Catania - Inter 0-3 in diretta

Con un grande secondo tempo l'Inter espugna il Massimino e resta a punteggio pieno. Stupisce la sicurezza dei nerazzurri, impauriti solo qualche mese fa. Perfetta la fase difensiva, orchestrata da un gigantesco Campagnaro. Sempre più leader Alvarez, autore di un fantastico gol, determinante Palacio, che dopo il vantaggio del primo tempo, ispira il raddoppio di Nagatomo. Ora la pausa di due settimane, prima della sfida d'alta quota contro la Juve di Conte. Resta a secco invece il Catania. Passo indietro per gli uomini di Maran, dopo la buona prestazione di Firenze.

93' - Finisce qui con l'ultimo squillo di Belfodil cancellato da Andujar! Inter batte Catania 3-0!

91' - Belfodil si divora il 4-0!! Campagnaro mette un pallone perfetto, ma l'esterno del centravanti nerazzurro termina a lato!

90' - Saranno tre i minuti di recupero.

89' - Impietrito Maran! In piedi davanti alla panchina, prova a scuotere i suoi. Vuole evitare un passivo più ampio il tecnico del Catania.

86' - Nagatomo divora un contropiede cinque contro tre! Pessima gestione del giapponese!

83' - Spazio anche per il diciannovenne Wallace. Esce Jonathan, uno dei migliori.

80' - GOOOOOLLLLLL!!! ALVAREZ!!! Gol fantastico! Accelerazione mostruosa e poi sinistro incrociato che bacia il palo e si insacca in rete! Meraviglioso! Ciliegina sulla torta di una partita di sacrificio!

78' - Belfodil! Devia in rete il tiro di Palacio, ma il guardalinee segnala il giusto off side! Spento l'entusiasmo del giovane francese!

75' - Il Catania ci prova a folate, con l'entusiasmo di Doukara, ma è poca cosa.

72' - Doukara durissimo su Nagatomo! Giallo sacrosanto!

70' - Smanaccia due volte Handanovic! Bravissimo Rolin a destra! Rischia l'Inter! Monzon non trova il sinistro vincente!

67' - A metà secondo tempo ecco Belfodil, una delle scommesse nerazzurre.

65' - Guadagna un piazzato Guarin. A breve uscirà il colombiano, pronto all'esordio Belfodil. Ammonito intanto Andujar per una spinta su Palacio. Doukara per Leto nel Catania.

62' - Costretto a un altro cambio Maran. Alvarez non ce la fa, dentro Rolin. Padroni di casa che sembrano aver accusato il colpo, dopo il 2-0 di Nagatomo.

56' - GOOOOOLLLLL!!! NAGATOMO!!! Raddoppio dell'Inter! Campagnaro recupera splendidamente palla, Jonathan trova Palacio, che disegna il cross per il giapponese! Secondo gol per Yuto Nagatomo in campionato! Si fa dura ora per il Catania.

53' - Castro! Calcia male, ma Inter posizionata male in questa circostanza! Respinge Juan.

52' - Bell'idea di Maxi Lopez, che si gira subito, ma non trova nessuno! Carambola insidiosa però in area nerazzurra!

49' - Andujar grande su Nagatomo! Dubbi però sul contatto in area etnea! Con Palacio travolto da Alvarez al momento del colpo di testa! Sembra rigore!

48' - La prima conclusione è dell'Inter. Sballato il destro di Palacio, dopo una buona combinazione con Guarin.

Squadre in campo per la seconda frazione. Interessante vedere il nuovo Catania, molto più sbilanciato con l'innesto di Maxi Lopez.

Bel primo tempo al Massimino. Ritmi frenetici in avvio, col Catania, trascinato da Leto, spesso pericoloso. Poca concretezza sotto porta per gli uomini di Maran. Col passare dei minuti l'Inter trova le contromisure e cresce. Splendido il vantaggio nerazzurro. Iniziativa di Jonathan sulla destra e tap in vincente di Palacio. Giocata superba del brasiliano ad eludere Monzon prima dell'assist decisivo. Il Catania impiega qualche minuto per reagire, ma non spaventa Handanovic. Nel finale di frazione calano i ritmi. Gioco spezzettato e due infortuni. Out Izco e Kovacic, in campo Maxi Lopez e Taider.

46' - Primo tempo che si conclude col giallo a Spolli. Brutto fallo sul lanciato Palacio.

44' - Deve lasciare il campo anche Kovacic! In campo Taider. Sfortunato il gioiellino croato. Saranno due intanto i minuti di recupero.

43' - Bella combinazione Castro-Leto! Nagatomo stende quest'ultimo e finisce sul taccuino di Damato. Primo giallo del match.

42' - Eccolo il cambio. Maxi Lopez in campo. Catania nettamente più sbilanciato.

41' - Izco non ce la fa. Pronto Maxi Lopez.

40' - Non sta benissimo Kovacic. Mazzarri manda a scaldare Taider.

