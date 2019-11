Juventus - Lazio in diretta

Bella gara allo Juventus Stadium e vittoria convincente della Juve, padrona del campo per buona parte della gara e in gol due volte nella prima mezz'ora con Vidal. Klose accorciava le distanze poco dopo il 2-0 e la Lazio ha giocato un buonissimo finale di tempo, creando occasioni e chiamando alla parata Buffon. Nella ripresa il 3-1 di Vucinic è arrivato quasi all'improvviso, con la Juve che sembrava un po' ferma. Da lí in poi nessun problema per i bianconeri, aiutati anche da Hernanes, che si faceva espellere per doppia ammonizione con un fallo di mano. La Juve aggancia il Napoli al primo posto con 6 punti. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima diretta su VAVEL.

FINISCE A TORINO, LA JUVE VINCE 4-1 CON DOPPIETTA DI VIDAL E GOL DI VUCINIC E TEVEZ. DI KLOSE IL GOL LAZIALE

90 - La Juve chiude avanti e fa passare il tempo, due minuti di recupero. Cori per Conte

88' - La Lazio ormai si é arresa negli ultimi minuti: peccato perché nel primo tempo aveva giocato bene ed è andata al tiro piú volte. Il terzo gol di Vucinic ha riportato la partita dalla parte della Juve

85' - Fuori anche Barzagli e per la Lazio Klose, dentro Ogbonna e Ederson

84' - Lo stadio aspettava solo il gol di Tevez e l'Apache ha timbrato il cartellino. Secondo gol in due partite in campionato

Velo di Vucinic, finta di Tevez su Cana e palla nell'angolino dal limite dell'area. Esce Vucinic ed entra Quagliarella

80' - GOOOL DI TEVEZ! QUARTA RETE DELLA JUVE!

Prova subito ad andare via il nuovo entrato, subisce fallo. Difficile trovare un posto da titolare in questa Juve, e Isla in panchina è un lusso per i bianconeri

78' - Ancora Buffon coi pugni su una punizione dalla sinistra. Entra Isla nella Juve ed esce Lichsteiner, applauditissimo

75' - Buffon esce sul traversone, manca un quarto d'ora ma la Lazio non sembra aver tanta voglia di continuare

71' - TRAVERSA DI TEVEZ, SAREBBE STATO UN GRAN GOL! Applausi per l'Apache, col sinistro ha cercato di piazzarla all'incrocio

70' - Altro missile di Candreva, gran tiratore. Meglio del precedente, Buffon deve tuffarsi per deviare il rasoterra

68' - Ancora Candreva da lontanissimo, Buffon blocca senza problemi. L'espulsione di Hernanes è stato un colpo durissimo e una vera ingenuitá per il laziale, stava giocando bene

65' - Cambio nella Lazio: entra Ledesma per Biglia. Per la Lazio in dieci adesso é durissima

63' - ESPULSO HERNANES! Ha colpito con la mano invece che di testa, l'arbitro non lo perdona. Secondo giallo ed espulsione

61' - Juve in controllo in questa fase della partita, Pirlo comanda e il centrocampo sta giocando molto bene

57' - La Lazio prova a ricomporsi e si fa vedere davanti ma per poco. Ora non rimane altro che attaccare ai biancazzurri

53' - Primo gol in campionato per Vucinic, finora sempre titolare nelle gare importanti davanti a Llorente. La Juve manovra con piú tranquillitá e spinge indietro la Lazio

51' - ANCORA LA JUVE IN AVANTI, calcio d'angolo e torna l'entusiasmo tra i bianconeri in campo e in curva

49' - GOOOL DELLA JUVE CON VUCINIC! ALTRO ASSIST DI BONUCCI! Arriva all'improvviso il terzo gol della Juve, bravissimo Vucinic a toccare sottoporta sul lancio di Bonucci

48' - Ha iniziato bene la Lazio, ci prova Candreva da lontanissimo e palla fuori. La Juve sembra la stessa del finale di primo tempo, tanti errori e poche idee.

