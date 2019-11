La Juve a Bergamo a caccia di record

La Juventus che questa sera fa visita all’Atalanta rischia di sembrare dimessa, rispetto a quella vista per tutta la stagione, tuttavia a sentire le parole di Carrera e Alessio, intervenuti ieri in conferenza stampa, la volontà della società è di onorare il campionato fino in fondo e centrare tre vittorie nelle tre partite rimanenti. L’obbiettivo, infatti, è superare il record conseguito dalla Juventus di Capello, che nella stagione 2005/2006 vinse lo scudetto (poi revocato a causa di Calciopoli) con 91 punti. Un nuovo stimolo per i campioni d’Italia, che dopo la festa scudetto, e in procinto di ritirare sabato contro il Cagliari la coppa, rischiano un calo di concentrazione di cui i bergamaschi vogliono approfittare.

L’AVVERSARIO – L’Atalanta non ha ancora la certezza aritmetica della salvezza e, soprattutto, non vince dallo scorso 7 aprile. L’occasione casalinga è ghiotta e la speranza di Colantuono è di trovarsi di fronte una Juve gratificata, per quanto in attacco non potrà schierare il giovane gioiellino Livaja, non convocato per motivi disciplinari. In avanti spazio a Denis, quindi, supportato da Maxi Moralez e Bonaventura.

SPAZIO A CHI HA GIOCATO MENO – La prima delle tre vittorie necessarie a superare il record di Capello, Conte la cercherà schierando in campo molte delle cosiddette seconde linee, un po’ per necessità, considerata qualche defezione, un po’ per valutare chi ha giocato meno, anche in virtù delle scelte che presto dovranno essere fatte in sede di calciomercato. Con Pogba squalificato e Buffon, Barzagli e Asamoah fuori per fastidi muscolari, ci sarà quindi spazio per Storari, Giaccherini, De Ceglie, Marrone, Caceres e Padoin, mentre in attacco verrà probabilmente data una chance a Quagliarella e Matri.

PRECEDENTI & QUOTE SCOMMESSE – I precedenti giocati a Bergamo fra Atalanta e Juventus sono cinquanta e il bilancio è decisamente a favore dei bianconeri, che possono vantare ventidue vittorie, contro le sette sconfitte e i ventun pareggi. L’ultima vittoria dei bianconeri risale solo alla scorsa stagione, grazie allo 0-2 inflitto con i gol di Lichtsteiner e Giaccherini, mentre per l’ultimo successo dei bergamaschi bisogna andare alla stagione 2000/2001, quando l’Atalanta si impose per 2-1, nonostante il vantaggio iniziale della Juventus siglato da Zidane.

I principali bookmakers sembrano meno sicuri di una vittoria bianconera, rispetto a come sarebbe stata la situazione nel caso lo scudetto non fosse ancora in cassaforte. Juventus comunque ancora favorita, grazie a una quota per il segno 2 di 2.10, contro il segno 1 e il segno X pagati rispettivamente 3.70 e 3.00.

L’arbitro dell’incontro è Marco Guida, poco amato dai tifosi bianconeri dopo le polemiche seguite alla mancata concessione di un calcio di rigore in Juve-Genoa.