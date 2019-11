La Samp batte ancora la Juventus

22.43 - Termina anche la nostra diretta. Alessandro Gennari vi ringrazia per l'attenzione e vi da appuntamento alle prossime dirette scritte, sempre qui su Vavel Italia!

22.41 - Termina 3-2 una bella partita, la Samp si congeda dai suoi tifosi con una vittoria, Icardi con un gol. Per la Juve una sconfitta che non intacca l'ottima stagione sin qui disputata, e culminata con il secondo scudetto consecutivo. Premio oscar alla sfortuna per Bendtner, per il quale si teme un serio infortunio al braccio sinistro

90'+5 - Dopo ulteriori 30 secondi di recupero, finisce qui la partita di Marassi. Vince la Samp 3-2, che batte per la seconda volta la Juventus, strappandole 6 punti sui 6 disponibili. Ancora una volta decisivo Icardi, che segna ancora alla Vechia Signora e tocca quota 10 reti in campionato

90'+4 - Nulla di fatto sulla punizone, con la palla che viene deviata dalla barriera e finisce docile fra i guantoni di Da Costa

90'+3 - Calcio di punizione da appena fuori area per la Juve per fallo su Giaccherini. Occasione d'oro per Pirlo

90' - GOOOLL DELLA JUVENTUS!! Accorcia le distanze la squadra bianconera, con un gran gol di Giaccherini che insacca una gran palla sotto l'incrocio su cross di Lichstenier! Prova a riaprire la partita in 10 la Juve!

89' - Ci saranno quattro minuti di recupero!

88' - Ci prova De Ceglie con il sinistro, para Da Costa

85' - Brutto infortunio al braccio sinistro per Bendtner, che ricade male dopo un tentativo di colpo di testa e ora abbandona il campo. Davvero sfortunato l'attaccante danese, la sua partita dura solo 12 minuti! Juve in dieci, cambi esauriti per Conte

84' - Ultimo cambio per Delio Rossi, che butta nella mischia Berardi al posto di uno stremato Estigarribia

79' - Esce Eder, entra Sansone nella Samp; nella Juve Rubinho al posto di Storari

77' - Episodio clamoroso in area di rigore blucerchiata! Mustafi travolge Quagliarella, l'arbitro fischia dapprima il rigore ma poi su consiglio del suo assistente Doveri torna sui suoi passi. Niente rigore per la Juve, giocatori bianconeri imbufaliti. Dal replay il rigore appariva netto!

75' - GOOOOLLLL!! 3-1 SAMPDORIA! Volata strepitosa di Estigarribia che pilota un contropiede perfetto finalizzato non senza brividi da Icardi, che rischia di inciampare nel pallone. Alla fine però va tutto bene per l'argentino, che si congeda dl pubblico di Marassi siglando il suo decimo gol stagionale

73' - Doppio cambio nella Juve: lasciano il campo Giovinco e Padoin, dentro Bendtner e Lichtsteiner

70' - Quagliarella solo in area, tiro debole e da Costa para, ma è tutto inutile perchè l'attaccante bianconero era in fuorgioco

66' - Cambio nella Samp, esce Palombo ed entra Munari

65' - Pirlo da lontano, para facile Da Costa

63' - Conte ha dato ordine di scaldarsi a Bendtner e al terzo portiere Rubinho a cui vuole regalare uno spezzone di partita; nella Samp pronto a entrare Gianni Munari al posto di Palombo, che dopo tanto tempo stasera tornava a centrocampo

60' - Chiellini prova da fuori area, ma la palla viene deviata da un difensore della Samp e finisce fuori! Non ci sta la Juve a perdere e attacca alla morte

58' - GOOOOOLLLL DELLA SAMPDORIA! De Silvestri!! Secondo gol in campionato per il terzino romano, bravo svettare di testa su azione d'angolo! E la Samp si trova in vantaggio proprio nel momento migliore della Juve!

56' - Eder prova da fuori area, Storari di pugno devia in angolo

55' - Assedio continuo della Juve: prima Giaccherini spara alto di sinistro, quindi miracolo di Da Costa su tiro di Padoin. Juve che vuole a tutti i costi una vittoria, Samp che al momento resiste.

