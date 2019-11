Lazio, ancora una possibilità per l'Europa

ROMA- Dopo la fantastica vittoria di Domenica contro un arrendevole Bologna, il campionato non si ferma, e dopo appena tre giorni i biancocelesti ritorneranno in campo. La Lazio si ritroverà a San Siro contro l'Inter. In apparente ripresa, la squadra di Petkovic cercherà di ripetere quanto di buono fatto vedere contro i felsinei. Anche Klose pare aver giovato nell'avere un compagno di reparto come Floccari, altro giocatore che ha sfoderato una grande prestazione domenica.

FORMAZIONE- Petkovic sta recuperando tutti i suoi giocatori. Restano fuori Mauri e Brocchi, entrambi con (poche) speranze di rientrare per la finale del 26 maggio. Konko pare essere tornato in forma, ha giocato bene domenica e sembra sia riuscito a recuperare dopo i due mesi di stop. Molto probabilmente, viste le buone risposte di domenica, Petkovic schiererà ancora i biancocelesti con il 4-4-2 con Marchetti in porta, Konko-Biava-Dias-Radu, a centrocampo Candreva-Hernanes-Ledesma-Lulic, in attacco ancora Floccari e Klose.

PETKOVIC- L'allenatore della Lazio ha parlato prima della partita in conferenza. Intanto, la partita contro la Sampdoria, inizialmente programmata per sabato 11 alle 18, è stata spostata a Domenica 13 alle 15, come comunica la Lega di Serie A.