Totti: “Adesso entreremo nel mese decisivo”

Dopo il passo falso contro il Pescara la Roma ritrova il sorriso. La squadra di Andreazzoli entra in campo nel migliore dei modi e dopo appena mezz'ora, la partita è già virtualmente chiusa, grazie ai gol di Osvaldo e Lamela e a un Totti fantastico nel ruolo di assistman.

Proprio il capitano, attraverso il suo blog, commenta il match: "Ci voleva proprio una partita come quella di oggi, era da tempo che mancava una nostra vittoria così netta sul piano del risultato e contro il Siena abbiamo fatto il nostro dovere. Adesso entreremo nel mese decisivo: testa a Firenze da subito perché quello contro i viola sarà uno scontro fondamentale per il nostro finale di stagione. Non mancano molti incontri e vanno affrontati tutti con personalità e spirito di sacrificio".

Queste invece le parole del Mister Aurelio Andreazzoli ai microfoni di SKY:

Il passaggio di Totti per il gol di Lamela è il calcio, passaggio pazzesco

“Domenica scorsa ne ha fatto uno meglio per Florenzi. Un colpo da biliardo, siamo abituati, abbiamo la fortuna di vederlo allenare tutti i giorni”

Bello spettacolo. Maggiore la soddisfazione per oggi o aumenta il rammarico?

“Tutte e due le cose, sono soddisfatto per oggi contro una squadra che aveva fatto 7 punti nelle ultime 3 trasferte. La soddisfazione di oggi non puo essere completa, non ci ha soddisfatto la prestazione con il Pescara. Ci ha lasciato l’amaro in bocca”

Rimarrà sicuramente alla Roma, non si sa in quali veste. 3 gol di Osvaldo, che consiglio darà alla società?

“Non parlo di queste cose, bisognerà vedere se mi sarà richiesto un consiglio. Osvaldo è forte, fa gol tutti belli. Poi capita come a lui che inceppa in un periodo poco brillante, qualche atteggiamento lo poteva evitare e il pubblico giustamente gli è andato contro. Poi come in tutte le famiglie ci si può riappacificare”.

15 gol Osvaldo, 15 Lamela e 12 Totti. La Roma ha l’attacco più forte del campionato?

“I numeri non sono opinioni e dicono che abbiamo 3-4 giocatori importantissimi, anche sotto l’aspetto dei risultati. La squadra ha mancato un po’ sui comportamenti. Cercheremo di sistemare le cose, oggi abbiamo incrementato la classifica dei gol segnati. Noi ci siamo posti l’obiettivo di fare il massimo e ci stiamo cercando. Vogliamo dare una sistematina ai punti, la scorsa settimana l’abbiamo rovinata”.

Anche oggi è continuata l'iniziativa voluta dalla gestione americana di far andare le vecchie glorie del passato sotto la Curva Sud. Oggi era il turno di Vincent Candela, campione del mondo nel 1998 e d'Italia nel 2001. Il francese, che per l'occasione ha sfoggiato una camicia con scritto “Grazie”, ha commento così su Roma Channel:

Come è tornare sotto la Sud?

“E' sempre una bella emozione, già da giocatore era differente, ma è sempre un piacere vedere la curva che si ricorda. Io li ringrazierò sempre, fino alla fine, perché quello che hanno fatto per me, anche i fischi qualche volta ma fanno parte del nostro lavoro, è un'emozione inspiegabile”.

Perrotta- la società giallorossa ha scritto su Twitter per festeggiare il traguardo del suo centrocampista: "Complimenti a Simone #Perrotta per aver raggiunto oggi all'Olimpico la sua presenza numero 400 in A: grande Super Simo! #ASR"