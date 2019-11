Roma-Pescara, sarà ancora il momento di Destro

LISTA CONVOCATI - Bradley, Castan, Destro ,De Rossi, Dodò, Florenzi, Goicoechea, Lamela, Lobont, Lopez, Lucca, Marquinhos, Osvaldo, Perrotta, Piris, Pjanic, Romagnoli, Stekelenburg, Tachtsidis,Tadde, iTorosidis, Totti.

DICHIARAZIONI - Intanto in casa Roma è già tempo di bilanci. Se De Rossi e Pjanic sono stimati da Mourinho e Guardiola, in casa si lavora per alcune riconferme. Piris è speranzoso: " Il futuro? Spero di restare a lungo". Dodò esprime felicità per la sua possibile riconferma a Roma: "Sono felice per come stanno andando le cose, adesso voglio continuare a fare bene nella Roma".