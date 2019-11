Pareggio all'Olimpico, rivivi la diretta e i gol

Hernanes croce e delizia, in un derby che lo vede protagonista sia in negativo che in positivo degli eventi che decidono la stra-cittadina. Lazio stoica nel bloccare una Roma che in superiorità numerica ha trovato più volte l'occasione per segnare la rete decisiva nella conquista del derby. Sono i biancolesti a portarsi in vantaggio al 15', grazie ad una gran conclusione dalla distanza del centrocampista brasiliano, con il pallone che s'insacca all'incrocio dei pali. La Roma ci mette un po' a riprendersi dalla doccia fredda e chiude gli ultimi minuti del primo tempo in avanti, ma la squadra di Petkovic controlla e rimane padrona della situazione. Nella ripresa, dopo due minuti, Marquinhos in area fa fallo di mano, Mazzoleni non ha dubbi: è rigore per la Lazio. Hernanes, di solito infallibile dal dischetto, sbaglia il gol del 2 a 0 e del ko per la Roma. Sempre sugli scudi il brasiliano, quando al 55' atterra Pjanic in area. Penalty indiscutibile per i giallorossi, con Totti che dagli undici metri riporta in parità il punteggio. La Lazio continua a farsi male da sola, quando al 69' Biava riceve il secondo giallo e viene espulso. La Roma, in superiorità numerica, ci crede, la Lazio fa muro fino al 90esimo senza disdegnare di poter far male in contropiede. Il derby termina però con un pari giusto e che non migliora le condizioni di classifica di ambedue i club.





90'+4 Triplice fischio finale

90' Saranno quattro i minuti di recupero

88' Stankevicius sostituisce Radu, il lituano non giocava con la Lazio da oltre un anno

85' Punizione pericolosa di Totti diretta in porta, a pochi metri dal limite. Marchetti blocca

79' Corner di Totti, Lamela sul secondo palo colpisce di testa, il pallone va fuori di un soffio

76' Cross di Candreva, Stekelemburg anticipa Kozak e mette in corner

72' Stacco di testa di Kozak, è troppo debole, ci arriva Stekelemburg. Dodò entra al posto di Florenzi

70' Pericolosissimo tiro cross di Totti in area, velo di Marquinho, nessuno della Roma trova la deviazione vincente

69' Fallo di Biava su Marquinho. E' il secondo giallo per Biava che viene espulso. Lazio in 10. Esce Ledesma, entra Ciani

67' Tiro cross di Lulic, Stekelemburg blocca senza problemi

63' Punizione in porta di Totti, palla davanti alla porta, colpisce Florenzi, Marchetti salva la porta

59' Lulic al volo, ma la conclusione esce a lato del palo. Prima sostituzione della Lazio: Kozak entra al posto di Klose

56' Pareggio della Roma, Totti dal dischetto non fallisce la rete dell'1 a 1

55' Hernanes atterra Pjanic in area, rigore per la Roma

54' Tiro cross di Torosidis, palla troppo profonda e che si perde sul fondo

52' Destro in campo al posto di De Rossi. La Roma passa al 4-3-3

51' Giallo per Lulic. Anche lui come radu era diffidato, salteranno per squalifica il prossimo match con la Juventus

48' Hernanes, dal dischetto fallisce il rigore e il colpo del ko

47' Fallo di mano di Marquinhos. Rigore per la Lazio

46' Inizio secondo tempo, nessun cambio da ambo le parti

45'+3 Fine primo tempo. Vantaggio Lazio ma ripresa che si preannuncia interessante, con il buon finale della Roma

47' Florenzi riparte e dà palla a Totti, sulla conclusione potente, interviene Marchetti

45' Saranno tre i minuti di recupero nel primo tempo

43' Klose a terra, si tocca la caviglia, dopo il fallo subito da De Rossi

40' Pjanic ci prova a pochi metri dal limite dell'area, ma il tiro si perde sul fondo

38' Onazi a terra, si fa male nel contrasto con Castan. La Roma deve battere un angolo con Totti. Dopo una serie di rimpalli, Mazzoleni fischia il fallo a Castan

