FOTO, Roma-Lazio: ecco la Top 11 dei doppi ex

Insieme al derby di Genova, quello capitolino è forse il più sentito d'Italia. Anche per questo, a differenza di quanto accade a Milano e Torino, non è facile trovare calciatori che abbiano vestito tutte e due le casacche. La militanza con la Lazio e con la Roma è stata spesso una mannaia per il malcapitato che, oltre a prendersi le accuse di traditore di una tifoseria, ha dovuto subire anche il disprezzo dell'altra, in quanto reo di aver giocato in precedenza per gli acerrimi rivali.

Lionello Manfredonia è un chiaro esempio di questa situazione, ma anche Fabrizio Di Mauro, che segnò addirittura un gol dell'ex contro i giallorossi, subì l'ostracismo della maggior parte dei tifosi. E' forse anche per questo che nello stilare una formazione composta da personaggi del calcio che hanno difeso i colori di entrambe le squadre, abbiamo faticato più del solito.

Per arrivare ad uno schieramento credibile dal punto di vista tattico, abbiamo dovuto inserire in rosa anche allenatori che hanno occupato entrambe le panchine (Erikson e Spinosi) e calciatori come Gigi Di Biagio, che ha fatto appena in tempo ad esordire in Serie A con la maglia biancoceleste, prima di migrare verso altri lidi che lo avrebbero poi condotto sull'altra sponda del Tevere. Ecco la formazione completa, allenata, ovviamente, da Zdenek Zeman:

ROMA&LAZIO (4-1-3-1-1): Peruzzi; Colonnese, Eriksson, Spinosi, Siviglia; Manfredonia; Fuser, Di Biagio, Di Mauro; Cordova; Muzzi. All. Zeman.