Lazio, l'Udinese per ripartire

ROMA- La Lazio si presenta nell'anticipo della 33esima giornata contro l'Udinese in uno stato inedito. Per la prima volta i ragazzi di Petkovic vedono la possibilità di non riuscire ad entrare in Europa League, nonostante l'ottima stagione disputata finora. La sconfitta di lunedì sera contro la Juventus all'Olimpico ha allontanato definitivamente i sogni Champions dei biancocelesti, per il terzo anno consecutivo. Dopo essere stati eliminati dall'Europa League, ora tutti gli sforzi si dovranno concentrare sulle restanti 6 giornate di campionato, per cercare di risalire il più possibile la classifica e ritrovare il gioco che aveva sorpreso tutti ad inizio stagione.

COPPA ITALIA- L'altro obiettivo stagionale, sfumata l'Europa League nei quarti con il Fenerbahce, è la Coppa Italia. La sfida è resa ancora più stimolante dal derby che si vivrà contro la Roma. Ancora non si è sicuri della data precisa in cui si disputerà l'ultimo atto della stagione calcistica italiana: il giorno inizialmente previsto era il 26 maggio, ma nella stessa giornata si voterà per eleggere il sindaco di Roma, e ci potrebbero essere problemi per quanto riguarda lo schieramento delle forze di polizia. Si stanno vagliando altre ipotesi, tra cui lo slittamento ad un giorno infrasettimanale durante il pomeriggio, o alla domenica precedente. Ieri inoltre, è circolata un'ulteriore indiscrezione: una società di organizzazione di eventi avrebbe avvicinato i dirigenti delle due squadre e della Lega per proporre uno spostamento a Pechino della partita. Al momento la richiesta è stata respinta, ma è probabile che ci sarà una nuova proposta. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.

FORMAZIONE- Come sempre mister Petkovic, che ha parlato ieri in conferenza, deve fare i conti con squalifiche ed assenze. A Cana, out dopo il giallo rimediato per aver causato il rigore del vantaggio contro la Juventus, si aggiunge anche Radu con un problema all'anca dovuto ad una botta. Stasera si vedrà quindi l'ennesima difesa inedita. Davanti a Marchetti ci saranno Gonzalez, Biava, Ciani e Stankevicius, con Ledesma, che ha superato i problemi avuti in settimana, dietro a Candreva, Hernanes, Onazi e Mauri a supporto di Miro Klose. Si rivede in panchina dopo un lungo stop Konko.