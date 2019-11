Doppio Toni e il Milan va KO all'esordio, rivivi la diretta

Il Verona torna in serie A nel migliore dei modi e batte in rimonta il Milan con una doppietta dell'inesauribile Toni, il grande protagonista e migliore in campo. Un'ovazione ha salutato la sua uscita dal campo a venti dal termine: un'altra maglia ma sempre lo stesso opportunismo sotto porta. Toni ha affondato il Milan grazie anche ad una marcatura molto blanda che gli ha permesso di inzuccare prima su un calcio d'angolo e nel secondo tempo alla fine di un contropiede.

Il Milan ha giocato al di sotto delle aspettative, pur essendo andato in vantaggio dopo un quarto d'ora con una bella combinazione Balotelli-Poli. Sembrava l'inizio di qualcosa di buono, invece nel resto del primo tempo i rossoneri non hanno piú creato occasioni, nonostante la volontá di Poli (poi calato nel secondo tempo) e l'attivismo di Niang. Balotelli si è fatto notare poco, e la cosa migliore è stata il passaggio per Poli nell'azione dell'1-0. Quando ha inquadrato la porta ha trovato sulla sua strada Rafael. Il portiere del Verona è stato tra i migliori, ma anche Abbiati é dovuto intervenire due volte su Martinho e Jankovic. La vittoria del Verona è senz'altro meritata.

Il match piú importante per il Milan sará comunque quello di mercoledí contro il PSV, ma iniziare il campionato con una sconfitta non è davvero il massimo. La manovra è sempre stata abbastanza lenta, senza l'agilitá necessaria ad entrare nella difesa dei gialloblu, piú grintosi e affamati davanti a un pubblico che ha riempito il Bentegodi.

19:53 - FINISCE AL BENTEGODI, VERONA BATTE MILAN 2-1!

92' - Ultimi assalti del Milan, Verona ormai chiuso a difendere l'area

Quattro minuti di recupero

90' - BALOTELLI SI ARRABBIA PER UN CONTATTO IN AREA sul lancio dalla trequarti, AMMONITO

89' - Angolo per il Milan e pallone tra le braccia di Rafael; Verona vicinissimo all'impresa

87' - Milan vicino al gol, ormai manca pochissimo

86' - BALOTELLI VICINO AL PAREGGIO E POI ANCORA UNA PALLA CHE ATTRAVERSA L'AREA PICCOLA!

83' - MONTOLIVO IMPEGNA RAFAEL, BELLA PARATA e due cambi adesso nel Verona: escono Donati e Toni (ovazione per lui)

79' - OCCASIONE MILAN, IL CROSS BASSO NON TROVA NESSUNO! Balotelli e Robinho provano a combinare ma il Verona difende benissimo

78' - Esce Constant per far posto a Robinho, nel Verona Gomez entra a posto di Martinho, uno dei migliori in campo

76' - Il Milan non pressa e i gialloblu cercano di far passare un po' di tempo: Toni è un pericolo costante

74' - Anche il Verona reclama un rigore per fallo su Toni! Sta per entrare Robinho

73' - Il Verona spreca un buon contropiede, erano due contro due! Poi un gran tiro di Jankovic, alto di poco

71' - Poche idee nell'attacco del Milan, che prova ad assediare l'area. Poi Mexes é bravo a fermare Toni

70' - BALOTELLI A TERRA IN AREA, lascia correre l'arbitro. Era in mezzo a due difensori, difficile dire se ci sia stato contatto

68' - Partita un po' noiosa in questi minuti, il Milan non è molto agile in attacco e Balotelli tocca pochi palloni; il Verona in contropiede ci prova sempre

63' - ESCONO EL SHAARAWY E NIANG, DENTRO PETAGNA ED EMANUELSON. Partita perfetta finora del Verona, ha concesso pochissime occasioni e ha capitalizzato con Toni su due sviste della difesa del Milan: una su calcio d'angolo e l'altro su un contropiede.

61' - OCCASIONE VERONA! VOLA ABBIATI A DEVIARE UN GRAN TIRO DI MARTINHO!

60' - La grinta di Mandorlini è la stessa che sta mettendo in campo la squadra, Jankovic e Martinho sono tra i migliori. Il Milan non riesce a creare occasioni

56' - Distratta la difesa del Milan che ancora una volta ha lasciato Toni troppo solo. Ora i rossoneri devono davvero reagire e Robinho dovrebbe entrare a breve

ANCORA DI TESTA, Toni mette dentro dopo un contropiede che sembrava sfumato. Il Milan reclama fuorigioco ma era in linea

54' - GOL DEL VERONA, ANCORA TONI!

52' - VERONA VICINO AL GOL, GRAN PARATA DI ABBIATI sul colpo di testa di Jankovic! Angolo per i gialloblu, esce Abbiati

49' - Robinho continua a scaldarsi, mentre Zapata si prende il giallo per un fallo su Martinho, punizione pericolosa

46' - Il Verona gioca il primo pallone e si butta subito all'attacco, nulla di fatto. Non ci sono cambi nelle due squadre

19:02 - COMINCIA IL SECONDO TEMPO AL BENTEGODI

19:01 - Si scalda Robinho in mezzo al campo, tra pochissimo si ricomincia

Il Milan ha iniziato meglio la partita ma non ha dato seguito al bel gol di Poli su assist di Balotelli, e il Verona è cresciuto trovando il pareggio su calcio d'angolo con Toni. Gol n.110 in Serie A e settimo in carriera al Milan di Luca Toni, uno dei grandi bomber della sua generazione

18:46 - FINISCE IL PRIMO TEMPO, 1-1 TRA VERONA E MILAN CON GOL DI POLI AL 15' E TONI AL 30'

44' - Balotelli mette altissima una punizione dai 35 metri, si va verso la fine del tempo

40' - Partita molto equilibrata adesso, con qualche fallo. Finora sono stati ammoniti Montolivo, Jorginho e Jankovic

37' - Il Milan sta retrocedendo e l'inerzia della partita è cambiata. I veronesi ci mettono cuore e gambe e stanno giocando bene

35' - Fallo di mano di Balotelli ben fischiato, SuperMario si lamenta un po' ma ha ragione l'arbitro

33' - E il Verona continua ad attaccare, grande entusiasmo adesso in tribuna

PAREGGIO DI TONI!! 1-1 ! LASCIATO LIBERO DA COSTANT L'EX BAYERN METTE DENTRO DI TESTA IL PAREGGIO!

29' - Altro angolo per il Verona, si cerca la testa di Toni

26' - Duro fallo su Balotelli, ma non c'è giallo: lo becca invece Montolivo un minuto dopo. Poi il contropiede del Verona,erano due contro due ma nulla di fatto

23' - Prima parata per Abbiati su un innocuo tiro da fuori. Il Verona ci prova ma per ora non riesce a rendersi molto pericoloso

19' - Un vantaggio meritato e un ottimo passaggio di Balotelli, bravo a servire Poli con un bel gioco di gambe

Quarto gol in Serie A per Poli e Milan avanti 1-0 al quarto d'ora

16' - Bel passaggio di Balotelli e Poli è bravissimo ad andare via in mezzo a due difensori in area e a mettere dentro il vantaggio milanista

GOL DEL MILAN! GOL DI POLI!

12' - Ci prova Niang! sinistro respinto dalla difesa. Il Verona cerca di far arrivare qualche pallone a Toni ma il Milan mantiene quasi sempre il possesso

11' - Ora il Milan ha cominciato a spingere di piú, Rafael deve uscire con i pugni, poi El Shaarawy mette altissimo

Ottima la parata di Rafael sul tiro a mezza altezza di Balotelli.

8' - OCCASIONE MILAN! Balotelli spara un missile, bel tentativo ma Rafael respinge con i pugni

6' - Angolo per il Verona su errore di Zapata, ma il cross è lunghissimo. Per il tecnico del Verona Mandorlini è come un derby: 180 presenze tra l'84 e il '91 con l'Inter, 9 reti e uno scudetto da record (1989)

3' - Prima azione veronese con una incursione sulla sinistra di Martinho, cross fuori misura. Poi Montolivo ci prova da lontanissimo, palla alta di poco.

SI COMINCIA, IL MILAN GIOCA IL PRIMO PALLONE

17:58 - Milan in maglia bianca, il capitano è Montolivo. Stretta di mano con il capitano veronese Maietta e con gli arbitri. Parte il primo coro di battaglia dalla curva veronese

17:56 - SQUADRE IN CAMPO. Grandissima attesa a Verona per questo ritorno in Serie A e il tutto esaurito al Bentegodi è una bellissima notizia: non fa male iniziare un nuovo campionato vedendo uno stadio pieno.

