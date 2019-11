La Juve saluta Giaccherini, ma finalmente chiude per Ogbonna

La Juventus che domani inizia il ritiro di Chatillon dà il benvenuto ad Angelo Ogbonna, in arrivo dal Torino, ma saluta Emanuele Giaccherini, ormai approdato al Sunderland. L’Angelo bianconero, come ormai è stato ribattezzato da suoi nuovi tifosi, cambia sponda del Po dopo una trattativa durata parecchie settimane, causa difficoltà a trovare un accordo soddisfacente fra Juventus e Torino. Alla fine il difensore classe ’88 è stato acquistato per tredici milioni di euro, più due legati a eventuali bonus, dopo che per parecchio tempo si è provato a inserire nella trattativa la metà di Immobile.

Una valutazione indubbiamente importante, quella fatta per Ogbonna, ma che tiene conto del fatto che si parla di un difensore mancino, giovane e nel giro della Nazionale; merce rara negli ultimi tempi. Ogbonna si aggiunge agli arrivi importanti di Tevez e Llorente e va a rinforzare uno dei reparti più consolidati della Juventus degli ultimi due anni. Il suo inserimento è anche un investimento per il futuro, ma nell’immediato permetterà una maggior possibilità di rotazione difensiva e l’opportunità di far rifiatare a turno Bonucci, Barzagli e Chiellini. Il difensore sta effettuando le visite mediche in queste ore e nel pomeriggio potrebbe già raggiungere i suoi nuovi compagni a Vinovo.

Per un volto nuovo che arriva, uno dei protagonisti degli ultimi due scudetti se ne va. Un protagonista silenzioso, indubbiamente, ma talmente apprezzato dal tecnico Conte da rendere necessaria la sua approvazione al trasferimento. Stiamo parlando di Emanuele Giaccherini, ovviamente, ceduto al Sunderland per una cifra vicina agli otto milioni di euro, per quanto manchi ancora l’ufficialità. La vendita di Giaccherini rientra nell’ottica di dover far cassa per inseguire ancora qualche obbiettivo, ma indubbiamente si tratta di una perdita che lascia un vuoto importante.

Il centrocampista era entrato nel cuore dei tifosi grazie alla sua duttilità e alla sua profonda umiltà, capace inoltre di lasciare alcuni ricordi indelebili, come quel gol segnato allo scadere contro il Catania nella scorsa stagione, che consegnò alla Juventus una vittoria poi fondamentale per il secondo scudetto. Con la vendita del centrocampista la Juve mette in bilancio una discreta plusvalenza, ma il passaggio al Sunderland costituisce un’occasione importante anche per Giaccherini, che firmerà un quadriennale da due milioni a stagione e avrà la possibilità di giocare titolare nella stagione che precede i Mondiali brasiliani.