L'Inter perde a Palermo, si fa male anche Zanetti

Gol annullato alla Lazio nel recupero per un fuorigioco ben fischiato: finisce al Tardini, PARMA-LAZIO 0-0. Si gioca ancora a Torino e Palermo

GOL DELLA JUVE CON VIDAL!! Gran gol del cileno che mette i pallone nell'angolino basso su passaggio di Marchisio: mancano 4 minuti e la Juve è in vantaggio nel derby

FINALE A GENOVA E VERONA: la Fiorentina vince a Marassi 3-0 (Cuadrado, Ljajic, Aquilani), Genoa vittorioso a Verona 1-0, 3 punti importantissimi per il Grifone

8 minuti al termine a Torino, mentre sugli altri campi siamo vicini alla fine. TORINO-JUVE 0-0, PALERMO-INTER 1-0, ROMA-SIENA 3-0, SAMPDORIA-FIORENTINA 0-3, PARMA-LAZIO 0-0, CHIEVO-GENOA 0-1

34' minuto della ripresa a Torino, sempre 0-0 nel derby della Mole. OCCASIONE PER IL TORO, fuga di Cerci e cross in mezzo,Johnathan non ci arriva. POTEVA STARCI IL RIGORE

Ranocchia di testa mette alto, il Palermo difende l'importantissimo gol di Ilicic; preoccupato Stramaccioni, che nel primo tempo ha perso anche Zanetti per infortunio.

L'Inter ha iniziato l'assedio per questi ultimi 15 minuti; Schelotto sempre piú oggetto misterioso, le uniche occasioni per l'Inter sono arrivate su calcio piazzato o con Alvarez, poco preciso davanti al portiere. PALERMO-INTER 1-0 (Ilicic)

Secondo tempo con poche emozioni a Torino, le condizioni del campo non aiutano. La Juve finora ha manovrato di piú ma ha costruito poche occasioni

31' - Ancora occasione per Ricky Alvarez a Palermo: buon dribbling, poi il tiro di destro è altissimo

30' - TORINO-JUVENTUS 0-0, PALERMO-INTER 1-0, ROMA-SIENA 3-0, SAMPDORIA-FIORENTINA 0-3, CHIEVO-GENOA 0-1, PARMA-LAZIO 0-0

TERZO GOL DELLA FIORENTINA CON AQUILANI, partita chiusa a Marassi, SAMPDORIA-FIORENTINA 0-3 (Cuadrado, Ljajic, Aquilani)

28' - GENOA IN VANTAGGIO A VERONA, BORRIELLO! Gol importantissimo per i rossoblu

PARATONA DI HANDANOVIC che evita il 2-0 su gran tiro di Miccoli,il Palermo continua a spingere

QUARTO GOL DELLA ROMA, ANCORA OSVALDO! ROMA-SIENA 4-0

Derby molto intenso a Torino ma poche occasioni da gol: la Juve tiene la palla ma ha costruito una sola chiara occasione con Pogba. Santana ha impegnato Buffon sul finale del primo tempo.

Siamo intorno al 20' minuto su tutti i campi, a Torino si gioca con 5-6 minuti di ritardo: TORINO-JUVENTUS 0-0, ROMA-SIENA 3-0, SAMPDORIA-FIORENTINA 0-2, PALERMO-INTER 1-0, PARMA-LAZIO 0-0, CHIEVO-GENOA 0-0

Ancora Palermo in avanti, l'Inter non dá segni di reazione. Un calcio d'angolo per i rosanero non porta a niente, ammonito Barreto

A Verona il Genoa deve vincere a tutti i costi, visto il vantaggio del Palermo sull'Inter. Per il Grifone è entrato in campo Bertolacci

7' - Palermo pericoloso, Ranocchia deve salvare in spaccata. Espulso l'allenatore dei portieri dell'Inter, la panchina nerazzura protestava per un fuorigioco non segnalato.

A Torino si gioca con un ritardo di 5-6 minuti: la Juve manovra ma non è riuscita finora a rendersi molto pericolosa. Ci ha provato Vucinic, palla deviata e in calcio d'angolo: brivido per il Toro

3' - Miccoli ci prova, conclusione deviata. Il Palermo con questi risultati sarebbe quart'ultimo e quindi salvo.

