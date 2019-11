Metamorfosi Udinese: le mosse di mercato dei friulani

Gli sviluppi del weekend appena archiviato hanno ulteriormente allontanato da Udine i tre gioielli della rosa friulana. Le indiscrezioni ed i movimenti di mercato lasciano legittimamente pensare che Dusan Basta, Mehdi Benatia e Danilo non saranno a disposizione di mister Guidolin in vista della prossima stagione.

Per il Benatia l’interessamento della Roma si è fatto sempre più consistente: i capitolini sono alle strette finali per l’acquisto del difensore centrale. Dalla lista della spesa di Rafa Benitez, neo-allenatore del Napoli, sembra esser stato depennato il nome del cursore serbo. Una mossa che spiana la strada all’Inter di Mazzarri, il quale punta fortemente sul biondo terzino destro, oltreché sull’ex Isla, per fondare il nuovo corso della sua Inter. La formazione nerazzurra mette sul piatto sei milioni di euro più una contropartita tecnica. Il futuro del carioca, invece, si tinge di viola: si concentrano tutte su di lui le attenzioni della Fiorentina di Montella.

Tuttavia, il messaggio della famiglia Pozzo è chiaro: “Da quest’anno, vogliamo vincere anche noi”. Per effettuare l’ulteriore salto di qualità, i friulani monitorano da vicino le situazioni di due giocatori: Juan Fernando Quintero (foto) e Libor Kozak . Sul colombiano insistono con particolare forza due club portoghesi: Benfica e Porto. Il rischio di assistere ad un’asta al rialzo potrebbe indurre i dirigenti bianconeri a farsi da parte qualora il prezzo giunga a soglie “non opportune”. Ciononostante, la strada da percorrere è irta di difficoltà: sul ventenne del Pescara insiste anche il Genoa.

Per il reparto d’attacco si punta ad un pallino del tecnico veneto. Il centravanti ceco Kozak, capocannoniere dell’ultima Europa League con dieci reti complessive, è da tempo nel mirino della società. Sul ventiquattrenne biancoceleste si vorrebbe investire in maniera consistente.

Nel frattempo, l’Udinese scandaglia il mercato europeo alla ricerca di un giovane di prospettiva da far crescere alle spalle della coppia formata da Di Natale e Muriel. Dopo il norvegese Torgeir Børven, la società friulana sembra aver messo gli occhi su Simon Makienok Christoffersen, punta danese classe 1990.

Il centravanti gioca nel Brøndby, una delle più blasonate società della nazione scandinava. Due metri di altezza per 94 kg. Nell’ultima stagione ha messo a segno 15 reti in 31 presenze. Nonostante la giovane età, Christofferson può vantare già due presenze nella nazionale maggiore. Come al solito, la società della famiglia Pozzo sembra aver fiutato l’affare: i gialloblù navigano in cattive acque e potrebbero far cassa sacrificando uno dei suoi pezzi migliori.

Tuttavia, la concorrenza è molto forte ed i friulani hanno avversari sia in Italia che in Europa. Già da molto tempo il Parma è sulle tracce dell’attaccante e, dunque, la trattativa non sembra di facile risoluzione.