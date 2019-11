Pari nel derby di Genova, la Roma vince e scavalca l'Inter

Giornata amara per l'Inter che perde l'ennesima partita e si fa scavalcare in classifica anche dalla Roma (51 a 50): l'obiettivo non è piú la Champions ma un posto in Europa League e non sará facile per i nerazzurri. Il derby di Genova si è risolto in una partita mediocre, con pochissimi tiri in porta, decine di falli, 8 ammoniti e un espulso. Un classico esempio di derby all'italiana. Il Genoa guadagna un punto che non le serve a molto, rimane penultima insieme al Palermo. Vittoria netta dell'Udinese anche senza Di Natale: 3-0 a Parma in un match senza niente in palio. Il Catania pareggia 0-0 a Verona e ormai sembra fuori dai giochi per un posto in Europa. La vittoria della Roma a Torino è sicuramente importante per i giallorossi, che giocheranno in settimana la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter: é tornato a segnare Osvaldo, raddoppio bellissimo di Lamela. La diretta di questo pomeriggio di Serie A finisce qui, buon proseguimento e alla prossima diretta su VAVEL

FINITA, 1-1 TRA GENOA E SAMPDORIA. Finale anche a Trieste dove il Cagliari batte l'Inter 2-0 (doppietti di Pinilla). I nerazzurri vengono scavalcati in classifica dalla Roma, che vince a Torino 2-1 (Osvaldo e Lamela, R.Bianchi per il Toro). Vittoria netta dell'Udinese a Parma, 0-3 con doppietta di Muriel e gol di Pereira. 0-0 tra Chievo e Catania.

90' - 5 minuti di recupero, il Genoa ci prova ma il pareggio in fondo va bene anche ai rossoblu per come si era messa la partita

Genoa vicinissimo al 2-1 con Borriello che colpisce di testa u un bel cross e Gastaldello quasi fa autogol: calcio d'angolo. Alla Samp il pareggio sta bene, in dieci aspetta solo il fischio finale

Gioco ferma a Genova, capannelllo e spintoni, manata in faccia di Vargas a Munari. Vargas ammonito, giallo anche per Munari, che non aveva fatto niente in realtá

85' - Cinque minuti al termine su tutti i campi o quasi: derby da seguire ora con il Genoa che tenta il tutto per tutto. Sta perdendo l'Inter a Trieste (0-2, doppietta di Pinilla) mentre la Roma è avanti 2-1 a Torino con Osvaldo e Lamela, Parma - Udinese 0-3 e Chievo - Catania 0-0

Il Genoa ha pareggiato a sorpresa e ha un uomo in piú, adesso i rossoblu tutti in avanti per cercare di vincere questo derby

PAREGGIO DEL GENOA!! GOLAZO DI MATUZALEM con un gran tiro a girare all'incrocio dei pali. E RADDOPPIO DEL CAGLIARI SULL'INTER!

78' - Nulla di fatto dopo il corner. Lunghe azioni del Genoa portano quasi sempre a un cross dalla tre quarti, senza risultati. ESPULSO COSTA della Samp per doppia ammonizione

Punizione deviata dalla barriera e corner

Sempre Borriello il punto di riferimento per il Genoa, ma non riesce mai a combinare con i compagni. Un fallo in attacco su Poli genera un capannello ma i giocatori si calmano subito. Ottimo l'arbitro finora. Ora giallo per Palombo e punizione dai 35 metri per i genoani. Giá 6 ammoniti

75' - Kucka ci ha provato al volo ancora su azione d'angolo ma la Samp sta cominciando a costruire il muro difensivo per affrontare l'ultimo quarto d'ora, la difesa respinge

72' - GOL DI PINILLA SU RIGORE A TRIESTE, UN RIGORE DISCUTIBILE, non mancheranno le polemiche. CAGLIARI - INTER 1-0

CAGLIARI IN VANTAGGIO SULL'INTER!

