vittorie per i giallorossi, 37 per i biancocelesti e 54 pareggi. Numeri confortarti in vista della sfida del lunedì sera (20.45) che vedrà in scena due squadre divise da soli 3 punti: in caso di vittoria, la Roma potrebbe raggiungere i cugini a 50 punti (gli stessi dell'Inter) e aumentare, seppur di poco, le percentuali per la conquista dell'ultimo posto Champions; viceversa, una vittoria della squadra di Petkovic proietterebbe i biancocelesti tra i primi 5 posti della classifica, continuando la corsa alla terza posizione.

ANDREAZZOLI - Ma questo derby nasconde un altro retroscena, legato alla figura dell'allenatore: le buone prestazioni della Roma di Aurelio, infatti, stanno facendo circolare l'idea di una riconferma del tecnico della Lupa anche per il prossimo campionato. Non è da escludere quindi che una vittoria con la Lazio possa convincere la dirigenza giallorossa a puntare molto sul ex collaboratore di Spalletti. "Il derby? Avrei preferito arrivarci con una vittoria, ma non vediamo l'ora di giocarlo!". Sono le parole del tecnico Andreazzoli al suo primo derby come allenatore della Roma, che vogliono smuovere l'ambiente dopo il ko rifilato dal Palermo.

SQUADRA ANTI LAZIO - Con gli squalificati Osvaldo e Piris, Andreazzoli è costretto a cambiare qualcosa nello schema tattico della sua squadra. Balzaretti recupera in fretta, ma con la Lazio dovrebbe partire dalla panchina. Detto di Stekelenburg in porta, solita difesa a tre con Burdisso, Castan e Marquinhos. Centrocampo spavaldo e propositivo, con Torosidis e Marquinho sulle fasce, De Rossi affiancato da Bradley (quest'ultimo quotato maggiormente rispetto a Tachtsidis) e con Pjanic alle spalle del duo Lamela-Totti. Arbitro della partita: Mazzoleni.

PERROTTA - Un veterano ritrovato analizza la situazione in casa Trigoria nell'imminente stracittadina: " Il derby e’ una partita molto difficile. Noi ci arriviamo in un momento non facilissimo dopo la sconfitta di Palermo, ma sappiamo tutte le insidie che possono esserci. Lo stiamo preparando come abbiamo sempre fatto, sappiamo l’importanza della gara, quello che rappresenta per la citta’, per i nostri tifosi, siamo consapevoli di quello che ci giocheremo". Il centrocampista ex Chievo segue la linea del tecnico, sottolinea l'importanza del derby e carica la squadra alla ricerca della vittoria.

TOTTI - "Se abbiamo parlato di rinnovo? No, ho salutato e basta". Parole di Francesco Totti alla fine del pranzo con il presidente James Pallotta. Poche le parole rilasciate ai giornalisti che non fanno trapelare nulla sulla situazione contrattuale del capitano. Anzi è lo stesso Pallotta che ironizza: "È Totti che mi ha detto che posso restare altri due anni".