17:51 - Mancano 10 minuti all'inizio di un nuovo campionato di Serie A! Tra poco le squadre entreranno in campo al Bentegodi

17:41 - Sono 23 i precedenti tra Verona e Milan, con 7 vittorie veronesi, 8 pareggi e 8 successi del Milan. Nell'ultimo incontro disputato (2001-2002) i rossoneri si imposero 2-1. Famoso un gol di Weah segnato al Verona a S.Siro nel 1997

É tutto esaurito allo stadio Bentegodi a una ventina di minuti dall'inizio

17:37 - UOMINI CHIAVE: Nel Verona i due giovani piú interessanti sono Martinho (terzino sinistro) e Jorginho (centrocampista), il compito della squadra sará sostanzialmente quello di cercare di costruire buone azioni per Toni, che non sembra aver perso lo spunto da grande attaccante.

Non c'è dubbio che nel Milan il giocatore piú importante sia Balotelli; la formazione è indebolita dalle assenze di Boateng e Muntari, e c'è curiositá per l'esordio di Poli, l'unico acquisto che giocherá dal primo minuto. El Shaarawy sembra in forma e il gol al PSV dovrebbe aiutarlo.

17:24 - Ecco le formazioni ufficiali: per il Milan Abbiati; Abate-Zapata-Mexes-Constant; Poli-Montolivo-Nocerino; Niang-Balotelli-El Shaarawy. Il Verona schiera Rafael; Cacciatore, Moras, Maietta, Martinho; Jorginho, Donati, Hallfredsson; Jankovic, Toni, Gomez

17:14 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Verona-Milan (inizio alle 18:00), la partita che dará inizio all’82esimo campionato di Serie A. Il neo-promosso Verona torna nella massima serie dopo 12 anni: l’ultima stagione in serie A era stata quella del 2001-2002, dopo la quale l’Hellas ha vissuto anni difficili sprofondando fino in Lega Pro. Ora l’Hellas torna a confrontarsi con il calcio che conta e l’esordio è di quelli complicati: di fronte avrá il Milan di Allegri, praticamente la stessa squadra dello scorso anno. Il Milan è anche impegnato in questi giorni nei preliminari di Champion’s, e la partita con il PSV di mercoledì è sicuramente l’impegno piú importante di questa primissima parte di stagione. Un buon risultato oggi sarebbe importante anche per alzare il morale della truppa; l’ 1-1 rimediato in Olanda non è un risultato da buttare, ma rimane l’amarezza per il gol del pareggio regalato da Abbiati.

Il portiere sará comunque titolare oggi, mentre in attacco è confermata la coppia El Shaarawy-Balotelli con Niang terza punta. “El92” ha rotto contro il PSV un digiuno che durava da mesi e da lui ci si aspetta una migliore intesa con SuperMario, che rimane l’unico giocatore in grado di cambiare la partita in qualsiasi momento. Allegri deve far fronte a una lunga lista di infortunati: Vergara, Bonera, Gabriel, Antonini, Traoré, Pazzini, Muntari e Boateng sono infatti indisponibili per vari problemi fisici. Scelte dunque obbligate per Allegri, soprattutto a centrocampo, dove giocheranno Nocerino, Montolivo e il neo-acquisto Poli.

Per il Verona si tratta di un match importante, l’occasione di iniziare bene la stagione e dare fiducia all’ambiente. Dovrebbero giocare dall’inizio i tre acquisti estivi piú importanti degli scaligeri: Toni, Jankovic e Donati. Gonzalez rientra dall’infortunio e dovrebbe partire dalla panchina. Probabile un 3-5-2, con Cacia al fianco di Toni. Per l’ex attaccante di Palermo, Fiorentina e Bayern si tratta dell’ennesima sfida in carriera, a 36 anni. Toni è giá andato in gol nel match di Coppa Italia contro il Palermo.

Verona-Milan è una partita che evoca brutti ricordi per i rossoneri: nessuno puó dimenticare i due scudetti perduti nello stadio Bentegodi, nel 1973 e nel 1990, quando il Milan di Sacchi perse nei minuti di recupero consegnando virtualmente il titolo al Napoli di Maradona.