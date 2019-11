La prima di Mazzarri è firmata Nagatomo-Palacio, rivivi la diretta

Per oggi è tutto. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per l'attenzione e vi augurano una buona serata.

Decolla nel secondo tempo l'Inter di Mazzarri. Con l'ingresso di Icardi e un atteggiamento più propositivo cresce la manovra nerazzurra. Deviazione fortunata sul cross di Jonathan e gol di Nagatomo. Dopo il vantaggio, strada spianata e occasioni in serie. Raddoppia nel finale il grande ex Palacio. Si rivede Kovacic, ma a impressionare è il nuovo Alvarez. Piace e non poco al pubblico l'atteggiamento dell'argentino. Corre e crea. Un nuovo acquisto per la nuova Inter. In ritardo Cambiasso. Difficile continuare a considerarlo imprescindibile. Bene Jonathan, meno Nagatomo aldilà del semplice gol. Straordinaria ripresa di Guarin. Può sorridere Moratti, in attesa degli epocali cambiamenti dei prossimi giorni.

90' + 3' - Finisce qui a San Siro, con una stupida ammonizione rimediata da Guarin, in ritardo su Kucka.

90' + 2' - GGGOOOOOLLLLL! PALACIO! 2-0 INTER! Pazzesco Guarin! Recupera palla, accelera, poi trova Palacio in profondità. Non sbaglia l'ex Genoa ed è gioco, partita, incontro Inter! Secondo tempo superbo di Guarin! Dirompente!

90' + 1' - Sul fondo il destro di Taider dal limite.

90' - Tre minuti di recupero a San Siro.

88' - L'ultima carta di Liverani è Sturaro. Richiamato Cofie.

87' - Ammonito Manfredini, costretto a stendere uno straripante Kovacic.

85' - Floro Flores per Santana nel Genoa, mentre Mazzarri toglie uno stanco Alvarez e concede qualche minuto a Taider.

83' - Tiro-cross di Jonathan! Ancora un brivido per il Genoa! Altro corner per l'Inter.

83' - Ranocchia! Vola Perin a smanacciare!

82' - Traversa di Icardi sull'angolo battuto da Alvarez! Inter vicina al raddoppio.

81' - Bel movimento di Palacio! Icardi lo cerca, ma è bravo Manfredini a chiudere.

77' - Strano il calcio. Decisivo il giapponese, uno dei peggiori nell'Inter di oggi. Ottimo ancora l'inserimento di Jonathan in occasione del vantaggio nerazzurro.

75' - GGGOOOOOOLLLLLL! INTER IN VANTAGGIO!!!! NAGATOMO!!! La deviazione sul cross di Jonathan mette fuori causa Perin e il giapponese deve solo insaccare da un passo! 1-0!

71' - Un cambio per parte. Esordio in Serie A per Konatè che rileva Bertolacci. Nell'Inter scocca l'ora di Kovacic. Fuori Cambiasso. Intanto ammonito Perin per perdita di tempo.

70' - Guarin da lontano, ma troppo centrale.

66' - Grande palla di Alvarez, ma sempre attento Vrsaljko!

64' - Applausi per Campagnaro! Sradica il pallone dai piedi di Gilardino e riparte. Steso dall'attaccante, guadagna il calcio piazzato. Primo giallo del match per Gilardino.

62' - Esagera Guarin e commette fallo su Kucka. Comunque tonico in questo secondo tempo l'ex Porto. Le sue accelerazioni stanno cambiando la partita.

60' - Controlla male Cambiasso un pallone al limite dell'area. Brutta partita del Cuchu.

59' - Guarin!!! Che brivido! Va via, mette un pallone teso sulla riga di porta, ma Palacio non arriva per un niente! Incredibile! Poco prima occasione Genoa con Kucka. Buco di Jonathan. Sale di colpi la partita.

57' - Altro fallo di Ranocchia su Gilardino. Bravissimo il centravanti del Genoa.

53' - Subito di testa Icardi! Bell'incornata sul cross di Campagnaro. Attento Perin.