54' - Ancora ottima Juve, cross di De Ceglie, Quagliarella anticipa il difensore avversario ma la palla va fuori. Si fa insistente l'azione della Juve

53' - Contropiede della Juve, palla a Quagliarella che calcia verso la porta, Da Costa controlla in qualche modo. Si lamenta Giovinco, solo ew meglio piazzato, gli chiede scusa Quagliarella

49' - Molti falli a spezzettare il gioco in questo avvio di ripresa. L'ultimo in ordine di tempo lo subisce Palombo, clacio di punizione per la Sampdoria

46' - Nessuna sostituzione operata dai due allenatori, gli effettivi in campo sono quindi gli stessi che sono partiti dall'inizio

46' - Riparte la gara, palla alla Samp

45' - Non c'è recupero, e l'arbitro fischia la fine del primo tempo. 1-1 il punteggio, buona intensità di gioco e buon numero di occasioni da entrambe le parti, anche se la Juve sembra aver creato qualcosa di più

44' - Ancora angolo per Juventus, batte Pirlo e stacca Bonucci, ma la palla si spegne fuori

42' - Chiellini di testa, tutto solo in area da azione di angolo, colpisce alto. Grande occasione per il raddoppio bianconero

40' - Ancora Juve in avanti. Cross di Padoin, Da costa in uscita smanaccia, palla sui piedi di Quagliarella che calcia a botta sicura ma trova l'intervento provvidenziale di Mustafi sulla linea di porta

38' - De Silvestri prova di testa su azione d'angolo, ma il suo colpo di testa finisce fuori. Dormita della difesa bianconera, che lascia troppo solo il terzino blucerchiato

32' - Eder! Ancora grande azione del brasiliano, che va la tiro e solo un provvidenziale intervento di Chiellini evita il gol. Angolo per la Samp. Bella partita ora a Marassi!

31' - GOOOLLLL!! EDER! Trasformazione perfetta di Eder, che angola tantissimo alla destra di Storari, che intuisce la direzione ma non intercetta il pallone, è 1-1!

30' - Calcio di rigore per la Samp!!! Il fallo è di Chiellini su Icardi, ma il rigore pare quantomeno generoso

25' - GOOOOOL DELLA JUVENTUS!! Quagliarella porta in vantaggio la juventus. Palla pazzesca di Pirlo a pescare l'attaccante tutto solo, aggancio altrettanto pazzesco di Quaglairella che a tu per tu con Da Costa batte il portiere blucerchiato, anche se il tirono non è stato propriamente ortodosso. Come non ortodosso l'intervento di Da Costa!

24' - Continuano a piovere tiri su Da Costa! Questa volta è Giaccherini che impegna Da Costa con l'ennesimo tiro da fuori area

22' - Quagliarella!! Prova da fuor iarea l'attaccante napoletano, palla fuori alla destra di Da Costa

21' - Chiellini prova la conclusione, con la palla che schizza impazzita in are dopo uan eviazione, para in qualche modo Da Costa. Sul proseguo, ennesimo cross sbagliato da Isla che pervicacemente centra l'uomo che gli si para davanti

20' - Juve che insiste molto sugli esterni: l'ennesimo cross che parte dalla sinistra viene spazzato senza troppi fronzoli in fallo laterale dalla difesa doriana

18' - Prova da fuori Giaccherini, tiro debole, para Da Costa. Più Juve che Samp in questi primi minuti di gara

17' - Doppio tentativo di cross da parte di Isla: sul primo chiude Castellini, sul secondo libera la difesa Juventina

15' - Giovinco prova da fuori area da posizione defilata, prediligendo però la potenza alla soluzione a giro: para facile Da Costa

13' - In trance agonistica Antonio Conte, che invita i suoi a non mollare di un centimetro malgrado la partita conti solo per la statistica

11' - Pericolosa la Juve, con Quagliarella che prova il sinistro da oltre 20 metri ma Da Costa respinge. Bel tiro di Quagliarella, troppo centrale però per impensierire il portiere blucerchiato

10' - Ancora angolo per la Juve, ancora Estigarribia dalla bandierina, ancora un nulla di fatto. Azione fotocopia della precedente, e risultato ancora ancorato sullo 0-0

8' - Azione d'angolo per la Samp, libera la difesa juventina

7' - Cross fuori misura di Estigarribia che si trova il pallone fra i piedi dopo due erroracci di Isla e Bonucci, niente di fatto

4' - Calcio d'angolo per la Juve dopo un cross pericoloso di Isla deviato in affanno dalla difesa blucerchiata. Niente di fatto però

2' - avvio di partita molto calmo da parte delle due squadre. Juve che manovra in orizozntale, mentre aumenta l'intensità della pioggia

0' - Partiti, prima palla alla Juventus!!

