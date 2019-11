Milan, una qualificazione da 30 milioni

Una partita che vale davvero molto per il Milan e per Max Allegri questa sera (S.Siro, 20:45). Infatti il passaggio del turno comporterebbe un buon introito nelle casse rossonere: si parla di 30 milioni. E’ una sfida tosta dal punto di vista tecnico: è vero che il Milan resta favorito, però gli olandesi non sono da sottovalutare, soprattutto davanti ad un match di tale importanza. I soldi non sono l’unico obiettivo, l’unica motivazione dei giocatori: c’è di mezzo anche l’orgoglio. Dopo lo scorso campionato, con un eccellente girone di ritorno, buttare via questa opportunità sarebbe un peccato.

In via Turati nessuno vuol pensare a questa nefasta possibilitá. L’ottimismo e la fiducia ci sono, e c’è anche la voglia di riscatto dopo l’inizio di campionato non positivo; come ha detto ieri il capitano Montolivo, bisogna cambiare.

Nel match di andata, nonostante tutto, la squadra ha giocato bene, migliorando nel secondo tempo, contro una squadra molto veloce e contropiedista. La difesa resta però il tendine d’Achille, come si è visto nella prima di campionato contro il Verona, é necessario spirito di sacrificio per non sbagliare nulla. Intanto Allegri recupererá De Sciglio, che prenderà il posto di Constant, in attesa di sviluppi sulla situazione di Antonini, sempre più fuori dall'unidici titolare.

Il centrocampo presenta note positive che si alternano molto frequentemente ad altre negative. Montolivo, De Jong e Poli hanno giocato bene, un po’ meno Muntari e Boateng. Soprattutto quest’ultimo, molto criticato dai media. Anche Nocerino non pare esser tornato in forma; durante questa estate è stato a lungo sotto i riflettori, ma Galliani non ha voluto cederlo. Un’altra pedina recuperata in tempo per questa sfida è Robinho, la cui situazione non è molto chiara.

IN attacco come sempre l'uomo piú importante rimane Balotelli: da El Shaarawy ci si aspetta di piú: a segno nel match di andata, a Verona è tornato a perdersi. Allegri conta molto sul Faraone, e tocca al ragazzo far vedere che è tornato.

Le probabili formazioni per questa sera: