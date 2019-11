Brayan Perea, il primo acquisto laziale ai raggi x

E' Brayan Perea il primo colpo di mercato della Lazio ma l'arrivo a Roma del colombiano non è tuttavia una novità. Il passaggio dell'attacante in biancoceleste era stato già ufficializzato dal club di appartenenza, il Deportivo Calì, a febbraio, perchè è stata durante la scorsa sessione invernale di mercato che la Lazio lo ha bloccato. Nei prossimi giorni, molto probabilmente mercoledì, la punta sarà nella Capitale.

Il ragazzo è entusiasta di approdare in Italia e parla della realizzazione di un sogno. Per la squadra romana il talento è una sorta di scommessa data la giovanissima età, 20 anni, e la pochissima esperienza internazionale, anche se il giocatore ha vinto il titolo sudamericano con l'Under 20 colombiana, il 3 febbraio scorso in Argentina. Col Deportivo Calì, invece, ha conquistato il campionato nazionale under 19.

Brayan Andrès Perea Vargas, nato a Calì nel 1993, é una prima punta: piede prediletto é il destro, il baricentro basso lo aiuta. Nonostante la stazza sa essere molto dinamico e si sa applicare nella costruzione della manovra offensiva della squadra. É dotato di una buona progressione e una discreta capacità di attaccare la porta e predilige i cross dal fondo per tentare la via del gol. Ha senso della posizione e sa anticipare il marcatore. Caratterialmente è dotato dell'audacia e della spregiudicatezza che gli conferiscono la giovanissima età: ha un buon spirito d'iniziativa e, nello stesso tempo, ha margini ampi di miglioramento, avendo un potenziale tecnico da raffinare e questo lo si nota soprattutto in fase realizzativa. Il colombiano non segna facilmente, nonostante la grinta.

La serie A è un banco duro per la punta sudamericana, ma sotto certi aspetti ideale per iniziare ad assaggiare il calcio che conta. La Lazio ha deciso di puntarci, assicurandosi le prestazioni di Perea a 2,7 milioni di euro. Ama molto twittare e sul social network, @brayanpe34COCO, ha oltre quindicimila followers che stravedono per il giovane calciatore.