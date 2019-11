Prima Flamini poi Pandev, rivivi la diretta e guarda i gol

22.41 - Finisce qua: Milan - Napoli 1-1. Primo tempo bellissimo, mentre il secondo lascia parecchio a desiderare. Ritmi bassi, squadre stanche e partita che si sveglia solo sul finale, complice il takle killer di Flamini. Un pareggio giusto, che alla fine vale il mantenimento del +4 del Napoli. Napoli che oggi mette (quasi) in ghiaccio il secondo posto, visti anche i due calendari.

93' - Partita che si avvia verso la conclusione.

91' - Occasione per il Napoli!! Prima Zuniga, tiro morbido e Abbiati mette a lato. Poi palla subito in mezzo e Calaiò di testa colpisce, palla fuori di un niente.

91' - 4 minuti di recupero. Ancora tutto da decidere.

90' - Nervi tesissimi! Cenno di rissa. Ammoniti Campagnaro e Mexes.

88' - Tiro di Montolivo! A lato di pochissimo.

88' - Ci prova comunque il Milan, rischiando anche un contropiede fatale.

87' - Ammonito Britos.

86' - Cambio per il Milan. Esce Abate, entra De Sciglio.

85' - Punizione calciata da Cavani. Palla contro la barriera.

84' - Ammonito Pazzini. Punizione al limite per il Napoli.

84' - Ora spinge il Napoli. Mancano poco più di 5 minuti. Ora o mai più

83' - Cambio Napoli. Esce Maggio, entra Calaiò.

82' - Milan che, nonostante lo svantaggio numerico, cerca comunque l'offensiva.

80' - 10 minuti alla fine e la partita promette fuoco e fiamma. Napoli con l'uomo in più.

79' - Che occasione per Cavani. Dentro l'area calcia da fermo, palla alle stelle. Difesa del Milan troppo passiva.

78' - Possesso continuo del Napoli. Milan tutto nella propria metà campo.

77' - Nonostante l'uomo in più, il Napoli fatica comunque ad attaccare.

75' - Giallo per Cavani.

73' - Arriva il cambio. Esce Robinho, entra El Shaarawy.

72' - Colpo di scena!! Flamini con un takle fuori di testa! Entrata a martello a piedi pari su Zuniga. Rosso diretto. Ammonito anche Maggio per proteste.

72' - Pronto ad entrare El Shaarawy, non al massimo della condizione.

70' - Squadre che fanno fatica ad attaccare, ora i nuovi innesti potrebbero riaccendere la partita.

69' - Cambio Napoli. Esce Hamsik, entra Armero.

69' - Squadre stanche.

67' - Cambio Napoli. Esce Pandev, entra Insigne.

66' - Partita completamente diversa da quella del primo tempo. Ritmi bassissimi.

65' - Ammonito De Sanctis per perdita di tempo.

61' - Buon occasione per il Milan! Costant prova una palla tesa in mezzo, ma la difesa degli ospiti chiude.

60' - Robinho fischiato dal suo pubblico. Probabilmente uscirà per far spazio ad El Shaarawy.

57' - Ci prova ancora il Milan, ma la difesa partenopea regge bene.

54' - Tiro di Flamini da fuori. Facile per De Sanctis.

53' - Partita in stallo ora, nessuna delle due squadre riesce a prevalere sull'altra.

51' - Tiro di Pandev! Para Abbiati.

49' - Spinge il Milan. Calcio d'angolo per i padroni di casa.

47' - Ci prova subito il Milan. La difesa del Napoli è attenta.

46' - Primo possesso del secondo tempo del Milan.

21.50 - Sta per iniziare il secondo tempo, squadre che stanno tornando in campo.

21.35 - Finisce il primo tempo. Partita molto bella. Entrambe le squadre giocano a viso aperto e dimostrano quanto tengano alla partita. Partita iniziata con un gran Milan che è andato in vantaggio con Flamini, però la reazione del Napoli è arrivata subito e Pandev ha pareggiato dopo 3 minuti. Gli ultimi 10 minuti sono stati di altissimo livello ed entrambe le squadre hanno avuto le occasione per tornare in vantaggio. Partita che potrebbe finire in qualsiasi modo.

46' - Tiro di Niang da fuori, palla a lato.

46' - Un minuto di recupero.

43' - Gran finale del Napoli che ci prova in tutti i modi. Partita bellissima.

42' - Pazzesca azione di Cavani!!!! Lancio lungo per l'uruguagio che fa uno stop in volo mostruso e cerca il pallonetto su Abbiati che, è più sveglio, e para.

41' - Tiro di Montolivo fra le braccia di De Sanctis, occasioni per entrambe le parti.

39' - Contropiede del Napoli, ma Cavani è in fuorigioco. Tutto da rifare per i partenopei.

38' - Attacca il Milan, alla fine il tiro di Muntari esce a lato di molto.

37' - Partita accesissima, entrambe le squadre ci credono

36' - Primo cambio del Milan. Esce Boateng, entra Niang.

35' - Intanto Boateng si è fatto male, si scalda Niang.

35' - Che partita adesso, squadre che spingono a mille!

33' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL NAPOLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Immediata la risposta del Napoli! Goran Pandev la mette dentro! Hamsik mette in mezzo e Pandev da solo, davanti all'area piccola, non può sbagliare e d'esterno destro trafigge Abbiati. 1-1!

32' - Continua a spingere il Milan.

30' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL MILANNNNNNNNNNNNNN!!!!! Flamini non perdona!! Gran azione del Milan, scambio di prima degli uomini di Allegri, alla fine la palla arriva a Flamini che da fuori colpisce di sinistro. Un gol fantastico, imparabile per De Sanctis!

