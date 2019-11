Supercoppa in palio, la Juve prova a ripartire subito forte

Se si pensa ancora che il calcio d’agosto non possa generare polemiche è sufficiente leggere i fiumi di inchiostro versati dopo che è stata scelta Roma come sede della Supercoppa italiana edizione 2013. Una scelta piaciuta poco soprattutto ai tifosi bianconeri, che non hanno gradito il fatto che il primo torneo ufficiale della stagione non solo non verrà giocato in campo neutro, ma vedrà la Juventus, campione d’Italia, essere ospitata da chi ha vinto la Coppa Italia. In ogni caso, la Supercoppa italiana sarà il primo vero banco di prova per le due formazioni, che nel corso della stagione avranno probabilmente obbiettivi diversi, ma che nel frattempo non hanno intenzione di risparmiarsi pur di mettere in bacheca questo trofeo.

L’AVVERSARIO – La Lazio arriva all’appuntamento carica e consapevole che davanti al pubblico amico può giocarsi un’opportunità importante di vincere il trofeo. Petkovic può contare su un impianto collaudato, che nel corso dell’estate si è impreziosito con gli arrivi di Novaretti, Biglia e Felipe Anderson, per quanto dovrà fare a meno del capitano Mauri, squalificato in seguito alla vicenda calcioscommesse. Contro la Juve il tecnico difficilmente farà grossi esperimenti, puntando su quasi tutti gli uomini che hanno portato alla vittoria in Coppa Italia e scegliendo il modulo a una punta sola, Klose.

BARZAGLI CE LA FA – Dopo gli ultimi allenamenti a porte chiuse, per paura che come l’anno scorso i suoi schemi possano essere spiati, anche Conte farà affidamento sul gruppo storico, per quanto almeno uno dei nuovi arrivati partirà sicuramente titolare. Parliamo di Tevez, ovviamente, acquistato per alzare il tasso tecnico della squadra e da cui ci si aspetta il salto di qualità, nonostante un precampionato che ha evidenziato la necessità di tempo per integrarsi e per trovare la condizione migliore. Al suo fianco, presumibilmente, non ci sarà l’altro acquisto Llorente, anch’egli in ritardo di condizione, ma Vucinic, fido scudiero di Antonio Conte e uno dei migliori nelle amichevoli estive, nonostante a lungo sia parso sul piede di partenza. Centrocampo e difesa con i soliti noti, per quanto Pogba contenda a Marchisio una maglia da titolare e su Barzagli rimanga ancora qualche dubbio circa il suo impiego. La tendinopatia sembra essere guarita e il difensore dovrebbe partire titolare, ma in caso di forfait spazio a Ogbonna, terzo nuovo arrivato in maglia bianconera durante l’estate.

PRECEDENTI & QUOTE SCOMMESSE – Esiste un precedente fra le due formazioni nella Supercoppa italiana e risale al 1998, quando la Lazio si impose 2-1 al Delle Alpi grazie ai gol di Sergio Conceiçao e di Pavel Nedved, con Del Piero che siglò il temporaneo pareggio. Le due squadre sono una la bestia nera dell’altra, a seconda della competizione che si prende a riferimento, con la Lazio che non batte la Juve in campionato da dieci anni e i bianconeri che non si impongono in Coppa Italia dal 2000. I bookmakers danno per favorita la Juventus, con il segno 1 quotato a 1,95 (i bianconeri vengono dati in casa, nonostante si giochi a Roma), il segno X a 3,40 e il segno 2 a 3,75.