51' - Ecco il primo cambio di Mazzarri. Icardi per Kuzmanovic. L'Inter passa a due punte. si abbassa Alvarez.

50' - Bravo Gilardino a cercare Bertolacci, ma puntuale Handanovic.

49' - Fermato Palacio dall'assistente di Guida! Molti dubbi! Era in porta l'argentino.

47' - Grande giocata di Palacio! Manda Guarin sul fondo, ma Portanova salva in angolo! Alvarez era solo a centroarea.

Già in campo l'undici nerazzurro. Non sembra ci siano, al momento, sostituzioni. Kovacic molto attivo nell'intervallo a bordocampo.

Icardi, Belfodil, Kovacic, tante le possibili opzioni per un'Inter costretta a rischiare. Un pareggio casalingo, contro un modesto Genoa, non sarebbe di certo gradito dall'esigente piazza nerazzurra.

Un primo tempo avaro di spettacolo a San Siro. Una sola occasione di rilievo, creata dal positivo Jonathan. Troppo poco. Mazzarri che ha scelto un undici coperto, dovrà, per forza di cose, cambiare nella ripresa. Palacio, isolato, non è riuscito a incidere. Non basta uno sterile possesso palla per scardinare un ordinato Genoa. Bene Alvarez, tra i più attivi. Nagatomo e Cambiasso sottotono. Con una mediana così priva di idee, pare inevitabile l'ingresso di Kovacic.

45' - Finisce, senza recupero, la prima frazione di gioco.

43' - Kucka di testa! Contrastato, non riesce ad impensierire Handanovic.

42' - Bella sponda di Kuzmanovic, ma ottima chiusura di Antonelli su Palacio.

38' - Ancora Antonelli in angolo. Spingono i nerazzurri, ispirati da Alvarez.

37' - Altro tiro dalla bandierina per l'Inter. Bravo nell'occasione Nagatomo.

36' - Disastroso Guarin! Non calcia dal limite e spreca un'ottima occasione. Il suo cross, lento, si spegne sul fondo.

33' - Ripartenza veloce dell'Inter, ispirata da Juan e Guarin, ma il Genoa si salva in angolo.

32' - Sinistro troppo morbido di Kuzmanovic. Conclusione innocua.

30' - Splendida giocata di Santana su Nagatomo! In difficoltà il giapponese, dominato su quella corsia dal giovane Vrsaljko.

29' - Da lontano prova Lodi, ma nulla di fatto. Pessimo disimpegno di Juan nell'occasione.

26' - Jonathan!! Inter vicinissima al vantaggio! Destro appena largo, a Perin battuto! Bravo Campagnaro a pescare il brasiliano in area.

23' - Mazzarri inverte gli interni di centrocampo. Il tecnico di San Vincenzo cerca la soluzione a un rebus complesso.

19' - Male anche Nagatomo! Emergono i problemi dei nerazzurri sulle corsie, così care a Mazzarri!

17' - Lancio nel vuoto di Ranocchia! L'Inter fatica a trovare i giusti spazi.

14' - Cambiasso allontana senza problemi il pallone messo in mezzo da Lodi.

13' - Primo corner anche per il Genoa. Juan devia il traversone di Vrsaljko.

11' - Grande ribaltamento dell'Inter, ma ottimo Vrsaljko in chiusura! Sul corner, stacca Ranocchia, ma non trova la porta!

10' - Non un grande inizio di Cambiasso! già diversi errori in fase di impostazione dell'argentino.

7' - Ritmi alti dell'Inter. Si vede la mano di Mazzarri. Genoa costretto sulla difensiva.

6' - Perin salva! Bell'anticipo del portiere su Alvarez! Ottima la combinazione Jonathan-Guarin, ma il cross del colombiano è intercettato dall'ex Pescara.

3' - Fase di studio iniziale. Interessante il lavoro di Alvarez. Non solo d'appoggio a Palacio Ricky, ma anche distruttore. Fondamentale il suo lavoro di copertura su Lodi.

18.00 - Squadre in campo. Tra pochissimo si parte!

17.58 - Tutti i nuovi acquisti, ad eccezione di Campagnaro, siedono in panchina nell'Inter. Belfodil, Icardi, Wallace, Taider, Andreolli e Rolando per ora guardano da bordocampo.

17.55 - Cinque minuti al fischio d'inizio. Mazzarri parte quindi con una sola punta, per sfruttare gli inserimenti di Guarin e Cambiasso e soprattutto l'estro di Alvarez, uno dei più positivi nel precampionato. Ma è il momento di Stankovic. 326 volte grazie. Questo recita la maglia del serbo, che saltella in mezzo al campo, salutando i suoi tifosi.

17.47 - Interessante anche il programma serale, con la Roma di Garcia, contestata dai tifosi, impegnata a Livorno, mentre all'Olimpico andrà in scena il big match tra Lazio e Udinese. L'ambizioso Napoli di De Laurentiis ospita il Bologna di Pioli. Lunedì posticipo tra Fiorentina e Catania.

17.40 - Giornata di ricorrenze in casa nerazzurra. Saluta Dejan Stankovic, uomo di carattere e personalità. Un altro pezzo del triplete lascia l'Inter. Festeggia invece la presenza numero 400 Esteban Cambiasso. Spesso sotto accusa lo scorso anno, prova a replicare nel nuovo corso di Mazzarri. Con un motore ormai logorato da anni di sacrifici e rincorse, riuscirà ancora il Cuchu a essere decisivo? Stankovic, Cambiasso e Moratti. Sì, perché potrebbe essere l'ultima da presidente del Massimo tifoso. Accordo in vista con Thohir, mentre Eto'o avvistato a Milano, sfoglia la margherita, riflette e pensa all'ultima, decisiva, scelta.

17.33 - Ma torniamo all'Inter. Esordio casalingo per i nerazzurri. San Siro, tabù negativo lo scorso anno, per ripartire. Mazzarri scioglie i dubbi della vigilia. Icardi, non al meglio dopo l'incontro di coppa col Cittadella, non è nell'undici iniziale. A sorpresa out anche Kovacic. Dentro Kuzmanovic, il serbo pronto a emigrare, trova inaspettatamente una maglia da titolare. Alvarez alza il suo raggio d'azione, appena alle spalle dell'ex Palacio. Il Genoa, come previsto, si affida alla classe di Lodi e alle intatte doti di goleador di Gilardino.

17.24 - Piange il Milan, sorride la Juve. Armata perfetta la squadra di Conte. Con la Supercoppa già in bacheca, arriva il primo successo esterno del nuovo anno. Campo difficile Marassi, campo dove già lo scorso anno cadde la Vecchia Signora. Decide Carlos Tevez, punta di una meravigliosa catena di montaggio. Terminale innescato dalla prorompente fisicità di Vidal e Pogba. Che giocatore il francese! In ombra Vucinic, comparsata finale per Llorente. La sensazione è che contro questa squadra, contro questo tecnico, anche quest'anno ci sia poco da fare.

17.16 - Partiamo dagli anticipi di ieri. Il Milan di Allegri apre la nuova stagione di grande calcio, ma Verona si conferma fatale per i rossoneri. La doppietta di Luca Toni, stronca l'entusiasmo del primo gol del neo arrivato Poli. Difesa assente sui calci piazzati quella del Milan. Si conferma la tendenza della passata stagione. La mancanza di concentrazione resta tallone d'Achille importante per chi ha obbiettivi prestigiosi. Male soprattutto Zapata e con lui Montolivo, capitano e presunto faro rossonero. Balotelli si sbatte, ma non va oltre l'assist dell'uno a zero. Nubi nere sopra Milanello, con alle porte il decisivo ritorno col Psv. Allegri già in bilico, soprattutto dopo alcune discutibili scelte. Quell'El Sharaawy tolto dopo poco più di un'ora, per mettere l'acerbo Petagna, grida vendetta.

17.15 - Benvenuti alla diretta scritta di Inter-Genoa. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi augurano un buon pomeriggio in nostra compagnia.