28' - Ci prova Cavani! L'uruguagio ruba palla a Montolivo, il suo tiro da fuori però non ha molte pretese e finisce in curva.

27' - Adesso è il turno del Napoli, cerca un varco la formazione ospite.

26' - Buona occasione per il Milan. Zapata di testa mette in mezzo il cross di Montolivo, De Sanctis arriva prima di Pazzini.

25' - Ci prova il Milan, guadagnato un calcio d'angolo.

24' - Partita in stallo ora, le due squadre si annullano a vicenda.

22' - Per ora gran partita di Mexes, dalle sue parti non passa nulla.

21' - Che possibile occasione per il Napoli! Hamsik parte in contropiede e filtra a Pandev, chiusura decisiva della difesa milanese.

20' - Dopo quasi 20 minuti di match inizia a farsi vedere il Napoli.

18' - Spinge il Napoli. Cross in mezzo di Hamsik messo in angolo di braccio da Flamini, Rocchi dice che è involontario.

16' - Nervi tesi adesso, i contrasti non sono per nulla leggeri.

15' - Ci prova il Napoli, ma l'offensiva dei partenopei è sterile.

13' - Ennesima occasione per il Milan! Prima un cross in mezzo di Boateng parato da De Sanctis, poi subito dopo Dzemaili perde il pallone e su un cross del Milan, Boateng tira a lato di poco. Napoli in difficoltà estrema.

12' - Continua ad attaccare il Milan e continua il Napoli a buttare via ogni possibile contropiede.

11' - Tiro di Muntari da lontano, anche questo deviato, facile però per De Sanctis.

10' - Napoli che fatica ad impostare.

8' - Zapata di testa sull'angolo! Palla alta di non moltissimo.

8' - Sempre il Milan in attacco. Partita frizzante ora. Angolo per il Milan.

7' - Napoli in difficoltà ora.

6' - Punizione per il Milan, che rimane in attacco. La difesa partenopea mette in rimessa laterale il cross.

5' - Che occasione per il Milan!! Tiro di Boateng da fuori deviato da Maggio, De Sanctis con un colpo di reni para.

4' - Ora gioca il Napoli, tiro di Maggio deviato da Muntari, para Abbiati.

3' - Primo possesso del Napoli, che guadagna calcio d'angolo.

3' - Primi minuti dominati dal Milan che cerca di tenere in mano il match.

2' - Ci prova il Milan, si difende bene il Napoli.

1' - Primo pallone toccato dal Napoli.

20.44 - Squadre in campo.

20.42 - Squadre nel tunnel. Questione di minuti e le squadre saranno in campo.

20.40 - Ospiti sulle tribune d'eccezione: da Prandelli a Shevchenko.

20.38 - Speaker che annuncia le formazioni, manca veramente pochissimo all'inizio del match.

20.35 - Mancano quasi 10 minuti all'inizio del match e l'atmosfera è a mille per la "partita dell'anno".

20.33 - C’è l’attesa per una vittoria del Milan che, contro il Napoli, non festeggia dal 13 aprile del 1986. Giusto 27 anni fa. L’attesa dei tifosi, dunque, è grande.

20.30 - Allegri invece è stato cauto in conferenza stampa, dicendo che una loro vittoria o un pareggio terrebbe comunque aperto il discorso secondo posto. Ma anche che il Napoli è una delle squadre più pericolose in contropiede e l'unico modo per vincere è avere pazienza ed essere equilibrati.

20.26 - I padroni di casa arrivano da 2 vittorie e un pareggio, mentre il Napoli da 3 vittorie consecutive. I bookmakers danno quasi per scontata la vittoria del Milan, ma Walter Mazzarri (allenatore del Napoli) in conferenza stampa ha chiaramente detto che il Napoli non da nulla per scontato e che darà il massimo per strappare 3 punti a San Siro, che potrebbe essere il fattore determinante per il Milan.

20.23 - Momenti di tensione fuori da San Siro, preso a sassate un autobus di tifosi del Napoli. Situazione che sembra essere tornata tranquilla.

20.21 - Squadre in campo per il riscaldamento, come al solito Mazzarri non è presente in campo.

20.20 - Uscite le formazioni ufficiali che vedono la sorprendente esclusione di El Shaarawy, che verrà sostituito da Robinho con Boateng e Pazzini a completare il tridente. Il Napoli schiera la formazione diventata ormai titolare, con Britos in difesa, Dzemaili al posto di Inler a centrocampo, e Cavani-Pandev davanti a Hamsik.

LE FORMAZIONI — Milan (4-3-1-2): Abbiati; Abate, Zapata, Mexes, Constant; Flamini, Montolivo, Muntari; Boateng, Pazzini, Robinho. All. Allegri

Napoli (3-4-1-2): De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Britos; Maggio, Dzemaili, Behrami, Zuniga; Hamsik; Pandev, Cavani. All. Mazzarri

20.18 - L'andata finì 2-2 e per molti fu il punto di rilancio nella stagione del Milan. Questa volta però i discorsi sono diversi: in caso di vittoria del Napoli, i partenopei allungherebbero di 7 lunghezze sui milanesi e metterebbero al fresco il discorso secondo posto. Invece in caso di vittoria del Milan, i milanesi arriverebbero a -1 sul Napoli e vedremmo sicuramente uno sprint finale nelle ultime giornate per aggiudicarsi quel posto che vorrebbe dire qualificazione diretta ai gironi di Champions League.

20.16 - Buona sera a tutti da VAVEL per la diretta di Milan - Napoli, la partita che potrebbe aprire o chiudere la corsa per il secondo posto.