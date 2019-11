De Rossi: "Non possiamo fallire"

Dopo il successo esterno con il Torino, la Roma è volata al centro sportivo di Novara per preapare la sfida di seminifinale di Coppa italia contro i neroazzurri: rivali di sempre negli utlimi anni, Inter-Roma ha sempre regalato spettacolo e adrenalina in questa competizione. Per molto tempo le due compagini si sono sfidate per arrivare ad alzare la Coppa. Ad oggi, dopo le esperienze passate di Spalletti, Mancini, Ranieri e Mourinho, tra le panchine si sfideranno Andreazzoli e Stramaccioni. Vincere prima contro l'Inter, e poi nell'eventuale finale con la Lazio, sarebbe scrivere una nuova pagina della storia del calcio: la Roma ha infatti la possibilità di assicurarsi un posto in Europa League, vincere la sua decima Coppa Italia e cucirsi sulla maglia la stella d'argento.

DE ROSSI - Uno dei protagonisti di sempre delle sfide tra i giallorossi e i neroazzurri ha caricato l'ambiente in vista della semifinale. "Non dobbiamo sottovalutare l’Inter" spiega a NovaraChannel.it Daniele De Rossi " ma i nerazzurri stanno vivendo un momento un po’ difficile per via dei tanti infortuni e dobbiamo approfittarne. Dobbiamo prendere la palla al balzo, non possiamo fallire".

Il centrocampista romano ha parlato della botta rimediata al derby e del centro sportivo di Novarello: "Io ho subito una distorsione nel derby e sento ancora dolore. Però sono qui per curarmi bene. Questo centro sportivo tra l’altro è impressionante, una realtà come il Novara che si sta affacciando al grande calcio ha avuto una velocità incredibile a sviluppare un centro del genere. Neanche in serie A ci sono molte squadre con un centro così attrezzato e comodo". Piccolo capitolo infine sulla questione Totti-Piola: "Il nostro Capitano, con il nostro aiuto, entro 3-4 anni potrebbe fare il record più clamoroso del calcio italiano. Già così è un numero di gol incredibile ma, con tutto il rispetto per Piola, al giorno d’oggi è più difficile segnare. Molte partite finivano con tanti gol mentre oggi il calcio è più tecnico e più fisico".

NOVARA - L'Inter è in grave emergenza infortuni. Ma anche Andreazzoli dovrà fare attenzione: detto della situazione di De Rossi, hanno lavorato a parte anche Pjanic e Marquinhos. "Il ginocchio mi fa ancora male e non so se ce la faccio" ha confessato il difensore "ma so che non dovrò fare segnare Rocchi". Con Osvaldo e Burdisso squalificati, Andreazzoli riproporrà il 3-4-3, con Stekelenburg tra i pali, Castan, Marquinhos e Piris. Centrocampo a quattro, con Bradley e probabilmente De Rossi davanti la difesa, con ai lati Balzaretti e Torosidis. In attacco Totti e Lamela supporteranno l'unica punta Destro. Arbitro della partita: Bergonzi.