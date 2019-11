L'Inter perde ancora, la doppietta di Pinilla esalta il Cagliari

Il campo neutro di Trieste sorride al Cagliari. Gli uomini di Pulga vincono 2-0 grazie ad una doppietta di Pinilla e sprofondano l'Inter nel buio più assoluto. Primo tempo a tinte nerazzurre. Inter compatta, solida, ben messa in campo che produce alcune invitanti occasioni da gol, come il palo di Cambiasso, senza però trovare il vantaggio. Ripresa disastrosa. Altro rigore contro fischiato ai danni dell'Inter. Abile Pinilla a lasciarsi cadere al minimo contatto con Silvestre. Contatto che comunque non sembra esserci. Ennesimo errore arbitrale. Lo stesso Pinilla realizza dal dischetto. Dopo lo svantaggio l'Inter sbanda, non si ritrova in campo e concede il raddoppio causa l'ennesima amnesia difensiva. Altra tegola per Stramaccioni che perde nuovamente Nagatomo, entrato dopo due mesi di inattività, per un nuovo infortunio. Ci si interroga sulla preparazione atletica. Di certo lo staff medico avrà di che rispondere. La Roma vince a Torino e scavalca l'Inter di un punto agguantando la Lazio al quinto posto di scena domani sera contro la Juventus. Ad oggi, Inter fuori anche dall'Europa League. E ci si chiede chi schiererà in campo Stramaccioni mercoledì in Coppa contro la Roma visti gli infortuni, le squalifiche e le assenze.





90'+3' Non succede più nulla. Al Nereo Rocco finisce 2-0 per il Cagliari. Inter annientata. Treno europeo un punto più lontano. Decide il doppio Pinilla.

90' Saranno tre i minuuti di recupero.

88' Ci prova Juan Jesus con la forza della disperazione ma il suo colpo di testa non trova la porta.

86' Terzo ed ultimo cambio per i padroni di casa. Casarini per Ekdal.

85' TRAVERSA DEL CAGLIARI! Isolani vicini al terzo gol con Ibarbo che davanti ad Handanovic scarica sulla traversa. L'Inter non c'è più.

80' Partita che sembra non aver più molto da dire. L'Inter appare spaesata, in balia degli eventi.

79' Guarin scarica un destro rasoterra dai trenta metri, blocca Agazzi.

78' Giallo per Pinilla.

76' GOL! CAGLIARI! PINILLA! Arriva la doppietta per l'attaccante del Cagliari. Dormita epica della difesa nerazzurra che viene bucata per vie centrali. Pinilla poi non deve far altro che appoggiare in rete da due passi. Inter annientata. Cagliari sul doppio vantaggio.

74' SFORTUNA INTER! Nagatomo, appena rientrato dopo un'inattività di due mesi per infortunio, si fa male nuovamente ed è costretto ad uscire. Al suo posto Samuel.

73' Ancora Guarin. Il suo tiro-cross si spegne sul fondo.

72' Kovacic per Guarin, conclusione con il destro strozzata, pallone sul fondo.

72' Ammonito Murru per trattenutta su Kovacic.

71' Silvestre va di testa ma viene murato, palla a Rocchi che si gira subito con il destro ma trova solo l'esterno della rete. Buona la prova dell'ex laziale.

70' Angolo per l'inter. Rossettini spazza su cross di Alvarez.

68' Colpo di testa di Ribeiro su cross dalla destra, Handanovic blocca a terra.

67' Cambio nelle file dell'inter. Entra Nagatomo al posto di Cambiasso.

67' Prova ancora Pinilla galvanizzato ma la conclusione non trova la porta.

63' Cagliari dunque in vantaggio per una discutibile scelta arbitrale.

62' GOL! CAGLIARI! PINILLA! Celi concede un rigore per presunto fallo di Silvestre in area. Dopo due presunti penalty negati Celi fischia il contatto. Nel rivedere le immagini il contatto non sussiste. Ennesimo rigore regalato ai danni dell'Inter.

58' Zanetti guadagna un altro angolo. Sugli sviluppi recupera ibarbo che parte in velocità. Incredibile la sua accelerazioone che termina a terra al limite dell'area per un contatto con Kuzmanovic.

57' Secondo cambio per Pulga che inserisce Pinilla per Dessena. aumenta il peso offensivo per il Cagliari.

