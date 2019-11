Inter-Lazio 1-3, rivivi la diretta e guarda i gol

Per questa sera è veramente tutto. Vavel Italia e Johnathan Scaffardi vi augurano una buona serata.





Arriva il triplice fischio di Bergonzi. Notte fonda per l'Inter. Dopo il tre a uno del San Paolo, sconfitta tra le mura amiche con la Lazio. Alvarez pareggia lo sfortunato autogol di Ranocchia, ma prima Hernanes e poi Onazi, gran gol il suo, chiudono il match. Decisivo l'errore dagli undici metri di Alvarez, con i suoi sotto di un gol. Un ottimo Marchetti salva il risultato nel finale. Encomiabile l'impegno messo in campo dai nerazzurri. Purtroppo manca molto altro.

90' + 2' - Marchetti nega la gioia del gol a Rocchi e a Garritano!

90' - Saranno 4 i minuti di recupero.

88' - Due più che recupero alla fine, ormai sopite le ambizioni di rimonta dell'Inter.

83' - Altro cartellino. Stavolta tocca a Pereira. diffidato, come Juan, salterà il Genoa.

80' - Dieci minuti per Luca Garritano. Rileva Kuzmanovic.

76' - GOOOOOOLLLL!! PAZZESCO!! ONAZI!! Un gol da fenomeno! Siluro all'incrocio da lontanissimo! Capolavoro! Che gol!

75' - Ammonito Juan che stende il lanciato Klose.

74' - Serie di dribbling di Guarin e destro fulmineo, sempre Marchetti a dire di no!

72' - Grande Handanovic su Hernanes! Che botta dal limite del brasiliano!

71' - Scivola Alvarez e calcia alle stelle! I fischi di San Siro! Impietrito Moratti!

70' - Rigore per l'Inter. Cana stende Guarin!

69' - Brutta partita in questo secondo tempo. Poche emozioni. I nerazzurri protestano per un tocco di mano in area, ma difficile fischiare rigore in questi casi. Troppo ravvicinati i due.

67' - La Lazio si difende e prova a pungere in contropiede.

66' - Ci prova da solo Guarin, ma non sfonda. Confusione adesso.

60' - Out Floccari e Ledesma, in campo Gonzales e Onazi. Forze fresche per Petkovic.

59' - Alvarez va via a destra, trova Guarin, che non si coordina bene e di controbalzo mette fuori! Altro errore grossolano! Inter vicina al pari!

58' - Bella giocata di Kuzmanovic, ma non arriva nessuno in area!

55' - Fermato Rocchi a tu per tu con Marchetti, ma fuorigioco inesistente! Grande palla ancora di Kovacic nell'occasione.

54'- Destro di Kovacic, troppo centrale però. Uno dei migliori anche stasera il croato.

53' - Non ce la fa nemmeno Ranocchia. L'infiltrazione non cancella il problema al tendine. Pronto Simone Pasa.

49' - Guarin!! Violentissimo destro a giro, Marchetti immobile, ma palla a lato di poco.

46' - Cambio in avvio di ripresa nella Lazio. Dentro Ciani, out Dias.

Finisce qui la prima frazione. Inizio biancoceleste. Pasticcia Handanovic, segna la Lazio, che poi spreca con Candreva e Floccari. Cresce l'Inter. Alvarez trova il pari, poi divora il vantaggio. Nel finale di tempo, Ranocchia stende Floccari e Hernanes non perdona dagli undici metri. Avanti gli ospiti dopo quarantacinque minuti.

45' + 3' - GOOOOOOLLLL! HERNANES! 2-1 LAZIO! Handanovic intuisce ma non può arrivare.

45' + 3' - Rigore per la Lazio! Su un idea di Ledesma, cross basso e Ranocchia stende Floccari. Va Hernanes.

45' +1' - Altra occasione Inter! Tiro-cross di Guarin e Alvarez non trova la deviazione. Bravo Cana nell'occasione.

42' - Cosa sbaglia Alvarez??? Porta vuota, con Marchetti costretto a uscire su Cambiasso, ma Ricky "maravilla" calcia sopra la traversa da due passi! Incredulo San Siro.

41' - Adesso è la Lazio che fatica a costruire, dopo aver sciupato tanto.

37' - Miracolo di Marchetti su Cambiasso! Incredibile come possa cambiare un match! Ora sono i nerazzurri a sfiorare il vantaggio!

34' - GOOOOOOLLLL! PAREGGIO DELL'INTER! ALVAREZ! Ancora lui! Pereira mette un traversone interessante, Alvarez sovrasta Radu e impatta l'incontro!

33' - Primo giallo per Ledesma che ha trattenuto Alvarez.

32' - Handanovic su Candreva, poi Floccari contrato all'ultimo! Che brividi per l'Inter!

30' - Problema alla spalla per Jonathan. Sfortunatissima l'Inter! Pronto Benassi.

27' - Bella diagonale di Pereira in chiusura su Floccari, ma difesa di casa rivedibile.

23' - Lazio vicina al raddoppio! In contropiede Candreva tutto solo davanti ad Handanovic incrocia a lato. Momento difficilissimo per l'Inter.

22' - GOOOOLLLLL! LAZIO IN VANTAGGIO! Handanovic esce malissimo, tocca Floccari ma forse l'ultimo tocco è di Ranocchia. Frittata nerazzurra!

21' - Troppo prevedibile la manovra nerazzurra. Un giro palla orizzontale che non può mettere in difficoltà gli ospiti.

