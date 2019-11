Il punto sulla 34^ giornata di Serie A

Se l’incredibile serie di 7 vittorie consecutive della Juventus - con un passivo di sole 2 reti subite - ha spento tutte le attese in chiave volata per il titolo, la lotta per gli altri traguardi accende e rende vivo questo finale di campionato. Entusiasmante è il duello per un posto Champions: se il Napoli ha in cassaforte la seconda piazza (rafforzata dal secco 3-0 portato via da Pescara), per il terzo posto (che garantisce i preliminari) combattono punto su punto Milan e Fiorentina. I viola, nel pomeriggio, espugnano il campo della Samp ottenendo la terza vittoria consecutiva e mettendo pressione ai rossoneri, che nel posticipo superano il Catania grazie ai guizzi del subentrato Pazzini (prima vittoria per il Milan nel mese di aprile).

Per la piazza europea meno ambita (quel quinto posto che costringe a giocare un turno preliminare di Europa League a luglio), si profila una corsa a quattro: la Roma offre una straordinaria prova di forza contro il Siena, rifilando ai toscani quattro gol, con tanto di tripletta per Osvaldo. I giallorossi hanno ora un punto di vantaggio sull’arrembante Udinese, vittoriosa (a Trieste contro il Cagliari) per la quarta giornata consecutiva. Un punto più dietro scivola l’Inter, sconfitta a Palermo, mentre all’ottavo posto vivacchia la Lazio, autrice di un girone di ritorno da incubo (il pareggio di Parma vale ai biancocelesti solo il secondo punto nelle ultime 4 giornate).

Rischia di infiammarsi all’improvviso anche la battaglia per evitare la retrocessione. Le vittorie del Palermo sull’Inter (quinto risultato utile consecutivo per i rosanero di Sannino) e del Genoa in casa del Chievo fanno ripiombare il Siena al penultimo posto, ma soprattutto fanno crollare le convinzioni salvezza del Torino. I granata, che conservano comunque 4 lunghezze di vantaggio su chi insegue, sono sconfitti nel derby della Mole e un po’ impauriti dallo score delle ultime giornate (solo un punto in 5 gare, con 3 sconfitte interne). Momento negativo anche per la Sampdoria (3 punti nelle ultime 7), travolta a Marassi dai viola di Montella, mentre Atalanta e Bologna si spartiscono la posta, mettendo un altro mattoncino nel muro salvezza. Attesa per la prossima settimana la retrocessione matematica del Pescara: nelle 15 gare del girone di ritorno, gli abruzzesi hanno collezionato zero successi, 2 pareggi e 13 sconfitte!

La Top 11 della giornata

Classifica Serie A - 34^

JUVENTUS 80 NAPOLI 69 MILAN 62 FIORENTINA 61 ROMA 55 UDINESE 54 INTER 53 LAZIO 52 CATANIA 48 CAGLIARI 42 PARMA 40 BOLOGNA 40 CHIEVO 39 ATALANTA (-2) 39 SAMPDORIA (-1) 38 TORINO (-1) 36 PALERMO 32 GENOA 32 SIENA (-6) 30 PESCARA 22

Classifica Marcatori

CAVANI (Napoli) 23 DI NATALE (Udinese) 18 EL SHAARAWY (Milan) 16 DENIS (Atalanta) 15 LAMELA (Roma) 15 PAZZINI (Milan) 15 OSVALDO (Roma) 15 GILARDINO (Bologna) 13 PALACIO (Inter) 12 JOVETIC (Fiorentina) 12 TOTTI (Roma) 12 SAU (Cagliari) 12 KLOSE (Lazio) 10 AMAURI (Parma) 10 BIANCHI (Torino) 10 BORRIELLO (Genoa) 10 HAMSIK (Napoli) 10

Prossimo Turno

Sabato 04/05

CHIEVO - CAGLIARI ore 18:00

FIORENTINA - ROMA ore 20:45

Domenica 05/05

UDINESE - SAMPDORIA ore 12:30

CATANIA - SIENA

GENOA - PESCARA

JUVENTUS - PALERMO

LAZIO - BOLOGNA

MILAN - TORINO

PARMA - ATALANTA

NAPOLI - INTER ore 20:45