56' Sul fronte opposto Guarin impegna Agazzi sul primo palo. Angolo Inter.

56' Grande azione di Dessena che, partito da centrocampo, va via in slalom a quattro giocatori nerazzurri e cade in area. Celi fa proseguire ma forse c'erano gli estremi per il penalty. Proteste accesse dei giocatori del Cagliari.

53' Primo cambio per Stramaccioni. Esca Gargano per un probabile stiramento, al suo posto Kuzmanovic. Ennesimo infortunio per l'Inter.

52' Grandissimo lavoro di Rocchi che si libera da quattro giocatori in area tenendo il pallone e scaricando a botta sicura un sinistro violento su Agazzi. Para l'estremo difensore del Cagliari poi arriva Rossettini che libera l'area.

50' Troppa foga di Gargano che prova l'affondo sul pallone ma trova la gamba di Ekdal. Punizine per il Cagliari.

48' L'Inter mantiene il possesso palla e fa la partita. Il Cagliari pericoloso in velocità e in contropiede.

47' Nessun cambio al rientro in campo.

46' Al via il secondo tempo.

Al Nereo Rocco di Trieste Cagliari e Inter vanno al riposo sullo 0-0. Buona la prova dei nerazzurri in questo primo tempo che provano in più occasioni la via del vantaggio. La difesa rossoblù tiene. Conti riceve il cartellino numero 15 in questa stagione e, diffidato, salterà la prossima gara del Cagliari. Alvarez in grande spolvero. A tra poco per il racconto dei secondi quarantacinque minuti.

45'+1' Celi fischia la fine del primo del tempo dopo un minuto di recupero. Cagliari-Inter a porte inviolate in questi primi 45 minuti.

44' Rimane in avanti l'nter. Zanetti guadagna un altro angolo ma sugli sviluppi Juan jesus prova una girata al limite dell'impossibile, pallone sul fondo.

44' Grande Alvarez. Altra bellissima giocata dell'argentino che va sul mancino dopo una finta a rientrare e scarica una botta violenta sopra la traversa.

42' Rocchi in profondità, Astori chiude in angolo.

41' Prova Guarin di testa imbeccato da Zanetti ma non inquadra la porta.

40' Ibarbo se ne va in velocità, arriva sul fondo va al tiro ma viene chiuso da Juan Jesus. Il pallone carambola proprio sul petto del numero 23 del Cagliari e finisce sul fondo. Rimessa per gli uomini di Stramaccioni che risolvono con fortuna un'azione insidiosa.

38' Sugli sviluppi è lo stesso colombiano a liberare di testta l'area nerazzurra.

38' Break del Cagliari che prende coraggio e si mantiene in attacco. Fallo ingenuo di Guarin che regala una punizione ai rossoblu.

35' Occasionissima per gli uomini di Pulga. Pallone rasoterra dalla sinistra per Ibarbo, amnesia difensiva di Pereira che poi miracolosamente recupera e anticipa la conclusione avversaria.

33' Numero di Alvarez che smarca di tacco un'avversario ma il pallone, secondo Celi, era uscito. Rimessa per il Cagliari.

32' Ammonito Conti per fallo su Cambiasso. Punizione Inter.

31' Buona la prova di Alvarez alla mezz'ora del primo tempo che agisce indisturbato sulla destra.

30' Prova il tiro Juan Jesus ma non ha fortuna.

28' Fuorigioco fischiato a Tommaso Rocchi.

27' Cagliari in avanti con Astori ma il suo tiro non trova la porta.

25' Sugli sviluppi prova il traversone guarin ma viene respinto, scivola il difensore del Cagliari, arriva Gargano ma sbaglia completamente la misura del nuovo traversone.

24' Punizione guadagnata da Zanetti.

21' Bella azione personale di Alvarez che salta due uomini ma vine chiuso in angolo al momento di concludere in area. davvero in palla il giovane nerazzurro.

20' Episodio Inter. Rocchi lanciato in area da Kovacic viene messo giù al limite. Nessun fallo per Celi. Dubbia la scelta arbitrale.

17' Ancora Inter. Ancora Guarin. Azione portata avanti da Alvarez che scarica al limite dell'area per Guarin. Agazzi blocca a terra.

15' Altra occasione per gli uomini di Stramaccioni che accendono la partita. Guarin scarica da fermo dai trenta metri ma Agazzi risponde presente.