20' - Geniale Kovacic per Jonathan, ma non granchè il cross di quest'ultimo. Solo angolo.

17' - Non un grande momento. Si lotta in mediana, ma poco ritmo. Un minimo di paura nelle due squadre.

12' - Mucchio in area biancoceleste, poi esterno destro di Jonathan altissimo!

10' - Alza la pressione la Lazio, ora Inter un pò in difficoltà, poi si accende Kovacic splendido nel trovare Rocchi che impegna severamente Marchetti. Che giocatore Mateo Kovacic!

8' - Lulic trova Klose a rimorchio ma il controllo del tedesco non è perfetto e Juan salva tutto!

5' - Marchetti deve uscire di testa per anticipare Rocchi! Brutto scontro con Konko per l'estremo difensore biancoceleste.

2' - Alvarez col sinistro! Primo affondo Inter, respinge Marchetti!

1' - Subito Candreva in profondità, attento Handanovic.

20.47 - Squadre che fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Manca davvero pochissimo al fischio d'inizio.

20.42 - Fondamentale anche a livello di sponsor la conquista del piazzamento europeo. L'Inter perderebbe diversi milioni in caso di fallimento e ciò inciderebbe anche sulla possibile campagna acquisti. Si ridurrebbe senza dubbio il budget per il mercato.

20.40 - Squadre quasi pronte all'ingresso in campo. Cinque minuti al fischio d'inizio.

20.36 - Possibile contestazione da parte dei tifosi dell'Inter, che avrebbero preparato bigliettini con domande per il presidente Moratti su alcune discutibili scelte societarie, in questa stagione fin qui fallimentare.

20.30 - Intanto il presidente Moratti ha fatto leva sull'orgoglio di una squadra, da lui stesso definita "decimata". Ha parlato del possibile arrivo di soci indonesiani e dell'acquisto di giocatori importanti per il prossimo anno, lasciando accesa la speranza Europa League. Come lui, Jonathan, che ha scommesso sulle qualità della squadra e su un possibile risultato positivo questa sera. I nerazzurri provano a crederci.

20.23 - Non solo Inter-Lazio. Mentre la lotta Champions sembra al capolinea, con la vittoria del Milan nell'anticipo a Pescara, firmata Balotelli, e il Napoli che ha ormai messo in cassaforte la seconda posizione, è la lotta per non retrocedere a calamitare l'attenzione. Genoa, Palermo, Siena. Lotta fratricida. Due saluteranno la massima serie. I toscani paiono ormai sull'orlo del baratro e solo un miracolo potrebbe rimetterli in corsa. I rosanero attendono l'Udinese, obbligata a vincere per superare la Roma e restare nella scia della Fiorentina, mentre tra Torino e Genoa non è spareggio, ma poco ci manca, visto il ruolino negativo dei granata nell'ultimo periodo. Bel gioco, ma poco risultati, per gli uomini di Ventura.

20.15 - L'uomo del match. Tommaso Rocchi. L'ex mai dimenticato dalla curva. Il simbolo, il capitano. L'aquila biancoceleste. Anima e cuore della Roma laziale. Ritrova i suoi vecchi compagni, inaspettatamente da protagonista. Arrivato come ruota di scorta, perso nei meandri della panchina, poi d'improvviso catapultato in campo, in contumacia Cassano, Palacio, Milito. A volte anche decisivo, nella vittoria casalinga col Parma. Esempio dei problemi dell'Inter. Via il giovane Livaja, dentro Tommaso Rocchi, trentacinque anni, da sei mesi lontano dai campi di gioco. Atteggiamento e professionalità indiscutibili, ma non certo uno da Inter, o meglio da Inter di vertice. In questa versione ci sta eccome.

20.05 - Vediamo ora le scelte dei due allenatori. Stramaccioni, vittima di diverse defezioni nel reparto arretrato, sceglie la linea a quattro, con Jonathan e Pereira esterni, e coppia centrale Ranocchia-Juan. Regia affidata a Kovacic, rientro dal primo minuto per Cambiasso e conferma per Kuzmanovic. Guarin torna sulla trequarti alle spalle di Alvarez e Rocchi. Petkovic sceglie ancora una volta la doppia prima punta, Floccari più Klose, Lulic e Candreva ali tuttofare, quantità e qualità. Hernanes padrone della mediana, con il fedele Ledesma, dietro Konko e Radu terzini, e in mezzo i titolarissimi Biava e Dias.

19.56 - Inter-Lazio. A San Siro. Quel che resta di un big match. Sprazzi d'Europa, più biancocelesti che nerazzurri. Doppia chance per gli uomini di Petkovic, che oltre alla volata di campionato, attendono il derby di Coppa. Utopia e poco altro per i ragazzi di Stramaccioni. Tre vittorie non garantirebbero comunque l'accesso alla vecchia Uefa. Due momenti diversi. La Lazio si è ritrovata dopo il buio degli ultimi mesi, aiutata da un Bologna in vacanza e da un fuoriclasse meraviglioso, Miro Klose, l'Inter ha pagato infortuni e politica societaria, lungo l'inferno del girone di ritorno. A casa del Matador l'ultima debacle. Calendario non certo in discesa per i nerazzurri, che dopo questa sera, dovranno vedersela con il Genoa, in piena lotta salvezza, e con la favola Udinese del maestro Guidolin.

19.55 - Benvenuti alla diretta scritta di Inter-Lazio. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi augurano un buon incontro in nostra compagnia.