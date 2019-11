Europei Under 21, oggi Italia-Norvegia

Ultima partita del girone eliminatorio all' Europeo Under 21 per la nazionale guidata dal tecnico Devis Mangia. L’Italia affronta alle 18:00 (diretta su RaiTre) la Norvegia, a Tel Aviv. Grazie ai successi per 1-0 sull’Inghilterra e 4-0 su Israele, basterá un pareggio coi norvegesi per passare il turno come prima classificata del girone. La Norvegia invece ha 4 punti, dopo il pareggio 2-2 con Israele e la vittoria per 3-1 sugli inglesi, la cui spedizione in questo Europeo si è rivelata un vero disastro.

L’uimore degli azzurrini è alto, sia per le due vittorie che per il gioco espresso: 5 gol segnati e zero subiti sono un buon biglietto da visita in un torneo che l’Italia ha vinto ben 6 volte, di cui 4 consecutive. Ci sono molti giocatori di grande qualità in questa squadra, soprattutto in attacco: Verratti, Borini, Florenzi, Saponara e Immobile sono i pezzi migliori, insieme a Gabbiadini, andato a segno con Israele. Con la Norvegia mancheranno Marrone e Insigne, infortunati. Marrone ha giá lasciato Israele, per lui l’Europeo è finito e la Juve è ansiosa di visitarlo per capire l’entitá del problema muscolare patito contro l’Inghilterra. Insigne ha sofferto un duro colpo alla caviglia, una distorsione che mette a rischio la sua presenza anche in semifinale.

Naturalmente le partite piú importanti devono ancora arrivare e per vincere il torneo l’Italia dovrá confrontarsi con nazionali piú forti di quelle incontrate finora: ma uno dei punti di forza è la buona esperienza giá maturata da alcuni elementi del gruppo. Gente come Verratti, Borini, Immobile e Florenzi hanno giá avuto a che fare con la pressione di gare importanti e alcuni di loro (Verratti e Borini) giocano anche all’estero. Questo aspetto potrebbe aiutare la squadra ad affrontare con maturitá la semifinale, dove incontrerà probabilmente una tra Spagna e Germania. Della spedizione azzurra fa parte anche Arrigo Sacchi, che l’altro giorno ha assistito proprio a Spagna-Germania (1-0)

Purtroppo non si puó fare lo stesso discorso per la difesa: il reparto è formato da ragazzi con pochissima esperienza, per la prima volta chiamati a giocare in un torneo importante. Uno dei compiti del ct Mangia sará quello di trasmettere tranquillitá ai vari Bardi, Donati, Bianchetti, Caldirola e Biraghi.