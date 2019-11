Totti: “Adesso pensiamo all'Inter”

Dopo i 3 punti di carattere ottenuti nella sfida contro il Torino, la squadra di Andreazzoli è tutta compatta e concentrata verso l'ultimo obbiettivo stagionale: la finale di Coppa Italia. Il tecnico della Roma nonostante ieri abbiamo optato per un ampio turnover, mercoledì sera dovrà fare a meno di molti titolari. Con Burdisso e Osvaldo squalificati, ieri si è aggiunta la grana Pjanic; il bosniaco ieri ha rimediato un trauma contusivo alla caviglia sinistra che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Niente di grave, ma certo il tempo, poco più di 72 ore, non gioca a suo favore.

C'è ottimismo invece per quanto riguarda Daniele De Rossi, il centrocampista della nazionale ha smaltito la distorsione alla caviglia e ieri è stato tenuto fuori solo a scopo precauzionale.