35' Roma che si risveglia dopo aver incassato il gol di Hernanes e cerca ora di prendere in mano il pallino del gioco

29' A bordocampo, ha già iniziato a scaldarsi Destro

27' Punizione diretta di Candreva dai trenta metri, conclusione alta sopra la traversa

25' Conclusione dalla lunga distanza di Torosidis, tiro completamente fuori bersaglio

23' De Rossi zoppica, dopo uno scontro di gioco con Hernanes avvenuto qualche minuto fa, sarà forse costretto ad essere sostituito

20' Hernanes per Lulic, che tra due difensori arriva al tiro, Stekelemburg devia in corner

19' Conclusione dal limite di Candreva, Stekelemburg interviene in due tempi

15' Lazio in vantaggio, in contropiede è Hernanes ad andare in gol, con una conclusione dal limite che s'infila sotto l'incrocio

14' Lamela per Pjanic dentro l'area, Lulic mette il pallone sul fondo e in corner

12' Candreva dal limite, conclusione che Stekelemburg devia in corner

11' Roma dalla manovra offensiva più fluida, Lazio che fa più fatica nella costruzione

8' Totti mette palla al centro per Pjanic che viene anticipato da Marchetti

7' Tiro cross di Candreva, Stekelemburg c'è

3' Conclusione al volo di Onazi. Pallone altissimo sopra la traversa

2' Totti in mezzo, per lo stacco di testa di Lamela, Marchetti blocca il pallone. Partenza molto aggressiva da parte della Roma

1' Partiti, la Lazio è la prima a toccare il pallone

20:40 - Squadre nel tunnel degli spogliatoi, pronte ad uscire in campo

20:25 - I protagonisti più attesi sono Lamela e Totti da una parte, Klose ed Hernanes dall'altra. Sia il capitano della Roma che l'argentino hanno giocato una stagione da protagonisti, nonostante l'andamento tormentato della squadra in campionato. Diverso il caso dell'ex punta del Bayern Monaco, condizionato nel girone di ritorno dagli infortuni. Più appannato il brasiliano che gioca ormai da diverse gare in mediana. Nei derby, tuttavia, la storia l'hanno scritta gli outsider e questa stracittadina potrebbe non fare eccezione

20:20 - Nella Lazio la voglia di riscatto è doppia. C'è voglia di compattarsi dopo la brutta sconfitta in Europa League e di confermare di poter risalire la china in campionato dopo un pessimo girone di ritorno. C'è Klose, che rientra fin dal primo minuto e che seppur non al top vuole recitare la parte del protagonista, esattamente come negli altri derby. Petkovic si affida al collaudato 4-1-4-1 con il tedesco unica punta. Alle sue spalle, un centrocampo composto da Candreva e Lulic, Onazi ed Hernanes. Il ruolo di terzino destro è ancora affidato a Gonzalez

20:10 - Sono arrivate le formazioni ufficiali. Il debuttante mister Andreazzoli, opta per un 4-3-1-2, con Pjanic che giocherà dietro le due punte Totti-Lamela. Il tecnico dovrà fare a meno degli squalificati Piris e Osvaldo ma nella Roma c'è tanta voglia di riscattare il derby d'andata, dove uscì sconfitta, sotto una pioggia torrenziale, per 3 a 2. Per l'allenatore che ha sostituito l'esonerato Zeman c'è in ballo anche l'obiettivo personale di vedersi confermato in panchina, anche nella prossima stagione

20:05 - Vincere. E' l'unica cosa che conta, sia per la Roma che per la Lazio. Dalle dichiarazioni dei due tecnici e delle dirigenze, nessuno firmerebbe per il pari. In palio c'è molto di più del primato cittadino, nella gara più sentita della stagione, da entrambe le piazze. Si attende un derby infuocato in campo ma intanto, fuori, non arrivano notizie lusinghiere: si parla di due accoltellati nel pre-partita, a Ponte Duca D'Aosta. I due tifosi non sono feriti gravi. Ad un'ora circa dall'inizio della gara, ancora incidenti a Ponte Duca D'Aosta, con la carica e il lancio di lacrimogeni da parte delle Forze dell'Ordine