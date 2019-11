Cavani cala il tris, Inter travolta

Il San Paolo celebra i suoi campioni. Cavani cala il tris e annienta l'inter momentaneamente sull'1-1 grazie al rigore siglato da Alvarez. Gli uomini di Stramaccioni reggono mezz'ora poi sprofondano lentamente sotto il maggiore peso tecnico dei padroni di casa. Tripletta del Matador che porta a 101 i gol con la maglia del Napoli. L'Inter perde ancora, è la sconfitta numero 14 per la truppa di Stramaccioni che cade a -5 dal quinto posto difeso dalla Roma e viene scavalcata dalla Lazio con la quale si sfiderà mercoledì nel turno infrasettimanale. Napoli saldamente secondo.





93' Finisce qui. Napoli batte Inter 3-1.

92' ammonito Behrami. Fallo tattico il suo.

90' Saranno tre i minuti di recupero.

85' ultimo cambio anche per Mazzarri. Pandev lascia il posto ad iNSIGNE.

82' Doppio cambio nelle file dell'Inter. Ranocchia per Schelotto, Kuzmanovic per Pasa. Inter ora con il 4-4-2.

81' il copione non cambia. ancora Cavani pericoloso in contropiede. La sua conclusione dal limite esce di poco.

80' Svantaggio difficile da colmare per l'Inter a dieci dal termine.

78' Contropiede magistrale quello del Napoli. Cavani per Pandev a sinistra, il macedone gliela restituisce sul secondo palo e il matador insacca in scivolata. Juan Jesus e Handanovic posso solo guardare. Tripletta per il gioiello uruguayano.

78' GOL! TRIS DEL NAPOLI! ANCORA CAVANI!

76' Ammonizione per Ranocchia. Fallo ai danni di Armero.

75' Punizione per l'Inter. Cavani spazza di testa.

73' Sembrano essere calati un pochino i ritmi di gioco finora altissimi. Le squadre sembrano essere stanche.

70' Problemi per Rolando in copertura, De Sanctis provvidenziale la spazza via.

67' Occasionissima per Cavani! Pandev gli serve un pallone con i fiocchi ma il Matador non inquadra la porta da un passo. Napoli vicino al tris.

66' Secondo cambio ravvicinato per Mazzarri. Entra Armero per dzemaili.

65' Zuniga si invola a sinistra e mette al centro. Anticipa tutti Ranocchia che concede solo rimessa laterale.

63' Dzemaili da fuori, Handanovic para in due tempi.

62' Primo cambio per Mazzarri. Esce Gamberini che sembra accusare qualche problema muscolare, al suo posto Rolando.

61' Giannoccaro lascia proseguire ma poteva esserci punizione dal limite per il Napoli. cavani lanciato in area viene ostacolato da Ranocchia che sembra spingerlo nettamente.

58' L'Inter prova a farsi vedere. Da posizione molto angolata è Alvarez a incrociare di destro. De Sanctis riesce a smanacciare poi arriva Cavani che anticipa Cambiasso pronto sulla respinta. Corner per i nerazzurri.

57' Cambiasso pressa su Britos. Il difensore si complica la vita ma riesce a liberare.

55' Cavani galoppa verso l'area e prova a scaricare dal limite. Chivu devia il pallone, Handanovic non può evitare il corner.

53' Sugli sviluppi del corner è lo stesso Ranocchia a provare di testa ma la mette a lato.

52' Inter in avanti. Ci prova Ranocchia dal limite. Palla deviata e angolo per i narazzurri.

50' Subito il Napoli a rendersi pericoloso. Hamsik ci prova dall'area piccola ma è provvidenziale l'intervento di Ranocchia che respinge portandosi sulla traiettoria del pallone.

46' Durissimo scontro per maggio. Il giocatore azzurro viene colpito alla testa ma sembra poter proseguire.

46' Cambio nelle file dell'Inter. Cambiasso rileva Benassi.

Tutto pronto per il secondo tempo.

45' Giannoccaro fischia la fine del primo tempo. 2-1 per il vantaggio del Napoli, doppio Cavani. Inter presente ma poco consistente. a tra poco per i secondi quarantacinque minuti.

43' Hamsik prova un sinistro a rientrare dal limite. Pallone fuori di molto. napoli prova ora a condurre il gioco.

40' Handanovic provvidenziale su corner dalla sinistra di Dzemaili. Nuovamente angolo per i padroni di casa.

36' Ci prova Guarin dalla destra, posizione molto angolata la sua, pallone direttamente sul fondo.

