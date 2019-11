Non si chiama Robert Lewandowski e non ha ancora raggiunto la notorietà dell’attaccante del BVB in seguito alla sontuosa prestazione contro i blancos guidati da Josè Mourinho nella semifinale di Champions League. Eppure il suo nome è già sui taccuini dei club più blasonati di mezza Europa. Stiamo parlando di Mariusz Stepinski, talento polacco indiscusso, da molti paragonato al “The body” di casa Borussia. Agli addetti ai lavori ricorda Zibì Boniek, esploso nella sua stessa squadra, il Widzew Lozd.



17 ANNI E TANTO TALENTO DA VENDERE - Classe 1995, 183 cm di pura potenza, 72 kg di peso. Con il destro inventa e trova la porta con una facilità disarmante. In tutte le nazionali giovanili del suo Paese ha segnato 27 reti in 31 presenze, trascinando l'U17 fino alle semifinali dell'Europeo. E’ entrato in pianta stabile nell’under 21, nonostante l’età al di sotto della soglia. Le sue caratteristiche rispecchiano l’identikit dell’attaccante moderno: potenza fisica, fiuto del gol e tecnica individuale.



IL SUO FUTURO - Il talentino polacco piace alle big d’Europa. Il Bayern di Pep Guardiola, che già pregusta la coppia d’attacco Lewandowski-Stepinski, e il Borussia Dortmund, con il numero 9 da ereditare. Ma non mancano neppure le attenzioni delle spagnole, Real Madrid su tutte. E del Milan, che si è mosso in anticipo sondando il terreno. In Inghilerra è il Manchester United, nella persona di Alex Ferguson, ad essersi fatto avanti. Il valore del cartellino si aggira attorno al milione di euro. Vale sicuramente la pena investirli per un ragazzo dal futuro radioso come Mariusz, il Lewandowski 2.0.



SCHEDA TECNICA - Nome: Mariusz Stepinski

Data di nascita: 12/05/1995

Età: 17

Altezza: 1,83

Nazionalità: Polonia

Ruolo: attaccante

Piede: destro