Il punto sulla 33^ giornata di Serie A

Il calcio di rigore trasformato perfettamente da Vidal nel secondo tempo di Juventus-Milan segna il punto di non ritorno della stagione, in ottica assegnazione titolo. I bianconeri conservano, a cinque turni dalla fine, il vantaggio di 11 lunghezze sul Napoli, un'enormità che potrebbe far scattare la festa scudetto già domenica prossima (basterebbe una Juventus imbattuta nel derby e i partenopei sconfitti a Pescara).

Segnata sembra anche la lotta al secondo posto: gli uomini di Mazzarri (al quinto risultato utile consecutivo) superano all'ultimo minuto il Cagliari e si ritrovano a poter amministrare un vantaggio di 7 punti sul Milan. Per i rossoneri il mese di aprile si è rivelato davvero crudele. Dopo tanta rincorsa è arrivato all'improvviso il fiatone: pari a Firenze, pari nello scontro diretto con il Napoli e sconfitta (dopo una serie di 14 risultati utili di fila) contro la Juventus. Ora l'obiettivo è respingere l'assalto viola, conservando quella terza piazza che garantisce i preliminari di Champions.



La squadra di Montella ora è distante solo un punto dal Milan. Un avvicinamento sudato e strappato con le unghie ad un indomito Torino. Avanti 3-0 la Fiorentina si fa riprendere dai granata, ma ha la forza per riacciuffare nel finale un successo fondamentale. Un 4-3 che tiene vivo il sogno Champions, pensiero onirico a cui non rinuncia neppure l'Inter. Tra mille difficoltà di formazione i nerazzurri battono il Parma e si portano a 6 punti dalla terza piazza. Spreca, invece, clamorosamente l'occasione di rifarsi sotto la Roma, bloccata all'Olimpico dall'ormai rassegnato Pescara.

Difficile anche solo sognare in casa Lazio: il k.o. di Udine è l'ottavo nel girone di ritorno, un percorso disastroso che vede i biancocelesti alle soglie della zona retrocessione (in totale sono solo 12 i punti raccolti dal giro di boa in poi). Netta invece l'inversione di rotta dei friulani di Guidolin, che con tre vittorie consecutive agganciano (oltre alla stessa Lazio) le posizioni a ridosso dell'Europa. Finale in crescendo.

Oltre a quello della Roma in casa con il Pescara, si registrano in questo turno altri tre pareggi (il segno X sembra tornare di moda in questo finale di campionato). Indolore quello del Dall'Ara fra il Bologna e la Samp, sofferto quello del Genoa contro l'Atalanta, insperato quello del Palermo nel derby con il Catania, arrivato all'ultimo respiro con il solito Ilicic (quarta partita consecutiva a segno per il centrocampista rosanero). Il colpo della giornata lo mette a segno il Chievo: espugna Siena e si porta a +10 sulla salvezza. Per mister Corini la missione è ormai compiuta.

La Top 11 della giornata

Classifica Serie A - 32^

JUVENTUS 77 NAPOLI 66 MILAN 59 FIORENTINA 58 INTER 53 ROMA 52 LAZIO 51 UDINESE 51 CATANIA 48 CAGLIARI 42 PARMA 39 BOLOGNA 39 CHIEVO 39 ATALANTA (-2) 38 SAMPDORIA (-1) 38 TORINO (-1) 36 SIENA (-6) 30 GENOA 29 PALERMO 29 PESCARA 22

Classifica Marcatori

CAVANI (Napoli) 23 DI NATALE (Udinese) 18 EL SHAARAWY (Milan) 16 DENIS (Atalanta) 15 LAMELA (Roma) 14 PAZZINI (Milan) 13 JOVETIC (Fiorentina) 12 TOTTI (Roma) 12 PALACIO (Inter) 12 OSVALDO (Roma) 12 GILARDINO (Bologna) 12 SAU (Cagliari) 12 KLOSE (Lazio) 10 AMAURI (Parma) 10 BIANCHI (Torino) 10 MILITO (Inter) 9 ICARDI (Sampdoria) 9 BORRIELLO (Genoa) 9 HAMSIK (Napoli) 9 HERNANES (Lazio) 9 VUCINIC (Juventus) 9

Prossimo Turno

Sabato 27/04

ATALANTA - BOLOGNA ore 18:00

CAGLIARI - UDINESE ore 18:00

PESCARA - NAPOLI ore 20:45

Domenica 28/04

CHIEVO - GENOA

PALERMO - INTER

ROMA - SIENA

SAMPDORIA - FIORENTINA

TORINO - JUVENTUS

MILAN - CATANIA ore 20:45

Lunedì 29/04

PARMA - LAZIO