Viola impetuosi a Marassi, Doria travolta

Triplice fischio finale. La Fiorentina batte la Samporia e sbanca Marassi grazie ai gol di Cuadrado, Ljajic e Aquilani. Viola momentaneamente al terzo posto in attesa del Milan, blucerchiati dominati e che chiudono in dieci uomini a causa dell'espulsione di Gastaldello.

90' - Saranno due i minuti di recupero.

86' - La frustazione della Doria si palesa nell'intervento di Eder su Savic a palla lontana. Si accende un piccolo parapiglia, ammoniti entrambi.

81' - Esce proprio il serbo, sostituito da El Hamdaoui. Sugli sviluppi della punizione conseguente, colpo di testa a lato di Rodriguez.

80' - Brutto intervento di Gastaldello su Ljajic, rosso sacrosanto.

76' - Doppia sostituzione tra i viola: Sissoko e Romulo rilevano Aquilani e Cuadrado.

73' - AQUILANI! 3-0 VIOLA! Azione fotocopia alla rete contro il Genoa, con Ljajic che va in fuga sulla linea di fondo, assist al centro per il numero 10 e tocco vincente da distanza ravvicinata.

69' - Sansone non ce la fa a proseguire, quindi dentro l'ex Munari al suo posto.

68' - Jovetic innesca Cuadrado in fascia, che avanza, salta secco Palombo e tira, palla alta.

55' - Arriva il momento di Icardi, che subentra ad un deludente Maxi Lopez.

54' - Dagli sviluppi di un corner, De Silvestri si mangia da due passi il gol dell'1-2.

47' - Risposta immediata dei gigliati con il tiraccio a lato di Aquilani.

46' - Subito occasione Samp con Sansone, tiro centrale e parato.

46' - Ricomincia il match. Cambio tra i blucerchiati: Eder per Estigarribia.

Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo. Decidono, fin qui, Cuadrado e Ljajic con due lampi in chiusura di frazione.

41' - SEGNA PROPRIO LUI! LJAJIC! Raddopio gigliato con il serbo, che approfitta di un rinvio sbagliato della difesa blucerchiata per fare secco Romero da distanza ravvicinata. Mastica amaro Delio Rossi.

41' - Dagli sviluppi della punizione, in posizione centrale dai venticinque metri, Ljajic impegna Romero costringendolo alla respinta in corner.

39' - Palombo stende Jovetic fuori area: giallo per lui e punizione viola. Il capitano doriano era diffidato e quindi salterà il prossimo impegno.

36' - EUROGOL DI CUADRADO! Dal nulla il colombiano inventa una saetta da quasi trenta metri. Niente può Romero, sorpreso e superato dalla sfera sulla propria destra.

32' - Ammonito Rodriguez per un intervento falloso su Sansone all'altezza della trequarti. Dagli sviluppi del calcio di punizione, tentativo a lato di De Silvestri.

29' - Ljajic ci prova con un tiro ad effetto, sfera che esce alta.

23' - Corner da destra per i viola, un rimpallo fortuito mette in apprensione la difesa dorian, non Romero che blocca a terra.

15' - Destro in corsa di Poli, pallone alto sopra la traversa.

12' - Iniziativa di Cuadrado sull'out destro, scarico all'indietro per Pizarro al limite dell'area, para Romero senza problemi.

Fischio d'inizio, primo possesso affidato alla Fiorentina. Comincia il match di Marassi!

Le squadre entrano sul terreno di gioco. Striscioni per Montella, ex bomber doriano, e telecamere che indugiano su Ljajic.

Buona cornice di pubblico, quasi 1.500 i tifosi gigliati al seguito della squadra.

Come si apprende dal profilo Twitter della Fiorentina, Montella è stato premiato come miglior allenatore del mese di marzo. Questa la foto:

Arbitro del match è Nicola Rizzoli di Bologna.

Vincenzo Montella ritrova Jovetic e Pasqual, e quindi li ripropone immediatamente nell'undici di partenza. Quindi Viviano in porta, in difesa Tomovic, Rodriguez, Savic e il capitano al rientro dalla squalifica. A centrocampo trio delle meraviglie con Pizarro, Aquilani e Borja Valero, davanti Ljajic, Cuadrado e, come detto, Jovetic. Per riepilogare, ecco la formazione: Viviano, Tomovic, Rodriguez, Savic, Pasqual, Pizarro, Aquilani, Borja Valero, Cuadrado, Jovetic, Ljajic.

Delio Rossi, uno dei tanti ex di giornata, conferma il 4-4-2 e propone il tandem offensivo composto da Maxi Lopez e Sansone. In difesa Gastaldello, Palombo, Mustafi e Berardi compongono la linea. De Silvestri e Estigarribia a coprire le due fasce, mentre in mezzo Obiang in cabina di regia affiancato da Poli. Questa la formazione: Romero; Gastaldello, Palombo, Mustafi, Berardi; De Silvestri, Poli, Obiang, Estigarribia; Sansone, Maxi Lopez.

Viola per rincorrere la Champions, blucerchiati per raggiungere i fatidici 40 punti della salvezza. Con questi presupposti scendono in campo Sampdoria e Fiorentina, che in quel di Marassi si daranno battaglia per i tre punti. Un buon pomeriggio da parte di Stefano Fantoni, pronto a raccontarvi le azioni salienti del match. Procediamo con la lettura delle formazioni che scenderanno in campo.