Bella azione della Samp che guadagna un angolo al 66', poi ennesimo fallo in attacco

65' - Terzo gol dell'Udinese a Parma, con Pereira. PARMA - UDINESE 0-3

Siamo intorno al 63' su tutti i campi: a Genova grande intensitá ma poco futbol e pochissime occasioni. L'Inter ancora sullo 0-0 a Trieste con il Cagliari.

ROMA DI NUOVO IN VANTAGGIO A TORINO CON LAMELA, 2-1, UN GOLAZO

56' - Due corner consecutivi del Genoa, soliti spintoni in area, l'arbitro deve intervenire piú di una volta. Giallo per Granqvist. Palla messa fuori sul secondo corner, nulla di fatto. Giallo anche per il capitano del Genoa Moretti

CHIEVO - CATANIA 0-0, CAGLIARI - INTER 0-0, TORINO - ROMA 1-1 (OSVALDO, R.BIANCHI), PARMA - UDINESE 0-2 (MURIEL DOPPIETTA)

53' - Punizione per il Genoa dalla sinistra, mischia e poi fallo in attacco: sono gli unici frangenti in cui i rossoblu riescono a creare pericolo, con le punizioni di Matuzalem che spiovono in mezzo, ma finora nessuno ne ha approfittato

50' - Borriello ci mette l'impegno ma cerca sempre lo spunto personale, ci prova col sinistro da fuori area, palla altissima

Genoa senza idee quando passa la metá campo, nessuno fa gioco e la difesa della Samp riesce sempre a recuperare il pallone. Si continua a ritmo di un fallo al minuto

Partite ricominciate sui cinque campi, riparte anche il derby di Genova, i rossoblu costretti ad attaccare mentre la curva della Samp è in festa

I gol di Pescara - Siena 2-3, giocata ieri pomeriggio





Intervallo anche sugli altri campi: Udinese in vantaggio 2-0 a Parma con due gol di Muriel, 0-0 tra Cagliari e Inter e Chievo - Catania

FINISCE IL PRIMO TEMPO A GENOVA, SAMPA AVANTI 1-0: Preziosi preoccupato in tribuna autoritá. Finisce la prima parte anche a Torino, 1-1 tra Torino e Roma (Osvaldo, R.Bianchi)

De Silvestri tra i migliori in campo a Genova, guadagna un corner a un minuto dalla fine del primo tempo

RADDOPPIO DELL'UDINESE A PARMA, ANCORA CON MURIEL, PARMA - UDINESE 0-2

I gol di Palermo-Bologna 1-1 giocata questa mattina





5 MINUTI AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO, Samp sempre avanti grazie ad una punizione velenosissima di Eder

Punizione del Genoa, palla in mezzo pericolosa ma l'arbitro fischia fallo in attacco. Sempre la Samp avanti 1-0, i genoani sono piú tesi come previsto. TORINO - ROMA 1-1 (OSVALDO, R.BIANCHI), PARMA - UDINESE 0-1 (MURIEL), 0-0 A TRIESTE TRA CAGLIARI E INTER, COSÍ COME CHIEVO - CATANIA

Borriello guadagna un calcio d'angolo, niente di fatto

34' - Il Genoa non ha reagito, é sempre la Samp a fare la partita e ad essere pericolosa. Possesso 54 a 46

PAREGGIO DEL TORO CON ROLANDO BIANCHI, TORINO - ROMA 1-1

Punizione di EDER che tira rasoterra sotto la barriera, palla sul palo e poi in rete con Frey immobile.

GOOOOOL DELLA SAMP !!

27' - Altro fallo a Genova e punizione per la Samp da buona posizione

ROMA IN VANTAGGIO A TORINO, GOL DI OSVALDO, (TORINO - ROMA 0-1) TITOLARE OGGI NONOSTANTE LE POLEMICHE E IL LITIGIO CON BURDISSO.