13' Palo Inter! Bellissima azione dell'inter. Uno due Rocchi-Cambiasso al limite dell'area. Smarcato perfettamente in area dall'ex laziale, l'argentino salta il portiere ma scarica sul palo. Occasionissima per i nerazzurri.

9' Sugli sviluppi del calcio da fermo è pericoloso il piatto di Dessena ma Handanovic c'è e blocca la sfera.

9' Calcio di punizione per il Cagliari. Fallo di Juan jesus che chiede scusa ma Celi lo sanziona con il giallo.

8' Prova a farsi vedere l'inter ma Rossettini fa buona guardia e spazza la propria area.

7' Arriva il cambio per il Cagliari. Esce dunque Cossu, al suo posto Cabrera.

6' Cagliari momentaneamente in 10 per l'infortunio di Cossu. Il giocatore non sembra poter continuare. Già pronto il sostituto.

4' Campo scivoloso al Nereo Rocco.

3' L'Inter tiene il possesso palla in questi primi minuti ma rimane nella propria metà campo, non riesce a proporsi in avanti.

2' Bella azione corale del Cagliari che prova a farsi vedere. Il pallone arriva a Conti ma sul suo tiro una deviazione consente il recupero agli uomini di Stramaccioni.

1' Partiti.

15:00 Manca poco ormai. All'andata finì 2-2 e non mancarono le polemiche per quel rigore negato a Ranocchia da Giacomelli che avrebbe potuto regalare i tre punti all'inter. Celi, oggi, è chiamato ad una grande prova.

14:57 4-3-1-2 per Pulga che rivoluziona totalmente la coppia d'attacco del suo Cagliari schierando Thiago Ribeiro al fianco di Ibarbo. Solo panchina per Sau e Pinilla.

14:54 Per far questo, in vista anche dell’importantissima semifinale di ritorno mercoledì sera a San Siro contro la Roma, per quel trofeo che è l’unico ancora possibile in questa stagione, Stramaccioni scende in campo con una rosa rimaneggiata dopo infortuni e riposi forzati. Tandem d’attacco obbligato visti gli stop di Milito, Palacio e Cassano. Alvarez e Rocchi dunque, autori tutto sommato di una buona prova contro l’atalanta, con Guarin sulla tre quarti. Rispolverata la difesa a quattro con Silvestre che prende il posto di un Ranocchia non al meglio, preservato per la sfida di mercoledì. Così come è preservato Nagatomo che rientrerà proprio contro la Roma. Kovacic c’è nonostante le voci dell’ultima ora dessero Kuzmanovic favorito. Con lui Gargano, al rientro, e Cambiasso.

14:48 Oggi, lontani 8 punti quel terzo posto che vuol dire Champions, nonostante le parole di speranza espresse da mister Stramaccioni nella conferenza stampa della vigilia, i nerazzurri cercano la vittoria per riscattare la prova opaca della scorsa settimana e ritrovare quella continuità e quella determinazione che è mancata durante tutta la stagione per vivere al meglio ciò che manca di questo campionato. Fondamentale lottare fino alla fine per un posto in Europa League che è ancora possibile.

14:45 In casa Inter tanto si è detto e poco si è lasciato intendere, in settimana, dopo la pesante debacle nella gara contro l’Atalanta. Si è parlato a più voci di complotto. Tanti, in questa stagione, gli errori arbitrali di cui i nerazzurri si sono sentiti vittime predestinate. Una sorta di accanimento. L’ultimo proprio la scorsa giornata. Quel rigore di difficile comprensione concesso da Gervasoni ai bergamaschi che, realizzato da Denis, ha riaperto un match dominato fino a quel momento dagli uomini di Stramaccioni. Da li il buio. Altri due gol subiti e tre punti fondamentali lasciati sul campo di San Siro. Tante le polemiche.

14:43 Dunque, dopo la ben nota ed infinita vicenda Is Arenas e le ripetute incertezze della vigilia, il Cagliari giocherà sul campo di Trieste rinunciando definitivamente all’utilizzo dello stadio casalingo. Terreno rizzollato e via libera accordato. Con buona pace di tutti, si spera, per il lavoro svolto.

14:41 Sul campo neutro di Trieste andrà in scena la gara valida per la trentaduesima giornata di campionato. Fischio d’inizio previsto per le ore 15. Arbitro dell’incontro sarà Celi.

14:40 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla diretta di Cagliari-Inter.