Si gioca su tutti i campi, derby di Torino sempre sullo 0-0. Inter sotto di un gol a Palermo, Roma in scioltezza sul Siena (3-0).

Si riprende a Marassi, dove la Fiorentina è avanti 2-0. Iniziato il secondo tempo anche a Verona e all'Olimpico.

Finale di primo tempo su tutti i campi: il derby di Torino rimane sullo 0-0 (bella parata di Buffon su Santana al 43'), Fiorentina brillante nella parte finale del tempo e avanti 2-0 a Marassi con Cuadrado e Ljajic, ROMA-SIENA è sul 3-0 con doppietta di Osvaldo e gol di Lamela, per una Roma in gran giornata. Palermo avanti sull'Inter grazie al gol di Ilicic (Zanetti è uscito in barella dopo un tackle, al suo posto Schelotto): buonissima partita del Palermo finora. 0-0 tra Parma e Lazio e a Verona tra Chievo e Genoa

Genoa vicino al gol sul finale del tempo, ma è 0-0 all'intervallo

Pochi minuti alla fine del primo tempo: TORINO-JUVENTUS 0-0, PALERMO-INTER 1-0 (Ilicic), SAMPDORIA-FIORENTINA 0-2 (Cuadrado, Ljajic), ROMA-SIENA 3-0 (Osvaldo 2, Lamela), PARMA-LAZIO 0-0, CHIEVO-GENOA 0-0

RADDOPPIO DELLA FIORENTINA A GENOVA! Gol di Ljajic, gran botta di destro e ottavo gol in campionato per lui. SAMPDORIA-FIORENTINA 0-2

36' - TERZO GOL DELLA ROMA! Ancora Osvaldo, su bell'assist di Florenzi. ROMA-SIENA 3-0 (Osvaldo 2, Lamela)

PALERMO-INTER: ci prova Rocchi col sinistro , ma l'attacco dell'Inter non punge

FIORENTINA IN VANTAGGIO A GENOVA! Gol di CUADRADO, uno dei giocatori caldi del prossimo mercato. Tiro dai 25 metri del colombiano, non irresistibile, ma palla in rete. SAMPDORIA-FIORENTINA 0-1

31' -Buona opportunitá per l'Inter con Alvarez: controllo di petto in area e tiro di sinistro, palla rasoterra e fuori di poco. Ricordiamo che Zanetti è uscito per infortunio, Inter sempre piú decimata in questo finale di campionato

Poche emozioni a Genova, Verona e Parma

PALERMO-INTER 1-0 (Ilicic), ROMA-SIENA 2-0 (Osvaldo, Lamela), TORINO-JUVENTUS 0-0, PARMA - LAZIO 0-0, CHIEVO - GENOA 0-0, SAMPDORIA-FIORENTINA 0-0

24' - Il Toro ci prova con Cerci, che guadagna un calcio d'angolo. Bianchi di testa, palla altissima. TORINO-JUVENTUS 0-0

20' - Bella partita all'Olimpico tra Roma e Siena, con i giallorossi che stanno giocando bene e un Osvaldo in gran spolvero. ROMA-SIENA 2-0 (Osvaldo, Lamela)

Il TORO non riesce ad uscire dalla propria metácampo, continua a piovere a Torino.

JUVE vicina al vantaggio con Pogba, i bianconeri spingono e stanno dominando la partita in questo frangente.

Il Palermo sta giocando benissimo e tiene il possesso: Inter in confusione ed ennesimo infortunio. Zanetti dopo un tackle è costretto ad uscire in barella. Al suo posto è entrato Schelotto.

13' - Grande occasione per Vucinic a Torino, poi ci prova anche Vidal di testa, palla alta

PALERMO-INTER 1-0 (gol di Ilicic, Zanetti costretto a uscire per infortunio) ROMA-SIENA 2-0 (Osvaldo, Lamela): le altre partite sono sullo 0-0

SUBITO RADDOPPIO DELLA ROMA CON LAMELA! Grande azione della Roma, assist di Totti e tiro al volo di Lamela, Roma-Siena 2-0.

