Roma, mezza Europa su Pjanic e Marquinhos

La stagione 2012/2013 di Serie A è al capolinea. E' già tempo di bilanci per la Roma targata Zeman/Andreazzoli. Altra stagione altalenante, società un pò assente, organizzazione della squadra un pò scialba e obiettivi non ben chiari. La seconda stagione avara di risultati e di dubbia caratura però può ancora essere salvata: in ballo ci sono il posto in Europa League in campionato e la finale di Coppa Italia con la Lazio. Ma intanto le squadre europee aprono i portafogli per alcuni dei talenti giallorossi.

PJANIC - Una stagione non brillantissima, ma il centrocampista bosniaco ha dimostrato segni di crescita in un ambiente difficile come quello di Roma. Dopo gli iniziali problemi con Zeman, Andreazzoli punta molto su di lui. "Ha riunito il gruppo" dichiara Pjanic sul suo mister "prima c'era un ambiente un po' strano. Il mister ha lavorato tanto, ha ridato fiducia a tutti noi, ci crede, ha sempre creduto in noi e ci dà forza per finire bene la stagione". Il centrocampista bosniaco parla inoltre della sua seconda stagione alla Roma: "Quest'anno ho fatto un po' di tutto, mi sento bene quando giochiamo a 2 davanti alla difesa, mi devo abituare rispetto al sistema di gioco, ma se devo scegliere un ruolo scelgo assolutamente questo". Infine spiega le sue intenzioni per il futuro: "Mi sono sempre sentito bene e voglio continuare con questa squadra. Qui mi trovo molto bene. E' vero che fino ad ora non abbiamo avuto i risultati che ci aspettavamo, ma c'è un gran futuro e una società stabile che costruirà qualcosa di grande".

