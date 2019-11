L'ex Destro condanna l'Inter, Roma in finale di Coppa Italia

Un'Inter volenterosa, di cuore, e perchè no di talento (Alvarez e Kovacic), illude per un tempo, poi crolla di schianto. Fatale, ancora una volta, come a Cagliari, il secondo tempo. Troppe amnesie difensive, vedi Juan sul 2-1, troppi errori di posizionamento, manna per gente come Lamela e l'ex Primavera dell'Inter. Si salvano Handanovic e Kovacic, stelle di oggi e soprattutto di domani. Il domani già. Dovranno cambiare molte cose. In campo e fuori. La Roma non è stata entusiasmante, Totti non ha inciso come altre volte, ma è bastato eccome contro questa Inter incerottata. Il pubblico ha criticato la società e dopo il 2-1 in molti hanno abbandonato lo stadio. Spaccatura. Tensione. Voglia di rivedere cose importanti. Ora la palla a Moratti che dovrà riflettere e non poco.





Finisce qui a San Siro. La Roma batte l'Inter anche nella gara di ritorno e si qualifica per la finale che sarà contro la Lazio di Petkovic. Dopo un buon primo tempo i nerazzurri si sciolgono nella ripresa e prestano il fianco alle individualità della Roma. Segna due volte l'ex Inter Destro, poi il 3-1 di Torosidis. A poco vale il gol finale di Alvarez. Sfuma anche l'ultimo obbiettivo per Stramaccioni. Si apre il tempo dei processi. Inizia la rifondazione.

93' - Ci prova Forte, ma nulla di fatto.

89' - Saranno 4 i minuti di recupero.

85' - Spazio per il giovanissimo Belloni al posto di Ranocchia. Intanto cartellino per Jonathan.

83' - Roma pericolosa in contropiede! Totti calcia a lato non di molto!

80' - GOOOOOLLLL!! Emozioni a Milano! Alvarez!! Sinistro che sorprende Stekelenburg e 2-3!

76' - Ultimo cambio nella Roma. Taddei rileva Lamela.

75' - Intanto qualche minuto fa Forte al posto di Kuzmanovic nell'Inter.

74' - GOOOOOLLL!! TOROSIDIS!!! Dilaga la Roma!! Bella percussione del greco, ma non perfetto Handanovic! Leggermente fuori dai pali.

70' - Fuori l'uomo del match Destro. Dentro Dodò. Si copre Andreazzoli.

69'- GOOOOOOLLL!! ANCORA DESTRO!! De Rossi pesca Balzaretti che crossa basso per l'ex Inter ed è 2-1 Roma! Qualificazione chiusa! Servirebbero tre gol all'Inter.

67' - Ranocchia spazza dopo una bella idea di Lamela.

66' - Sempre Kovacic ad accendere l'Inter, ma grande Castan ad anticipare Rocchi!

63' - Ed ecco il cambio.

61' - Benassi pronto a entrare per Schelotto nell'Inter. Zanetti si sposta sull'esterno. Giallo intanto per Juan, duro su Destro.

55' - GOOOOOOL!! DESTRO!! Zanetti non riesce a contenere Lamela, splendido nell'imbeccare Destro, che a tu per tu con Handanovic non sbaglia! 1-1! Roma ora qualificata.

54' - Samuel! Si immola su Torosidis! rischia l'Inter adesso!

52' - Uscita con i piedi di Handanovic! Applausi ancora una volta di san Siro!

48' - Totti pericoloso dal limite! Troppo spazio per il capitano della roma! Si arrabbia Stramaccioni con i suoi.

46' - Balzaretti per florenzi, non al meglio, in avvio di ripresa.

Una buona Inter nella prima frazione di gioco. Meritatamente in vantaggio, grazie a una splendida azione corale finalizzata da Jonathan. Sugli scudi Alvarez e Kovacic. Brutta Roma per mezz'ora. Lenta e prevedibile. In svantaggio cresce la squadra di Andreazzoli, che sfiora il pari con Destro e Florenzi, ma Handanovic è super.

45' - Sempre Handanovic! Un fuoriclasse! Destro per Florenzi che calcia a botta sicura, ma non fa i conti col portierone nerazzurro!

42' - Altra bella giocata di Alvarez! Rischia il giallo Marquinho.

36' - Prova Juan, ma troppo debole la sua conclusione.

34' - Cosa ha parato Handanovic?? Destro da due passi, ma è grandissimo il portiere sloveno a coprire lo specchio!! Brutta disattenzione dell'Inter sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

33' - Pericolosa la Roma! Bel destro da fuori di Marquinhos deviato in corner!

26' - Ancora grande idea di Kovacic per Jonathan! Che giocatore il croato!

24' - Prova la girata Rocchi! Bella Inter adesso.

22' - GOOOOOOOOL! JONATHAN!!! MA CHE AZIONE! CHE GOL! Tutto di prima! Crea Kovacic, poi Jonathan duetta prima con Alvarez, poi con Rocchi e punisce Stekelenburg! Triangoli in serie! Spettacolo a San Siro!

20' - Allontana De Rossi e l'Inter è costretta a ripartire addrittura da Handanovic.

19' - Incursione di Alvarez, corner per l'Inter.

17' - Cross basso di Juan, ma la difesa giallorossa sbroglia la matassa.

16' - Pescato in leggero offside Destro, dopo una leggerezza di Ranocchia.