ROMA IN VANTAGGIO CON OSVALDO! Roma-Siena 1-0, grande assist di Lamela e tocco sotto dell'oriundo italo-argentino

PALERMO IN VANTAGGIO! Al nono minuto, ILICIC! 1-0

TORO-JUVE - Lichsteiner stende Santana lanciato sulla sinistra, non c'è giallo ma punizione per il Torino.

7' - PALERMO-INTER - Grande azione di Garcia, palla in mezzo e sinistro di Miccoli, Handanovic para in due tempi. Dall'altra parte ci prova Ranocchia di testa su angolo, palla fuori

5' - Piove a Torino, atmosfera da vero derby. Toro in avanti con Bianchi, fermato da Bonucci

Partite iniziate, ancora 0-0 su tutti i campi

PARMA-LAZIO - La Lazio ha perso 5 delle ultime 7 tasferte, Klose cerca un gol che manca da dicembre

ROMA-SIENA - Non c'è Destro, squalificato, gioca Osvaldo nell'attacco giallorosso.

PALERMO - INTER - I rosanero sono in striscia positiva da 5 partite, l'Inter deve rispondere al sorpasso dell'Udinese

14:50 - Pochi minuti all'inizio delle partite, a Torino ci sono state scaramucce anche all'arrivo del pullman bianconero.

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta della 34' giornata di Serie A. Torino sará il campo principale con il derby Toro-Juve. Con solo 5 partite da giocare si avvicinano i festeggiamenti per la Juventus, ormai sempre piú vicina al titolo di Campione d'Italia. La vittoria del Napoli a Pescara non consentirá ai bianconeri di festeggiare oggi, comunque vada la partita. Conte sembra intenzionato a schierare Vucinic come unica punta nel 3-5-1-1, con un centrocampo rinforzato e Pogba in campo dall'inizio. Nel Toro probabile Barretto dal primo minuto: i granata cercheranno di fare gioco sulle fasce con Cerci e Santana nel 4-2-4 di Ventura.

Il Toro non vince un derby dalla stagione '94-'95 e addirittura non segna una rete alla Juve dal 2002, con Cauet. Una curiositá riguardo ai rigori: la Juve è quella che ne ha avuti di piú a favore (10) e il Toro la squadra che e ha subiti di piú (11) in questa stagione in serie A. Arbitrerá Bergonzi.

A Torino si registrano incidenti davanti allo stadio: circa un centinaio di tifosi della Juventus avrebbe lanciato petardi e bombe carta e la polizia ha reagito con una carica in corso Agnelli. Nonci sono stati fermi né feriti, seconda quanto informa Eurosport.

PALERMO-INTER

L'Inter è impegnata a Palermo in una partita non facile: i siciliani hanno ancora speranze di salvezza e una buona parte delle loro possibilitá passa da un risultato positivo nel match di oggi. Inter sempre in emergenza e con Rocchi dal primo minuto insieme ad Alvarez. Solita difesa a tre con Juan, Chivu e Ranocchia. Il Palermo i affida alla coppia Miccoli-Ilicic in attacco.

SAMPDORIA-FIORENTINA

Occhi puntati anche sulla Fiorentina, che lotta con il Milan per il terzo posto e al momento ha un punto in piú dei rossoneri, impegnati stasera con il Catania. La squadra di Montella gioca a Marassi contro la Samp, in un match che per i blucerchiati non significa molto. La salvezza è stata raggiunta, l'Europa è lontana; sará la Fiorentina presumibilmente a fare la gara.

ROMA-SIENA, PARMA-LAZIO

Le romane si studiano in attesa della finale di Coppa Italia, il vero grande obiettivo di entrambe. In campionato puntano al quinto posto, al momento occupato dall'Udinese con 54 punti; segue l'Inter a 53, Roma 52 e Lazio 51. I giallorossi sono impegnati all'Olimpico con il Siena, la Lazio gioca invece al Tardini contro il Parma di Donadoni.

CHIEVO-GENOA

Partita importantissima per il Genoa a Verona: se il campionato finisse oggi i genoani sarebbero retrocessi, una vera disgrazia sportiva per la Genova rossoblu. Il Chievo è ormai salvo e la lotta per non retrocedere riguarda ormai Siena, Palermo e Genoa; due di queste tre squadre andranno in B.