21:50 - INIZIA IL SECONDO TEMPO A TORINO

21:44 - Le immagini dell'anticipo giocato nel pomeriggio, Chievo - Napoli (2-4)

21:37 - Vidal a fine primo tempo: "Ha ragione il mister, devo giocare largo". Gran partita e doppietta per lui, freddissimo davanti a Marchetti per due volte: su assist di Pogba dopo una bellissima azione e pescato da Bonucci tutto solo in area. Era il 24' e la Juve dominava, ma il gol di Klose due minuti dopo ha cambiato tutto e la Lazio ha finito in crescendo impegnando 2-3 volte Buffon.

FINISCE IL PRIMO TEMPO, JUVE AVANTI 2-1 CON DOPPIETTA DI VIDAL E GOL DI KLOSE

Lulic fa una bella cosa e cerca Klose sul secondo palo, Chiellini lo anticipa di poco

45' - Legnata di HERNANES e Buffon deve ancora respingere coi pugni. Gran finale della Lazio

44' - Candreva ci prova da 30 metri su punizione, gran tiro che passa vicino al palo, Buffon era sulla palla

42' - La Juve tiene il pallone in questi minuti ma senza creare pericoli

38' - Hernanes e Candreva sono un bello spettacolo quando combinano. Hernanes poi si becca un giallo per fallo inutile su Asamoah. Possesso palla molto equilibrato in questa fase della partita. Il gol di Klose ha raffreddato la Juve togliendole un po' di tranquillitá Giallo per Bonucci

37' - Hernanes ci prova, blocca Buffon: sono giá 6 i tiri in porta dei laziali. Poi Vucinic al volo, palla deviata in angolo da Cavanda

35' - Radu da lontanissimo, Buffon deve deviare in angolo. Forse la palla sarebbe uscita

34' - Petkovic piú rilassato adesso. Hernanes molto attivo, gran bel giocatore: lui e Klose sono i migliori finora nella Lazio

31' - Lulic fa partire un missile dai 25, Buffon lascia sfilare sul fondo

28' - Partita riaperta e lo Juventus Stadium è rimasto gelato per qualche secondo: gran match finora e la Lazio alla quarta occasione ha colpito. Buffon ha respinto un tiro rasoterra e Klose ha messo dentro da pochi metri. 2-1

26' - GOOOOL! KLOSE ACCORCIA PER LA LAZIO!

Ancora freddissimo Vidal davanti al portiere, ma questa volta la difesa della Lazio lo ha lasciato solissimo. Petkovic si arrabbia con Hernanes, l'uomo era suo. Ma tutta la difesa si è dimenticata del cileno. Bello il lancio di Bonucci

GOOOOLLLL! RADDOPPIO DELLA JUVE ANCORA CON VIDAL!

24' - La Juve sta giocando bene ma ha giá concesso 3 occasioni ai laziali: si aprono gli spazi, bella partita. Tevez va via sulla destra ma il suo cross non trova nessuno sul secondo palo. Numero di Tevez su Lichsteiner

22' - Novaretti gira di testa sul secondo palo ma non c'è nessuno dei suoi e non trova la porta

21' - Marchetti ancora costretto a intervenire ma poi é BUFFON A DOVER DISTENDERSI sul tiro di CANDREVA, Lazio pericolosa

19' - La Lazio ha perso subito l'entusiasmo dei primissimi minuti e ora la Juve comanda il gioco e tiene il pallone

15' - Splendida azione della Juve iniziata da Chiellini, poi Asamoah e Tevez fino all'assist di Pogba per Vidal. Tocco di esterno destro morbidissimo davanti a Marchetti, Juve in vantaggio

GOOOOOL DELLA JUVE! GRANDE AZIONE E GOL DI VIDAL!

14' - Petkovic chiede ai suoi di stare piú alti, di non farsi schiacciare.

11' - Lichsteiner riceve in area e prova il tiro dalla destra, un difensore si immola. Grande Juve adesso, ma la Lazio c'è

9' - Tevez attivissimo, corre come un matto. Vidal ci ha provato da fuori, palla altissima

7' - Bravissimo Tevez, chiede e ottiene il triangolo con Vucinic e poi va a terra in area, ma non c'è niente. Buon ritmo per Juve e Lazio

3' - Vucinic pescato benissimo da Pirlo in area, gran controllo del montenegrino ma Marchetti riesce a chiudere

Prima occasione per la Lazio, partita bene e con grande convinzione. Lo 0-4 di Supercoppa brucia ancora

