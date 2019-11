Roma, il mercato prende vita

ROMA - Qualcosa bolle in pentola e non solo. Sabatini ha dovuto cambiare più volte rotta, dopo i problemi avuti nelle trattative per Paulinho (ufficializzato al Tottenham di Baldini) e Nainggolan. Per ogni reparto sembra sicuro un nome nuovo e la Roma comincia a prendere una forma base.

PORTIERE - A meno di indiscrezioni dell'ultimo minuto, Morgan De Sanctis sarà il nuovo portiere della Roma targata Garcia. L'ufficialità ancora non è arrivata, ma il Napoli sarebbe sulle tracce di Julio Cesare e, con l'arrivo imminente di Rafael, sarebbe disposta a cedere il suo numero 1. Sabatini però non vuole aspettare e ha messo in stand-by anche al trattativa con Viviano. Il portiere del Palermo, che ha militato nell'ultima stagione a Firenze, è stato contattato più volte da alcuni agenti della Roma e un suo arrivo non è da escludere, come afferma il dirigente del Palermo Perinetti: "Per Viviano aspettiamo un’offerta diretta della Roma, magari finora ci saranno stati contatti con intermediari per il portiere, noi aspettiamo che si muova direttamente il club, abbiamo ottimi rapporti con Sabatini. Se la Roma pensa a lui è perché ha capito che si tratta di un portiere affidabile, il Palermo è comunque rimasto sorpreso dal non riscatto della Fiorentina". La Roma quindi ha già in mano il portiere da cui ripartire: che sia De Sanctis o Viviano, saranno solo i giorni avvenire che lo diranno. Ma c'è chi la porta della Roma non la vuole difenderla solo qualche volta: Gialuca Curci, di ritorno dal prestito con il Bologna, non gradirebbe la scelta di essere relegato a secondo portiere. Perciò Roma e Bologna stanno lavorando per rinnovare la comproprietà. Non è da escludere però che il portiere cresciuto nel vivavio giallorosso possa iniziare il ritiro con la squadra capitolina. - A meno di indiscrezioni dell'ultimo minuto,sarà il nuovo portiere della Roma targata Garcia. L'ufficialità ancora non è arrivata, ma il Napoli sarebbe sulle tracce di Julio Cesare e, con l'arrivo imminente di Rafael, sarebbe disposta a cedere il suo numero 1. Sabatini però non vuole aspettare e ha messo in stand-by anche al trattativa conIl portiere del Palermo, che ha militato nell'ultima stagione a Firenze, è stato contattato più volte da alcuni agenti della Roma e un suo arrivo non è da escludere, come afferma il dirigente del Palermo: ", magari finora ci saranno stati contatti con intermediari per il portiere, noi aspettiamo che si muova direttamente il club, abbiamo ottimi rapporti con Sabatini. Se la Roma pensa a lui è perché ha capito che si tratta di un portiere affidabile,". La Roma quindi ha già in mano il portiere da cui ripartire: che sia De Sanctis o Viviano, saranno solo i giorni avvenire che lo diranno. Ma c'è chi la porta della Roma non la vuole difenderla solo qualche volta:, di ritorno dal prestito con il Bologna, non gradirebbe la scelta di essere relegato a secondo portiere. Perciòstanno lavorando per rinnovare la comproprietà. Non è da escludere però che il portiere cresciuto nel vivavio giallorosso possa iniziare il ritiro con la squadra capitolina.

DIFESA - Richiards, Maicon e Wallace. La regola fondamentale è prendere un terzino e il tris di nomi tra cui scegliere è di notevole caratura. Per un verso o per l'altro, i problemi riguarderebbe l'ingaggio dei giocatori e le scelte delle varie società di privarsi dei loro difensori. A questo punto Garcia ha deciso di suggerire un nome nuovo a Sabatini: Mariano, 27enne laterale destro del Bordeaux. Intanto continua l'assalto dei club europei a Marquinhos: il PSG lo vuole a tutti i costi, il Barcellona offre 20 milioni, la Roma ci pensa solo per 40. Infine Jose Angel è tornato a vestire la maglia del Real Sociedad e per Benatia oggi è giorno di visite mediche.

CENTROCAMPO - Il futuro di De Rossi è incerto, Nainggolan non è detto vestirà la casacca giallorossa. Pjanic sembra destinato ad un club tra Tottenham e Barcellona: i due club infatti valutano il cartellino del centrocampista 23 milioni di euro e la società giallorossa starebbe pensando alla cessione del bosniaco per fare cassa. Che fare a questo punto? Il centrocampo è un reparto molto delicato per il gioco di Garcia e Sabatini cerca di puntare al massimo possibile. Da qualche ora è spuntata l'idea Nani, giocatore del Manchester United. A rivelarlo è lo stesso agente del portoghese Mendes: "Andrà alla Roma? Perché no? La serie A è un campionato importante e Roma è una bella città. Si parla sempre di una sua cessione, ma tutti gli anni alla fine rimane!". Infine si parla anche di Strootman, l'olandese del Psv Eindhoven, che con 12 milioni approderebbe alla corte di Pallotta.