Derby a Torino, per l'onore e per lo scudetto

Torino - Tutto rimandato a data da destinarsi. La vittoria del Napoli contro il Pescara ha scongiurato il timore da parte granata, in caso di vittoria della Juventus, dell'incubo peggiore: veder festeggiare i cugini in casa propria. Ovviamente la bellezza di questo derby non è minimamante calata, anzi. Il Torino vuole dare un senso ancora più positivo a questa stagione, dove la squadra di Ventura ha giocato spesso un ottimo calcio ma con pochi risultati sul campo e cercare quei punti per la matematica salvezza. Di contro la Juventus di Conte vuole vincere per poter festeggiare in casa il 5 maggio, data speciale per ogni bianconero, la prossima domenica.

Qui Juve - Conte ne convoca 23, a casa Isla (affaticamento muscolare) e i soliti Pepe e Anelka. Rientra invece Sebastian Giovinco che con molta probabilità si siedera in panchina, cosi come i colleghi di reparto Quagliarella, Matri e Bendtner, visto che Antonio Conte riproporrà quasi certamente il 3-5-1-1. Marchisio, protagonista con una doppietta nel derby d'andata, a supporto di Mirko Vucinic. Sulle fasce Asamoah e lo svizzero Lichtstainer; Pogba, Vidal e Pirlo a completare il centrocampo. Il capitano Buffon a dirigere il solito muro a 3: Barzagli, Bonucci e Chiellini. Nulla di nuovo in casa Juventus dunque. Un modulo che ora come ora riesce a far giocare in modo più equilibrato la squadra di Conte, che permette di far giocare Pogba in piena crescita, e dar un po' di respiro, in caso di marcatura a uomo, a Pirlo, libero di scaricare sui due lati al francese o a Vidal.

Qui Torino - Pochi dubbi anche per Giampiero Ventura, uno solo per la verità. Barreto, Meggiorini e Bianchi: uno dei tre dovrà sedersi in panchina. Il candidato in questo momento risulta Barreto, con i due italiani che partiranno titolari. In difesa D'Ambrosio, Glik (espulso all'andata nel primo tempo), Ogbonna e Masiello. I due centrali a centrocampo saranno Basha e Gazzi. Cerci e Santana le ali del 4-2-4 "Venturiano". Assenti forzati, visto la squalifica, Darmian e Vives.

Precedenti ed arbitro- Il Torino non vince un derby dalla stagione 94/95, e non segna dal 2002, ultimo marcatore granata Cauet. Sono 67 gli scontri in casa Torino, dove la Juventus conduce 26 vittorie a 18. Il primo derby si giocò nel lontanissimo 1907 e vide la vittoria del Torino per 2-1. Arbitra Bergonzi di Genova, che dovrà stare molto attento alle situazioni in area di rigore, si incontrano la squadra con più rigori a favore (10 per la Juventus) contro quella che ne ha subiti di più (11 il Torino). Terza stagionale per il fischietto ligure con la Juventus, nelle due partite precedenti due vittorie in trasferta per i bianconeri (contro Chievo e Bologna).

Quote - Dopo la vittoria del Napoli molti scommettitori sembrano preferire il pareggio (quotato 3.75 da Snai), visto che la Juventus potrebbe giocare senza particolare mordente. Se invece pensate che i bianconeri scenderanno in campo con il solito piglio, la vittoria in trasferta è data a 1.60. La vittoria granata, sempre per Snai, è bancata 5.50 la posta. Lo 0-2 è il risultato più giocato (a 6 la quota). Primo marcatore: Vucinic, che cerca il primo gol nel derby di Torino, è quotato a 5 per William Hill, 8.50 Marchisio. Sponda granata: Bianchi come primo marcatore della partità è dato 8. Volete sbancare? Ogbonna, sempre per il sito inglese, è dato a 40.