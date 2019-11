Roma, ora avanti con il mercato

Con l'ufficialità di Rudi Garcia sulla panchina giallorossa, la dirigenza della Roma deve stringere i tempi per recuperare il tempo perso nella scelta del nuovo tecnico e buttarsi sul mercato per allestire una rosa all'altezza che possa competere per l'Europa. Dalle prime parole Garcia ha dichiarato di aver voglia di vincere, parola che a Roma da un po' di tempo non si sentiva: "Sono fiero di arrivare in questa grande famiglia e sono qui per cercare di vincere dei titoli in questo grande club".

I nomi in circolazione al momento per quello che riguarda il mercato giallorosso sono molti, a partire dal portiere: al momento il primo indiziato a sostituire Maarten Stekelenburg, volato a Londra, sponda Fulham, c'è l'estremo difensore del Santos, Rafael, di cui si parla molto bene: valutazione sui 5 milioni. In Italia, potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Viviano che non verrà riscattato dalla Fiorentina.

Capitolo difesa: Benatia, forte difensore dell'Udinese, è prossimo all'ufficialità: operazione da 7,5 milioni circa, più le probabili comproprietà di Romagnoli e Nico Lopez. Un altro nome sul taccuino del d.s. Sabatini é quello di Wallace, esterno di proprietà del Chelsea, il quale potrebbe arrivare a Trigoria in prestito. La lista prosegue con Jung dell' Eintracht Francoforte e Digne, classe 93' del Lille, nome suggerito dal neo tecnico Rudi Garcia. Nelle ultime ore si parla di un forte interessamento della Roma per Mauricio Isla, in comproprietà tra Juventus e Udinese, operazione che potrebbe decollare nei prossimi giorni.

A centrocampo il giocatore sul quale i giallorossi stanno concentrando le loro forze è Radja Naiggolan del Cagliari, valutato però da Cellino sui 15 milioni di euro, cifra che potrebbe abbassarsi inserendo alcuni giovani in comproprietà: ma la Roma deve fare attenzione e cercare di chiudere quest'operazione in breve tempo, perché sul giocatore ci sono squadre come Inter, Napoli e Tottenham. Altro nome a metà campo in orbita romanista è Cabaye, nazionale transalpino e cartellino di proprietà del Newcastle; anche in questo caso un giocatore suggerito dal nuovo tecnico francese. Un altro giocatore sulla lista di Garcia potrebbe essere Payet, centrocampista delle Lille.

In attacco, Mattia Destro sarà titolare, con Pablo Daniel Osvaldo sul piede di partenza e in rotta con l'ambiente e con la dirigenza giallorossa; per lui destinazione Spagna o una grande in Italia. Si parla di Inter, Napoli e Juventus. Un nome nuovo in circolazione nelle ultime ore è Alexander Kokorin, classe 91' e di proprietà della Dinamo Mosca. Riguardo le cessioni, Osvaldo è il primo nome in uscita; la societá non vuole cedere De Rossi, e dovrebbe essere il giocatore a chiederlo. Il Chelsea di Mou è sempre vigile sul giocatore. Per Marquinhos le offerte non mancano dalle big europee, ma la dirigenza giallorossa non vuole avallare una sua cessione; sarà uno dei punti di forza della nuova Roma.