33' GOL! DI NUOVO IN VANTAGGIO IL NAPOLI! CAVANI! Il matador non sbaglia. Handanovic non ci arriva. Il Napoli torna avanti. Doppietta per l'uruguayano. Gol numero 100 per lui con la maglia azzurra.

32' RIGORE PER IL NAPOLI! Giannoccaro concede il penalty ai padroni di casa per un intervento ingenuo in area di Jonathan su Zuniga. Il giocatore del Napoli sembra aver cercato il contatto. Sul dischetto va Cavani.

28' Il Napoli reagisce. Siluro di Dzemaili da fuori. Miracolo di Handanovic, bravo poi Chivu a spazzare.

23' GOL! PAREGGIO INTER! ALVAREZ! Tiro angolato alla sinistra di De Sanctis. Il portiere del Napoli ci arriva ma non riesce a bloccare la sfera che carambola in rete! 22' RIGORE PER L'INTER! Ingenuo Zuniga che disturba alvarez in area. Giannoccaro non ha dubbi.

22' RIGORE PER L'INTER! Ingenuo Zuniga a contrastare alvarez in area. Giannoccaro non ha dubbi ed assegna il penalty.

21' Cavani si porta sul fondo e crossa teso al centro. Hamsik in scivolata non arriva di un soffio sul pallone.

17' Pestone di Behrami su Kuzmanovic. Anche qui Giannoccaro lascia correre

15' Chivu si scontra duramente con Behrami che lo aveva saltato di netto. L'arbitro non concede il giallo.

14' Pereira!! ll giocatore riceve da Chivu spalle alla porte, prova la girata e scarica un sinistro insidioso. De Sanctis si allunga e devia in angolo.

10' Il Napoli si copre bene e non concede spazi agli ospiti. Partita viva.

8' Ancora Napoli. Cross di Hamsik dalla sinistra per lo stacco di Maggio che non riesce ad arrivare sul pallone.

6' Dzemaili si invola per quaranta metri palla al piede e prova la conclusione. debole il suo tiro, pallone sul fondo.

5' Prodigioso De Sanctis!!! E' bravissimo il portiere del Napoli su una punizione potente di Guarin dai trenta metri. L'Inter prova a reagire.

3' GOL! NAPOLI IN VANTAGGIO! CAVANI! Al primo affondo la squadra di Mazzarri castiga Handanovic. E' millimetrico il passaggio di Pandev per Cavani che taglia verso il centro e ha la meglio su Chivu e Ranocchia. Conclusione bassa e precisa. Napoli in vantaggio al pronti via.

2' Subito un angolo per gli ospiti. Spazza la difesa partenopea.

1' Giannoccaro da il via alla gara. Primo pallone dell'Inter.

Tutto è pronto al San Paolo. Si attende l'ingresso delle squadre in campo.

La vittoria di misura della Roma a Firenze e il risveglio della Lazio nel pomeriggio contro il Bologna hanno complicato ulteriormente il cammino inteerista. Fondamentali quindi i tre punti per i nerazzurri che in caso di vittoria terrebbero ancora vive le speranze di un posto in Europa League, coonsolazione non da poco in una stagione funesta.

3-5-2 anche per mister Stramaccioni che all'ultimo si vede costretto a fare a meno anche di Rocchi, fermatosi per noie muscolari. Al suo posto, in avanti al fianco di Alvarez, rientra Guarin. il giovane Benassi in campo dal primo minuto trova spazio in mediana con Kovacic, sempre più regista, e Kuzmanovic. Il mister romano recupera Ranocchia al centro della difesa.

I partenopei, a scudetto ormai perso, cercano i tre punti per blindare ancor di più quel secondo posto che significa Champions diretta. Mazzarri dovrà fare a meno anche questa sera di Campanaro rimpiazzato nella difesa a tre da Gamberini. Per il resto consueto 3-5-2 con Hamsik a sostegno delle due punte Cavani e Pandev.

In quello che sarebbe stato il big match di questa domenica di calcio, Napoli ed Inter si affrontano soprattutto per il prestigio e per regalare spettacolo al pubblico del San Paolo anche oggi numeroso come per le grandi occasioni. C’è poco per cui lottare però. Nel giorno dello scudetto regolare numero 29 conquistato dalla Juventus, il secondo consecutivo della celebrata era Conte, Napoli ed Inter scendono in campo per ottenere quel poco che questa stagione può ancora regalargli.

Buonasera da Arianna Folgosi e benvenuti alla diretta di Napoli-Inter. Tutto è pronto al San Paolo. Poco meno di mezz’ora al calcio di inizio.