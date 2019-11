Il Verona non vuole fermarsi

Nessuno avrebbe mai pensato ad un debutto migliore. Vittoria in casa contro il Milan dopo 11 anni senza Serie A. Insomma, per una neopromossa è davvero tanta roba. Siamo ancora all’inizio, ma il Verona ha dimostrato di essere un’ottima squadra che vuole continuare a stupire. La prossima avversaria è la nuova Roma di Rudi Garcia che alla prima giornata è andata a vincere sul campo del Livorno. Una sfida difficile che metterà ulteriormente alla prova la forza e le ambizioni della squadra scaligera.

Sognare è gratis - L’euforia intorno al gruppo è alle stelle. La campagna abbonamenti sta andando a gonfie vele. Sono già state staccate 16.031 tessere, ma il numero è destinato a salire. Il sogno è migliorare il primato assoluto, datato 1984-85, l’indimenticabile anno dello scudetto: 17.553 abbonamenti. La vendita proseguirà fino a giovedì prossimo, termine definitivo per la sottoscrizione delle tessere. Facile pensare che con una vittoria all’Olimpico la fatidica soglia possa essere superata. Una vittoria che manca dal 23 marzo 1969: finì 2-1, grazie ad una doppietta di Sandro Vanello. Dal 1989, invece, l’Hellas non torna dalla partita con i giallorossi con un risultato utile: pareggio per 0-0. Da allora sono arrivate soltanto sconfitte per i gialloblu: 5-2 nel 1990, 1-0 nel 1992, 4-3 nel 1997 – e 5-3 in Coppa Italia -, 3-1 nel 2000 e nel 2001, 3-2 nel 2002. Insomma, un vero e proprio tabù. A Toni&Co. il compito di infrangerlo. Unica note negativa della settimana sta nella multa di 40.000 euro rimediata dal club per le intemperanze dei tifosi rilevate dal giudice sportivo Gianpaolo Tosel. Immediato il ricorso della società.

Calciomercato - Il Verona anche negli ultimi giorni di mercato è sempre attivo. Il prossimo obiettivo è Juan Manuel Iturbe, attaccante argentino del 1993 del Porto, reduce da mezza stagione al River. La trattativa è avviata (prestito con diritto di riscatto), i contatti vanno avanti. Il direttore sportivo Sean Sogliano proverà nelle prossime ore ad ottenere l'ok dal suo procuratore Gustavo Mascardi. Missione compiuta, invece, per il difensore Rafael Marques dell'Atletico Mineiro, che arriva in veneto in prestito con diritto di riscatto.