2' - BUFFON SU HERNANES! GRAN BOTTA DI SINISTRO E BUFFON DEVE VOLARE

2' - Fischiato il fuorigioco a Tevez, di pochissimo. Marchetti comunque aveva parato la conclusione centrale

20:47 - INIZIA LA PARTITA! LA JUVE GIOCA IL PRIMO PALLONE

20:44 - Le squadre sono a centrocampo, tra poco si comincia. Lazio in maglia gialla, Juve in bianconero

20:42 - Pochissimi minuti all'inizio del match, ecco le formazioni ufficiali. Juve con Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah, Tevez, Vucinic. La Lazio risponde con Marchetti; Cavanda, Novaretti, Cana, Radu; Biglia; Candreva, Gonzalez, Hernanes, Lulic; Klose

20:38 - Nell'altro anticipo giocato alle 18:00 il Napoli ha vinto a Verona una bella partita finita 4-2 per gli azzurrri con grande prestazione di Hamsik e gol finale di Higuain

20:25 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus – Lazio, l’anticipo serale di questa seconda giornata di serie A. La rivalità tra le due squadre è aumentata negli ultimi tempi e la finale di Supercoppa stravinta dalla Juve in agosto rappresenta un precedente con il quale la Lazio si sará confontata in settimana. Non solo perché i tifosi si aspettano una rivincita, ma anche perché le due squadre si conoscono bene e una delle chiavi del match saranno le decisioni di Conte e Petkovic.

L’allenatore della Juve si è lamentato della cessione di Matri nell’ultima conferenza stampa: “La sua partenza ci ha indeboliti e ha rafforzato il Milan. È stata una decisione che ho dovuto subire, come quella di cedere Giaccherini. Osa siamo meno forti. Chi dice che il divario tra noi e le altre è aumentato mi lascia perplesso”. Non è la prima volta che Conte lancia messaggi chiari alla societá. Fin dal primo giorno alla guida della Juve ha sempre parlato con molta sincerità e sapendo di dovere rispetto ai tifosi.

Anche per questo ha commentato cosí le parole di Marotta, secondo cui spendere non è sempre garanzia di successo: “Mi piacerebe per una volta poter spendere 100 milioni per un giocatore. Quelle di Marotta sono state parole di circostanza: loro hanno un carro armato, noi un’automobile”. Il mercato si chiude lunedì, chissà che questo non sia un modo per spingere la societá a comprare un altro giocatore in extremis.

E non è detto che Matri sia stato l’ultimo attaccante bianconero a partire; si parla di un interesse di Arsenal e West Ham per Quagliarella, e la societá potrebbe accettare una buona offerta, per la cessione o il prestito oneroso. Sulla partita con la Lazio Conte ha dichiarato che “tra noi e loro non c’è molta differenza e sará una partita diversa da quella in Supercoppa”. Conte dovrebbe riproporre la stessa formazione che ha vinto a Marassi, con Tevez e Vucinic davanti e Llorente in panchina. Scelte obbligate a centrocampo, con Pogba, Pirlo e Vidal a costituire il nucleo e supportati sulle fasce da Asamoah e Lichsteiner.

La Lazio non vince a Torino dal 2009, semifinale di Coppa Italia, e in campionato addirittura da 11 anni. Dopo la brutta batosta in Supercoppa e la sofferenza patita nel primo turno contro l'Udinese, Petkovic chiede più concentrazione, concretezza ed equilibrio mentre fuori dal campo rimane alta l'aspettativa per l'epilogo della trattativa col Galatasaray per Yilmaz. L’ambiente laziale, come Antonio Conte del resto, è ancora concentrato sul mercato e spera nell’arrivo dell’attaccante turco. L’ultima offerta del club è di 13 milioni piú Floccari e Ciani.

All’esordio con l’Udinese la Lazio è riuscita a vincere (2-1) ma senza brillare e soffrendo nel finale. Contro i friulani Petkovic schierò un 4-4-1-1, e dovrebbe ripetere lo schema questa sera, con Candreva libero di spaziare alle spalle di Klose. Non hanno viaggiato a Torino Ciani e Konko, e anche Felipe Anderson non è in buone condizioni. Nei precedenti a Torino in campionato la Juve comanda con 18 vittorie, con 10 pareggi e 8 successi laziali.