Adrian sarà il sostituto di Lamela ?

Adrián López Álvarez in arte "El Cholo", sembra essere il sostituto designato dal Direttore Sportivo della Roma, Walter Sabatini, di Erik Lamela, ormai in procinto di firmare per gli Spurs dell'ex D.G. Franco Baldini. Ma prima di parlare di mercato occorre sapere ; Chi è Adrian ?



Gli esordi

Adrian nasce nel 1988 a San Martín de Teverga nell'Asturia. Fa il suo esordio nel calcio che conta con il Deportivo La Coruña, dove collezionerà 24 presenze e 6 gol prima di trasferirsi in prestito all'Alaves prima e al Malaga poi. Nei primi anni della sua carriera, Adrian fa intravedere ottime potenzialità tecniche. Pur segnando poco, è dotato di un'ottima corsa e movimenti da funambolo.

Dopo i due anni di "gavetta", torna al Deportivo . Colleziona ben 70 presenze, gran parte delle quali da titolare, 12 gol e 5 assist. Su di lui iniziano a mettere gli occhi i grandi club della Liga, si parla addirittura di un interessamento del Real Madrid, alla fine il calciatore, in rotta con la società, andrà via a parametro zero firmando un contratto di 4 anni con l'Atletico Madrid.

Il primo anno all'Atletico

Il suo esordio con la maglia dei colchoneros è sancito da 2 assist nella gara di andata di qualificazione all'Europa League ed un goal nella gara di ritorno. Le sue giocate lo porteranno a far parte in pianta stabile della formazione titolare, a discapito di Jose Antonio Reyes , che verrà venduto nel calciomercato invernale al Siviglia.

La stagione 2011/2012 è a detta di tutti la migliore mai disputata in carriera da "El Cholo" . Il bilancio a fine stagione sarà di ben 55 presenze 19 gol e 10 assist, numeri da top player.

Seconda Stagione a Madrid

La seconda stagione con l'Atletico Madrid è segnata da infortuni e scelte tecniche che minano il percorso del calciatore asturiano verso la permanenza nella capitale spagnola. Adrian, complici i suoi infortuni non regge l'esposione del nuova talento dei "colchoneros" , Diego Costa . A fine anno il bilancio sarà l'antitesi di quello precedente : 31 presenze, 19 delle quali da subentrato, 4 goal e 5 assist.

La rottura

La rottura con il club ed il tecnico Simeone, sembra esser stata sancita ieri sera, durante il match valido per la Supercoppa Spagnola tra Barcellona ed Atletico Madrid. Il calciatore non è stata nemmeno convocato per la gara, ufficialmente per un affaticamento muscolare, ufficiosamente si parla di una volontà di preservarlo in vista di una sua probabile cessione.

Le trattative

Sono delle ultime ore le indiscrezione che parlando di un incontro tra la dirigenza della Roma e quella dell'Atletico Madrid. I giallorossi, dopo la vendita del talento argentino Lamela, dovranno rinforzare nel più breve tempo possibile l'organico in vista dell'ormai imminente i nizio del campionato italiano e del crescente malumore tra i suoi tifosi.

Fonti vicine alla società madrilena parlano di una sua cessione solamente in caso di pagamento della clausola rescissoria di 24 milioni di euro, ma appare evidente che il calciatore non rientra più nei piani della società ed in particolare del tecnico Diego Simeone. Ci si potrebbe accordare per una cifra vicina ai 12 milioni di euro, ma non c'è solo la Roma alla finestra. Sembra infatti che il giocatore sia osservato anche da molte big della Premier (Arsenal,Chelsea..).

Chi la spunterà?