14' - Prova Alvarez dal limite, ma strozza troppo il tiro. Nessun problema per Stekelenburg.

10' - Molti errori da ambo le parti. L'inter cerca l'assolo con i suoi elementi di maggior classe, Alvarez e Kovacic.

8' - Applausi a scena aperta per l'uscita palla al piede di Mateo Kovacic! Che personalità!

3' - Roma vicinissima al gol! Florenzi la mette per Marquinho che disturbato da Handanovic non arriva. Che rischio!

2' - La prima giocata di Ricky Alvarez! Il pubblico apprezza.

20.44 - Tutto veramente pronto per il fischio d'inizio. Squadre al centro del campo.

20.38 - Ormai pochi minuti all'inizio del match. Grande pubblico questa sera al Meazza. Ma la contestazione appare nell'aria. Squadre quasi pronte all'ingresso in campo. Alla luce dei ventidue effettivi pronti a scendere sul prato verde, serve un miracolo ai nerazzurri.

20.28 - Gioca Jonathan! Ancora una chance per il brasiliano dopo la buona prestazione col Tottenham e quella rivedibile con la Sampdoria a Genova.

20.24 - Cambiasso è fuori! Strama fa scaldare Benassi e Jonathan. Uno dei due nell'undici titolare. Altra tegola sull'Inter.

20.20 - Non una sfida come le altre. Non di certo negli ultimi dieci anni. Non di certo dopo Calciopoli. Con la penalizzazione di Milan e Juve, è stato per anni il derby d'Italia. In campionato e soprattutto in coppa Italia. La Roma unica in grado di impensierire il regime Inter. Mancini, Mourinho, Spalletti, Ranieri, i santoni della panchina sono passati di qui, prima di emigrare in lidi dorati all'estero. Garanzia di spettacolo, gol , emozioni, cardiopalma. Inter-Roma. Tra infortuni, assenze, altalene, crisi d'identità. Mai banale. Fu tre volte Tim Cup per i nerazzurri (2005,2006,2010, l'anno del triplete) e due per i giallorossi (2007,2008). Furono scudetti al veleno. Soprattutto quello in volata deciso dal pareggio di Zanetti, dopo il gol del divino Totti. Espulso Mexes, ora sull'altra sponda di Milano, e Rosetti nell'occhio del ciclone. Poi ci fu il vate di Setubal che zittì la lupa e Rosella Sensi. Soffrì e vinse grazie alla sconfitta casalinga di De Rossi e compagni contro la Samp dell'allora geniale Cassano, ex di serata, castigato dalla malasorte. Scontri, corsi e ricorsi. La storia calcistica italiana del recente passato.

20.14 - Un brivido lungo la schiena di Stramaccioni. durante il riscaldamento Cambiasso lascia il campo. Si attendono novità. Intanto vediamo le scelte del tecnico nerazzurro. Confermate le indiscrezioni della vigilia. Recupera Juan. che insieme a Samuel e Ranocchia compone la difesa a 3. Centrocampo guidato da Kovacic, davanti Alvarez alle spalle di Rocchi. Andreazzoli punta sul tridente tutto talento Totti-Lamela-Destro, può contare su De Rossi, mentre rinuncia a Pjanic.

20.10 - Quarta volta che le due squadre si trovano di fronte in questa stagione. All'andata, nel match di Serie A, monologo Roma. Tre reti, bel calcio, giallorossi padroni del campo. Un'Inter ancora in cerca di identità, priva di un modulo tattico definito e in perenne balia delle folate romane. Molto più simili invece gli ultimi due confronti. Il pareggio dell'Olimpico rispecchia il 2-1 dell'andata di Tim Cup e viceversa. Roma bellissima per quarantacinque minuti. Possesso palla, corsa, occasioni. Anche gol, pochi però. Punita dal ritorno dell'Inter, brava a sfruttare le croniche amnesie di un reparto arretrato a cui spesso non basta la classe di Marquinhos. Sempre Palacio a punire Totti e compagni. Già Palacio. Stasera mancherà e non poco. La sua capacità di aggredire la profondità, finalizzando la manovra, non ha eguali e ha dimostrato di essere l'arma più efficace contro la balbettante retroguardia avversaria (meno perforabile a dire il vero con l'arrivo sulla panchina di Andreazzoli).

20.01 - L'Europa per l'Inter passa dal match di questa sera. Dopo i tre tonfi consecutivi in campionato, la Champions è diventata un miraggio, ma anche la cosa alla competizione minore appare problematica. La Fiorentina è lanciatissima e a meno di crolli improvvisi occuperà un posto utile. Roma e Lazio (fortemente penalizzata dagli ultimi infortuni) hanno carte da giocarsi e Udinese e Catania rinvengono di gran carriera, soprattutto i friulani. Resta da interrogarsi sulla voglia della formazione nerazzurra di sobbarcarsi un'altra stagione con trasferte difficili e impegni, comunque da rispettare, a pochi giorni dalle partite del week-end. La scelta in questo caso deve essere netta. O si punta con serietà e impegno sull'Europa League, dandole l'importanza che merita (non dimenticando anche il ranking Uefa, sempre meno favorevole alle nostre compagini), o si sceglie fin da subito una via alternativa. Posizioni intermedie come quella di quest'anno portano rimpianti, errori e rabbia.

20.00 - Benvenuti alla diretta scritta di Inter-Roma. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi augurano una buona partita in nostra compagnia.