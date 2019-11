Marquinhos: "Sono stato frainteso"

"A Roma sto benissimo, sono stato male interpretato" queste le parole del difensore brasilianoMarquinhos che ritorna sulle sue dichiarazioni di inizio settimana. " Sono contentissimo di avere fatto questa scelta un anno fa insieme alla mia famiglia" aggiunge il giovane difensore "ho 4 anni ancora di contratto ancora e le questioni le lascio risolvere al mio procuratore. Io sono l’ultimo a sapere queste cose. Penso solo ad allenarmi e a giocare. Le questioni contrattuali le gestiscono la Roma e il mio agente". Dunque lusingato dell'interesse del Barcellona, ma la volontà sembrerebbe quella di rimanere a Roma. Una notizia che rasserena, in parte, i tifosi giallorossi.

MERCATO - Sul fronte mercato si parla ancora di unapossibile partenza di Daniel Osvaldo: il comportamento dell'oriundo non piace ai tifosi e l'attaccamento alla maglia sembra sempre più assottigliarsi. Sul numero 9 giallorosso fari puntati dai vari club della Premier, ma un ritorno allaFiorentina non è da escludere: in questo modo Sabatini potrebbe arrivare a Jovetic, offrendo anche 10 milioni di euro insieme ad uno fra Caprari e Bertolacci. Forti anche le sirene del Napoli. Sabatini intanto cerca un sostituto, direzione Palermo. Non è un mistero, infatti, l'interesse della società giallorossa per Ilicic, attaccante dei rosanero, a cui si aggiungono Hernandez e Munoz. Zamparini non smentisce l' interessamento della Roma per alcuni gioielli della Sicilia. Ma si guarda anche altrove: Sau del Cagliari è un altro dei pallini del ds giallorosso, ma sono venuti fuori anche i nomi di Corchia del Sochaux ("Mi piacerebbe giocare in Italia. Roma, Juve e Inter grandi squadre" ha dichiarato il giocatore) e di Gotoku Sakai dello Stoccarda.

ALLENATORE - A Roma ormai è la priorità. Dopo due anni in cui gli allenatori sembrano non aver inciso sulla mentalità della squadra, serve un uomo con personalità e che faccia valere il suo carisma nell'ambiente. La pista Allegri ormai è nota a tutti:se il tecnico livornese non dovesse rinnovare con il Milan, Baldini ha già il contratto pronto per lui. Ma la società giallorossa non può aspettare, magari rischiando di trovarsi senza allenatore già alla fine del campionato. Così un nome caldo è quello di Mazzarri: il tecnico del Napoli, infatti, sarebbe tentato di lasciare la città partenopea, ma giocare ancora una volta la Champions League sarebbe un ottimo motivo per restare alla corte di De Laurentiis. Nome nuovo, ma non più di tanto, è quello di Pioli: il tecnico del Bologna sembra la terza scelta della Roma, che potrebbe usare la carta di Curci come contropartita. Ma secondo quanto riporta "Le Parisien", anche Carlo Ancelotti sarebbe nelle mire della Roma, a cui si aggiungono però quelle del Liverpool e del Manchester City.