Un nuovo allenatore in 24 ore

ROMA - In casa Roma tiene banco ancora il toto allenatori. Mazzarri sembrava essere l'uomo giusto, con il polso adatto ad un ambiente come quello di Trigoria. Ma l'ex tecnico di Napoli è ormai alla corte di Moratti e la società giallorossa ha virato tutto su Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, in rotta con il Milan, avrebbe espresso dubbi sul rimanere a Milanello. Dubbi dissipati nelle ultime ore con la cena in presenza di Galliani e Berlusconi, che ha registrato una fumata bianca sulla permanenza del livornese. Roma a bocca asciutta. Quello che sembrava un affare ormai fatto, ha visto un capovolgimento di fronte in poche ore. Serve dunque un piano b.

BLANC - La soluzione è francese: Laurent Blanc, ex ct della Francia, sarebbe l'uomo giusto per la panchina giallorossa. A rivelare i primi contatti con la dirigenza romanista sono gli stessi tabloid francesi, che parlano di una trattativa ormai in dirittura di arrivo. Blanc tornerebbe così dopo 10 anni in Italia (dopo aver militato al Napoli e all'Inter). "Non sono stato contattato. Ma mi piacerebbe moltissimo allenare la Roma. Sarebbe una grande chance. È una speranza, perché la Roma ha un grande progetto. Spero che le cose vadano in questa direzione". Queste le parole di autocandidatura che qualche giorno fa l'ex ct del Bordeaux ha rilasciato ai quotidiani francesi. Il desiderio c'era, la possibilità ora anche. Con la guida francese, la Roma non dovrebbe cambiare troppo il modulo adottato negli ultimi tempi: infatti, con il Bordeaux, Laurent optava il 4-2-3-1 (vecchia conoscenza dell'ambiente romanista spallettiano) o il 4-3-3 (caratteristica della Zemanlandia). In questa gestione De Rossi e Pjanic potrebbe tornare alla ribalta, visto le manovre di incurisione che il tecnico francese adora dai tempi della Francia.

Blanc: "Mi piacerebbe allenare la Roma"

ALTERNATIVE - Baldini, Sabatini, Pallotta e tutto l'entourage giallorosso vogliono chiudere la questione allenatore in 24 ore. Ma se dovesse sfumare l'opzione francese, la dirigenza ha pronti nuovi nomi: da Garcia, a Bielsa fino a Rijkaard. Soprattutto sul secondo sono venute fuori indiscrezioni di mercato che parlerebbero di contatti con la Roma: "Il suo nome è stato accostato a molti club" ha affermato Rodriguez, esperta di mercato spagnolo "e già lo scorso anno ci furono contatti con la Roma. Tutto dipenderà dalla serietà del progetto".

CALCIOMERCATO - In uscita, Stekelenburg saluta Roma. Dal Fuhlam arriveranno 4 milioni di euro, che Sabatini girerà al Santos per prelevare il giovane portiere Rafael. In entrata, invece, solo dettagli per l'arrivo di Benatia: il giocatore dell'Udinese, infatti, avrebbe firmato un contratto con la Roma da un milione a stagione per 4 anni. Alle casse friulane verrano versati 6 milioni di euro. Infine rumors spagnoli parlano di un interessamento per Lukas Modric: il pupillo di Mourinho è in vendita, ma sul giocatore c'è anche l'Inter.