A METÁ PRIMO TEMPO TUTTE SULLO 0-0 TRANNE PARMA - UDINESE 0-1 (MURIEL, 12')

17' - Krstitic non rientra dopo l'entrata da kung fu di Matuzalem: al suo posto Munari. Ogni fallo genera una discussione, ogni fischio è un boato della curva. Un tipico derby italiano

Borriello cade in area spinto da Poli, l'arbitro fa proseguire. La partita a Genova è fatta soprattutto di calci e interruzioni, non sará facile per l'arbitro

Matuzalem ha mandato fuori in barella un giocatore della Samp con il fallo costatogli l'ammonizione

10' - Atmosfera da derby, non c'è dubbio. Molte interruzioni, ora ammonito Matuzalem per un fallaccio a centrocampo. UDINESE IN VANTAGGIO A PARMA con MURIEL, PARMA-UDINESE 0-1

7' - Tutte le partite sullo 0-0. Genoa ultra difensivo, gioca praticamente con 6 difensori: eppure la vittoria di ieri del Siena e il punto conquistato dal Palermo stamattina obbligano i genoani a fare risultato.

Subito Sampdoria in avanti, buona azione sulla destra e crosso in mezzo con Icard che cade in area, ma non c'è niente.

Squadre in campo a Genova, sta per iniziare il Derby della Lanterna. Iniziate tutte le cinque gare.

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di questa 32' giornata di Serie A. Cinque gare in programm alle 15:00: il campo principale sará il Ferraris di Genova per il derby Genoa-Sampdoria, l'Inter gioca a Trieste con il Cagliari (potete seguire la diretta qui) e la Roma cercherá punti importanti a Torino contro i granata. Parma - Udinese e Chievo - Catania completano il programma.

Un derby è sempre una partita che attira l'attenzione e nel caso di quello di Genova lo spettacolo è sempre arrivato anzitutto dalle due curve, capaci di mettere in piedi splendide coreografie in questi anni. Genoa e Samp non vivono certo il miglior momento della loro storia: sono lontani gli anni in cui i blucerchiati lottavano per lo scudetto e i genoani facevano parlare di sé in Europa. Il Genoa é in piena zona retrocessione, penultima dopo il pareggio per 1-1 nell'anticipo delle 12:30 tra Palermo e Bologna. I rossoblu hanno piú bisogno di punti dunque, mentre la Samp non ha obiettivi concreti se non quello di vincere il derby, che non é poco.

L'Inter gioca in trasferta con il Cagliari, a Trieste. Misteri del nostro calcio, con lo stadio prima negato e poi concesso dopo aver sistemato in tutta fretta il manto erboso. Stramaccioni ha detto di credere ancora nel terzo posto ma al momento l'Inter è sesta a 8 punti dal Milan, che occupa l'ultimo posto valido per la Champions e stasera ospiterá il Napoli alle 20:45.

Anche la Roma si gioca le ultime speranze per conquistare un posto in Europa: settimi a quota 48 punti, i giallorossi sono a sette lunghezze dalla Fiorentina, quarta, e giocano contro un Torino abbastanza tranquillo in chiave-salvezza. Il tecnico Andreazzoli si gioca la riconferma in queste ultime partite dopo una settimana agitata, l'ennesima, e con l'ambiente in preda ai soliti dubbi. La mancata qualificazione all'Europa per il secondo anno consecutivo sarebbe un altro fallimento della gestione "americana" dopo i problemi con gli allenatori e gli acquisti bocciati dalla tifoseria. L'unica certezza della Roma di oggi rimane Francesco Totti.

Anche il Catania ha qualche possibilitá per qualificarsi all'Europ League e oggi giocherá sul difficile campo del Chievo: i giallo-blu sono molto organizzati quando giocano in casa, e pur non avendo ambizioni di classifica non sará facile per il Catania. Parma-Udinese è una sfida tra due squadre senza obiettivi ma he storicamente hanno sempre mostrato un buon calcio.