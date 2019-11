Samp-Juve, Conte convoca tutti

Genova - Una partita che sulla carta ha poco da dire. Però la Juve, come da suo carattere, sicuramente vuole chiudere in bellezza e vendicare la partita dell'andata (doppietta di Icardi e sconfitta in casa per 1-2). Giocheranno molte seconde linee. gente che avrà voglia di farsi vedere per un'eventuale riconferma o vetrina per il calciomercato. In casa Doria si vuole chiudere con una vittoria e salutare degnamente il pubblico.

Qui Juve - Conte convoca tutti, compresi Pepe e Pogba, uno infortunato e l'altro squalificato. In porta giocherà Storari; Chiellini e Bonucci dovrebbero partire titolari affiancati da Caceres. Pirlo, di ritorno dalla squalifica, sarà il direttore d'orchestra, con a fianco Padoin e Marchisio, sugli esterni agiranno Isla e De Ceglie. Matri e Bendtner sono in vantaggio per formare il tandem d'attacco, pronto ad entre Anelka. A partita in corso si potrebbe vedere l'esordio con la maglia bianconera del terzo portiere in rosa, Rubinho. Si torna all'antico per Conte con il 3-5-2.

Qui Sampdoria - Come detto da Delio Rossi, appena confermato per altre due stagioni, questa sarà la festa contro i Campioni d'Italia, ma poche sorprese nell'undici iniziale. A difendere la porta, cosi come nelle ultime uscite, ci sarà Da Costa, difesa a tre con Mustafi, Gastaldello e Castellini. Palombo torna a centrocampo, con Poli ed Obiang vicini. L'ex Estigarribia sulla sinistra, a destra De Silvetri. Eder ed Icardi come terminali offensivi. Questa potrebbe essere l'ultima partita per le due stelline blucerchiate: Poli destinato al Milan ed Icardi all'Inter.

Arbitro e precedenti - Sarà Andrea Gervasoni, di Mantova, ad arbitrare l'incontro. Alla terza direzione con la Sampdoria, le prime due coincidono con due sconfitte contro Chievo ed Udinese. Seconda presenza invece con la Juventus, l'unico precedente è quel contestato Catania-Juventus finita comunque con la vittoria della squadra di Conte per 0-1 con gol di Vidal. Le due squadre si sono incontrate per 42 volte in serie A, 8 vittorie doriane (3 in casa), 17 pareggi e 17 vittorie della Juventus (7 fuori casa).

Quote - Juve favorita su tutti i siti di scommesse in Italia, con una quota media di 1.75, con il pareggo quotato a 3.60, e la vittoria della Sampdoria a 4.60. Partita da tanti gol? Giocatevi l'over a 1.70, se invece pensate ad una classica partita di fine stagione con pochi gol andate sull'under a 2.05. Primo marcatore: Matri a 5.5, Icardi a 7.