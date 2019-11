Insigne al 94', per il Napoli la Champions è più vicina

Napoli - Al San Paolo succede di tutto. Prima il Napoli rimonta due gol al Cagliari andato in vantaggio con Ibarbo, poi Sau gela tutti con una rete meravigliosa che porta al 2-2. Ma alla fine Insigne, al 94esimo, manda tutti a casa con una rete fantastica che regala il 3-2 per i partenopei. Napoli che allunga sul Milan, che giocherà stasera contro la Juventus. Per il Cagliari, invece, una partita giocata benissimo che fa capire quanto potenziale abbia questo gruppo.

Primo tempo - Primi 45 minuti veramente frizzanti al San Paolo. Cagliari che gioca una gran partita e mette in seria difficoltà il Napoli. Infatti, il risultato dice: Napoli - Cagliari 0-1. Decide un siluro di destro di Ibarbo al 18esimo che, riceve una brutta spazzata da parte di Cavani e, dopo aver dribblato Maggio, trafigge Rosati. Napoli che ha iniziato bene anche se poi il Cagliari è emerso. Dopo la rete del colombiano, c'è una gran reazione, quasi disperata, del Napoli che, per 15 minuti ha assediato la metà campo dei sardi con discreti risultati. Infatti, le grandi occasioni capitate a Cavani & Co., non sono state sufficienti per battere Agazzi e a riportare il match in parità. Sul finale di partita ci prova ancora il Cagliari con le ripartenze mostruose di Ibarbo che, in velocità, non ha rivali. Molta tensione negli ultimi minuti, colpa la "disperazione" dei partenopei che producono molto, ma realizzano poco. Finisce così un primo tempo dettato da un Napoli arrabbiato e da un Cagliari messo benissimo in campo, che regge ad ogni attacco avversario. Vedremo se il Napoli riuscirà a riportare la partita sui giusti binari o se il Cagliari dilagherà con le sue ripartenze.

Secondo tempo - Gli ultimi 45 minuti sono spettacolo puro. Parte a mille il Napoli che dopo 3 minuti segna il gol del pareggio con Hamsik, provvidenziale la deviazione di Astori. Gol molto dubbio per la terna che si consulta 2 minuti prima di convalidare il gol. I partenopei ne hanno di più e continuano a spingere; al 64esimo ci pensa Cavani a riportare avanti i suoi, con un altro gol dubbio, forse fuorigioco, ma veramente millimetrico. Partita che sembra in cassaforte per il Napoli, ma i padroni di casa non hanno fatto i conti con Sau che, al 71esimo pareggia con un capolavoro: tiro a giro di destro da fuori. Partita che regala tantissime emozioni ed entrambe le squadre sembrano in grado di vincerla, entrambe le squadre sono lunghe e non hanno paura di prendere contropiedi. Il Napoli ci prova con Cavani, Armero; mentre il Cagliari con Murru e Edkal. Recupero inoltrato e partita che si avvia verso un 2-2 che, premia un gran Cagliari e purga un Napoli poco incisivo. Ma ci pensa il neo-entrato Insigne a regalare una vittoria pazzesca ai suoi, grazie ad tiro da fuori deviato da Perico. Partite che finisce con una brutta rissa in campo, ma alla fine trionfa il Napoli. Un 3-2 che mette tantissima pressione al Milan, vista anche la vittoria della Fiorentina. Migliore in campo Ibarbo per il Cagliari, la sua velocità è un'arma devastante. Invece per il Napoli il migliore è stato Insigne, soprattutto per l'impatto sulla partita e il gol allo scadere.