20.45 - Saluto a centrocampo fra i due capitani, Chiellini e Gastaldello. Ormai è tutto pronto per il fischio di inizio!

20.41 - Buona affluenza di pubblico a Marassi, con i tifosi della Sud che dedicano uno striscione di bentornato in Serie A al Verona. Le due squadre sono gemellate

20.39 - Manca poco all'inizio della partita, squadre che stanno ultimando la loro preparazione negli spogliatoi

20.30 - E ora la Juventus di Conte, che schiera: Storari, Caceres, Bonucci, Chiellini; Isla, Padoin, Pirlo, Giaccherini, De Ceglie, Quaglairella, Giovinco

20.28 - Ecco le formazioni scelte dai due allenatori, cominciamo dalla Sampdoria di Delio Rossi che ha scelto: Da Costa; Castellini, Gastaldello, Mustafi; Estigarribia, Obiang, Palombo, Poli, De Silvestri; Icardi, Eder

20.24 - Saranno Matri e Quagliarella a comporre la coppia d'attacco bianconera, mentre per la Samp ci sono Icardi ed Eder

20.15 - Ampio turnover per Conte, che concede spazio a chi ha giocato meno in questa stagione. C'era molta attesa per Bendtner, che smebrava dovesse partire titolare e invece per lui ancora panchina

20.13 - Nella Samp la notizia più importante è quella del rinnovo del contratto di Delio Rossi come allenatore blucerchiato così come di Carlo Osti come direttore sportivo

20.12 - Siamo in attesa dell'ufficializzazione delle formazioni con cui le squadre affronteranno questa partita

20.07 - Stagione travagliata per la Sampdoria, che ha comunque raggiunto la salvezza con netto anticipo. A proposito di Samp, oggi sulla Gazzetta è uscita un'intervista a Ciro Ferrara in cui il tecnico napoletano ha rivendicato parte della salvezza

20.04 - Diluvia a Genova, ma al momento la partita non sembra a rischio

20.00 - Sarà il Sig. Andrea Gervasoni di Mantova ad arbitrare questo match: nelle precedenti due direzioni della squadra blucerchiata, i genovesi sono incappati in altrettante sconfitte, mentre l'unica direzione stagionale delal Juve è coincisa con la discussa vittoria dei bianconeri in quel di Catania

19.58 - A proposito di portieri, in casa Samp sarà ancora Da Costa il guardiano della porta blucerchiata. Per Romero ancora panchina dopo le ultime prestazioni un po' opache

19.56 - Partita particolare anche per Marco Storari, ex Sampdoriano ed eroe della cavalcata del 2010 che culminò con la qualificazione ai preliminari di Champions League sotto la guida di Luigi Del Neri. Il portiere romano è sempre stato nei cuori dei tifosi blucerchiati e stasera partirà titolare nella porta juventina

19.54- Occhi puntatim questa serata, su Icardi e Poli, per i quali questa è molto probabilmente l'ultima partita in maglia blucerchiata: se infatti l'argentino è destinato a giocare nell'Inter, su Poli si fa sempre più insistente la voce di un suo passaggio al Milan

19.53 - Juve che vuole anche "vendicare" la partita dell'andata, quando la banda di Delio Rossi sbancò lo Juventus Stadium con una doppietta di Icardi, che ribaltò il vantaggio iniziale dei bianconeri arrivato grazie a Giovinco

19.50 - Sebbene le due squadre abbiano entrambe centrato l'obiettivo che si erano poste a inzio stagione, stasera giocano comunque con delle motivazioni particolari. Da una parte la Samp, che vuole concludere con una vittoria questa stagione tribolata, dall'alta la Juve che vincendo stasera farebbe segnare un particoalre record, ovver oquello di aver battuto almeno una volta in stagione tutte e 19 le altre suqadre del campionato

19.45 - Buonasera amici tifosi e appassionati di calcio! Alessandr oGennari è qui per raccontarvi in diretta la partita fra Sampdoria e Juventus, 38esima gioranta di Serie A. Sampdoria e Juventus chiudono stasera, nella piovosa genova, la loro stagione 2012/2013