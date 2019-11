VIDEO Roma-Lazio, recordmen: tutti i gol di Totti e Delvecchio al Derby

Il Derby capitolino non è una partita come le altre neanche quando si tratta di un'amichevole, figuriamoci quando in palio c'è la conquista della Coppa Italia. Domenica alle ore 18 l'Urbe diventerà una città fantasma e tra i suoi vicoli intricati l'accento autoctono dei pochi che non trepideranno allo stadio, alla televisione, o alla cara e vecchia radiolina, sarà sommerso dal vociare di turisti e vacanzieri.

Roma-Lazio è la partita dell'anno, è un appuntamento con la Storia che le due compagini non vogliono fallire, soprattutto quella giallorossa che in caso di trionfo potrebbe mettere in bacheca la decima Coppa e sul petto l'ambita stelletta d'argento. Nella Storia, appunto, ci sono già entrati Marco Delvecchio e Francesco Totti che, insieme a Dino Da Costa, condividono il record di gol segnati (nove) in stracittadine di campionato. L'attuale capitano giallorosso ha raggiunto i suoi illustri colleghi l'8 aprile scorso, quando con la rete dal dischetto ha fissato il punteggio sul definitivo 1-1.

"E' il record più bello della mia carriera", disse alla fine dell'incontro. A distanza di un mese e mezzo, ora sogna di vivere il Derby più bello della sua carriera. Una speranza condivisa da tutto il popolo giallorosso che, tra gesti apotropaici e viaggi il più lontanto possibile dalla Capitale, inizia ad avvertire quella tensione, quella 'tremarella' alle gambe, che segnalano l'approssimarsi minaccioso del D-Day. Per allentare l'ansia ed avvicinarsi col piede giusto alla partita, proponiamo ai nostri lettori i video con tutti i gol realizzati da Delvecchio e Totti nei Derby di campionato. Buona visione!