Roma, è l'ora dei tagli

5,4 milioni: è la cifra che Borriello riceve dalle casse della Roma. Uno stipendio altissimo se si pensa che sta giocando nel Genoa. L'attaccante, di ritorno dal prestito, è accostato a vari club italiani. Si è pensato anche ad un suo rientro definitivo alla base, visto l'ormai certa partenza di Osvaldo. Ma Sabatini vuole rifondare l'attacco sul giovane Destro (magari con l'inserimento di Matri), scaricando quindi definitivamente l'attaccante napoletano.

JOSE ANGEL - Dopo un anno di scarse prestazioni, la Roma scaricò lo spagnolo alla Real Sociedad, dove non ha mai impressionato. La Roma paga ancora al giocatore 1,3 milioni di euro per il suo stipendio, ma è in dirittura di arrivo la sua cessione definitiva. Non ci sono possibilità per un suo rientro in giallorosso, in quanto per il ruolo da terzino Il ds Sabatini sta cercando altre validi alternative.

BRIGHI - Al Torino ha fatto bene e probabilmente la società piemontese lo vorrà riscattare. Un'ottima notizia per la Roma, che al calciatore italiano versa 2,3 milioni di euro. Nonostante una possibile partenza di Pjanic, la società giallorossa non considera il centrompista un valido elemento per la rosa che verrà.

JULIO SERGIO - Non di notevole ingaggio, ma pur sempre volto al risparmio, sarebbe il taglio dell'ex portiere giallorosso. Il suo compenso è di 700 mila euro, ma sarebbero sempre soldi risparmiati. Impossibile un suo rientro a Roma dopo l'acquisto del portiere Rafael e del possibile acquisto di Sorrentino.

CESSIONI ILLUSTRI - Non solo giocatori al rientro dai vari club però. Un discorso va fatto anche per coloro che sono nella rosa ma che, molto probabilmente, stanno facendo le valigie. Dopo la plateale contestazione in finale di Coppa Italia, Osvaldo é sul mercato: l'Atletico Madrid sembra essere il favorito, ma il PSG mostra un reale interesse per l'italo-argentino. Per l'attaccante la quota base dovrebbe variare tra i 15 e i 20 milioni di euro. Con Osvaldo potrebbe partire De Rossi: la seconda annata di basso rendimento avrebbe convinto la società a pensare ad offerte europee (Chelsea e Real Madrid alla finestra); inoltre lo stesso numero 16 avrebbe chiesto di essere ceduto.

Con Stekelenburg al Fuhlam (su una base di 5/7 milioni di euro), potrebbe salutare Trigoria anche Pjanic. Le dichiarazioni a favore del gol di Lijalic in finale di Coppa Italia hanno creato scalpore tra i tifosi, che urlano all'attaccamento della maglia. Infine discorso a parte per Marquinhos e Lamela. Il difensore centrale, infatti, è seguito da Barcellona, Manchester City e Chelsea: i tre club avrebbero offerto una base di 30 milioni di euro per prelevare il talentino giallorosso. Mentre per l'argentino ci sarebbero le tracce del Monaco di Ranieri, con i suoi 40 milioni di euro offerti alla società romana. Ma per entrambi sono pervenuti i secchi "no" di Baldini e Sabatini. Le varie cessioni però aggiungerebbero una quota monetaria a quei 20/25 milioni di euro da investire sul mercato. E forse potranno essere utili per l'arrivo di un top player.