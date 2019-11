Denis rimonta l'Inter, rivivi la diretta

Termina qui la diretta di Vavel Italia. Johnathan Scaffardi vi augura una buona serata.

Finisce una partita incredibile a Milano. L'Inter avanti di due gol cede all'Atalanta trascinata da Denis. Champions League sempre più lontana per gli uomini di Stramaccioni.

94' - Ranoccchia sbaglia aporta vuota! Incredibile!

91' - Espulso Raimondi! Un colpo a palla lontana! Finale infuocato.

89' - Prova Livaja da lontano, ma fuori misura.

88' - Cartellino anche per Biondini. Fallo su Alvarez.

85' - Giallo per Scaloni.

82' - Schelotto per Cambiasso nell'Inter. Cazzola per Denis, vittima di crampi.

77' - GOOOOOOL! DENIS! E SONO 3! 4-3 ATALANTA! Bravissimo Bonaventura a pescarlo in area!

74' - Brivio per Del Grosso nell'Atalanta.

71' - GOOOOOOOL! DENIS! 3-3! Un gol bellissimo! Ma che partita è??? Bravo e fortunato nel dribbling, perfetto nella conclusione.

65' - GOOOOOL! Non sbaglia DENIS! Si riapre la partita, ma ci saranno polemiche per una scelta apparentemente inspiegabile.

64' - Rigore per l'Atalanta! Dubbi sulla scelta di Gervasoni.

61' - GOOOOOOL! 3-1! SEMPRE ALVAREZ! Si è sbloccato l'argentino! Doppio passo e sinistro imparabile! Stavolta applausi per lui!

60' - Zanetti infiamma San Siro! Partita incredibile ora!

56' - INCREDIBILE! GOOOOOOOL DELL'INTER! ALVAREZ! Sbaglia tutto Canini, Alvarez si avventa sul pallone e anticipa Polito! 2-1.

55' - GOOOOOL! PAREGGIO ATALANTA! BONAVENTURA! Non arriva Samuel e il centrocampista bergamasco non sbaglia!

54' - Ecco il momento di Marko Livaja. Fuori Carmona. Va con le due punte Colantuono.

53' - Alvarez va via bene e cerca in area Rocchi, che contrato non trova la conclusione. Proteste Inter nell'occasione.

51' - Meraviglioso inizio di seconda frazione di Mateo Kovaci! San Siro si stropiccia gli occhi.

48' - Atalanta più aggressiva in questo avvio di ripresa.

All'intervallo Inter avanti uno a zero. Inizio difficile per la squadra di Stramaccioni, poi l'infortunio di Cassano. Ennesima tegola. Qui la reazione dei nerazzurri che spinti da Kovacic alzano il ritmo e passano con Rocchi nel finale di tempo. L'Atalanta dopo un buon inizio incide poco. Colantuono giocherà la carta Livaja nella ripresa?

44' - Un minuto di recupero.

43' - GOOOOOOOOOL! INTER IN VANTAGGIO! ROCCHI! Angolo di Pereira e perfetto anticipo di Tommaso Rocchi! Inter meritatamente avanti!

42' - Kovacic! Sempre lui! Che giocata per Rocchi, Inter vicina al vantaggio!

39' - Stavolta è buona la conclusione di Alvarez ma Polito si oppone.

37' - Altra conclusione di Alvarez e altri fischi dagli spalti.

34' - Sublime Kovacic a pescare Pereira che pennella per Alvarez sul secondo palo, ma la conclusione dell'argentino è raccapricciante! San Siro si imbufalisce!

32' - E infatti arriva l'avvicendamento. Dentro Alvarez e cambio di modulo.

31' - Prova a restare in campo il fantasista nerazzurro, ma sembra difficile.

30' - Incredibile a San Siro! Infortunio muscolare per Cassano! Problema accusato dopo un colpo di tacco. Sarà costretto a uscire.

29' - Biondini finta e destro. Alto non di molto.

27' - Carmona salta Ranocchia e calcia, ma Handanovic è attento.

25' - Guarin per Rocchi, Inter vicinissima al gol! Poi Ranocchia di testa non trova il bersaglio. Provano a crescere i padroni di casa.

22' - Punizione da lontanissimo di Guarin! Potente, ma non in grado di preoccupare Polito.

19' - Sono gli ospiti a fare la partita, non un grande avvio dell'Inter.

15' - Bravo Denis a staccare di testa, ma palla molto lontana dalla porta di Handanovic.

14' - Cambiasso cerca Rocchi, ma chiude bene Stendardo in angolo.

12' - Bella combinazione Denis-Carmona-Bonaventura, ma l'assistente dell'arbitro alza la bandierina! Fuorigioco dubbio!

7' - Brutto tiro di Cigarini. Scintille Samuel-Denis. Grande duello.

4' - Ammonito Kovacic che interrompe la ripartenza ospite, dopo il tiro dalla bandierina.

4' - Primo corner della partita per l'Inter.

20.46 - Un minuto di silenzio in ricordo del Presidente Ivan Ruggeri.

20.44- Manca ormai pochissimo all'ingresso in campo delle squadre. Stramaccioni ritroverà il vero Guarin? Trascinatore per lunghi tratti e poi improvvisamente abulico nell'ultimo periodo, il colombiano rappresenta l'unica vera arma letale dei nerazzurri.

20.38 - Il week-end calcistico si concluderà domani sera con l'attesissimo derby di Roma. La Lazio di Petkovic dimenticherà le fatiche di Coppa e gli orrori arbitrali? E la Roma diventerà finalmente grande? O resterà uno strordinario agglomerato di talento fine a se stesso?

20.33 - Non sembra la serata degli ex. Schelotto e Livaja entrambi in panchina. Strano il destino. Soprattutto il giovane centravanti servirebbe come il pane all'Inter priva di Palacio e Milito. Discutibile perlomeno la sua cessione. Al rientro dopo l'esclusione per motivi disciplinari il giovane bomber siede in panchina. Il "Galgo", eroe del derby, sembra aver perso la fiducia di Stramaccioni. Avrà una chance a partita in corso?

20.30 - Nello scontro all'ora di pranzo il Milan di Allegri, avanti di due gol, è stato ripreso al Franchi dalla Fiorentina. 2-2 il finale. Due rigori per i viola e molte polemiche. Qualora l'Inter vincesse stasera risalirebbe a 5 punti dalla zona Champions. In concomitanza col match del Meazza l'altrettanto importante sfida del San Paolo tra Napoli e Genoa. Occasione di rilievo per i partenopei, ma anche per il Genoa di Ballardini messo in crisi dalla rinascita del Palermo.

20.24 - Diamo un'occhiata alle scelte dei due allenatori. Stramaccioni ripropone la difesa a 3 col recuperato Samuel. Regia affidata al giovane Kovacic. Dopo la squalifica si rivede anche Cambiasso. Il dubbio della vigilia era nel reparto avanzato. Rocchi o Alvarez? Il tecnico nerazzurro opta per l'ex capitano della Lazio. Si copre anche Colantuono. Speculare lo schieramento della linea difensiva, ma una sola punta Denis, con un centrocampo folto. Solo panchina per Livaja.

20.21 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Atalanta. Vavel e Johnathan Scaffardivi augurano una buona serata in nostra compagnia.