39' - Rischia il giallo Alvarez! In ritardo da dietro su Spolli.

35' - Sponda di Bergessio, ma il sinistro di Leto termina altissimo.

34' - Angolo per il Catania. Destro a giro di Almiron, deviato. Handanovic sorpreso nell'occasione.

32' - Castro salta Juan e mette dentro, ma non arriva nessuno! Torna a farsi pericoloso il Catania!

30' - Tachtsidis! Che brivido per Handanovic! Sinistro bellissimo dal limite! Palla appena fuori. Brutta palla persa da Kovacic nell'occasione!

27' - Bravissimo Kovacic a raddoppiare su Leto. Arginata la prima arma offensiva dei padroni di casa.

26' - Il Catania ora fa fatica. Ranocchia domina sui palloni alti. Inter in controllo.

21' - Altra occasione Inter! Guarin apre male per Nagatomo, sciupando un ghiotto contropiede!

20' - GOOOOOOLLLL! Palacio! Inter in vantaggio! Ma cosa ha fatto Jonathan??? Straordinario dribbling del brasiliano che appoggia in area per l'argentino a cui spetta solo il compito di spingere il pallone in rete!

15' - Partita adesso in equilibrio. Crescono Guarin e Alvarez!

11' - Jonathan! Destro potente, ma si salva il Catania! Che risposta dell'Inter!

10' - Leto incontenibile, ma non trova il passo davanti ad Handanovic!

7' - Castro!! Salta secco Juan e calcia in porta, ma Handanovic è attento! Sul ribaltamento di fronte bell'iniziativa di Jonathan, ma non riesce a concludere Palacio.

6' - Arriva anche il primo tiro verso la porta dei padroni di casa! Bergessio prova a incrociare, ma Nagatomo devia e accomoda per Handanovic.

5' - Alvarez salta Izco, ma calcia male, strozzando il tiro. Nessun problema per Andujar.

3' - Inizio di personalità del Catania. Come a San Siro contro il Genoa invece non una grande partenza di Guarin.

20.45 - Compagini al centro del terreno di gioco. Stretta di mano tra i due capitani. Si parte al Massimino!

20.40 - Ma torniamo a Catania. Cinque minuti al fischio d'inizio. Squadre negli spogliatoi, ormai prossime all'ingresso in campo.

20.35 - Ore calde anche sull'altra sponda di Milano. Sembra tutto fatto per il ritorno in rossonero del figliol prodigo Kakà. Milan pronto a privarsi di El Sharaawy, mai troppo amato, per puntare su Ozil, in uscita da Madrid. Difficile però arrivare al tedesco, visto l'interesse di molte big d'Europa.

20.28 - Altra vittoria invece per la Roma di Garcia nella gara disputata questo pomeriggio. Un primo tempo sottotono, poi salgono di colpi i tenori giallorossi. Una deviazione sfortunata di Cacciatore devia in rete il cross di Maicon e lì decolla la partita. Poco dopo arriva il gioiello di Pjanic, prima del primo sigillo con la nuova casacca del serbo Ljajic. Gol, vittorie, entusiasmo. La partenza di Lamela pare già un lontano ricordo.

20.21 - Negli anticipi di ieri ennesima prova di forza di Juve e Napoli. I partenopei hanno espugnato Verona, travolgendo 4-2 il Chievo. Devastante la squadra di Benitez, infarcita di talento. Higuain, Callejon, soprattutto Hamsik. Qualche amnesia dietro però. In altri contesti potrebbe costare cara. Che dire della Vecchia Signora, che rifila altri quattro schiaffi alla malcapitata Lazio di Petkovic. Una macchina perfetta, illuminata dalla coppia Vidal-Pogba e dall'estro sopito di Vucinic. Affamata, come il suo tecnico, motivatore astuto.

20.15 - Intanto continua il mercato in casa Catania. Ufficializzata la cessione per 5 milioni di Barrientos. La società di Pulvirenti dovrebbe sostituirlo con l'ottimo Plasil.

20.09 - In conferenza stampa Mazzarri ha parlato dei nuovi arrivati. Colpito da Taider il tecnico di San Vincenzo. Saphir è risultato il migliore nei test fisici e stuzzica parecchio l'ambiente Inter. Più cauto invece l'ex condottiero del Napoli sul giovane Wallace. Arrivato in prestito dal Chelsea, ancora giovanissimo, deve assorbire i difficili movimenti richiesti a un esterno in un modulo complesso come il 3-5-2.

20.06 - Proprio Kovacic illuminerà l'Inter di Walter Mazzarri questa sera. Il croato ha convinto il tecnico nella rifinitura e sarà in campo dal primo minuto. Il modulo sarà lo stesso visto inizialmente a San Siro, con una prima punta, Palacio, e un trequartista a supporto, Alvarez. A Guarin il compito di spaccare in due la difesa di casa, con le consuete accelerazioni. Confermato il blocco difensivo davanti ad Handanovic, Campagnaro-Ranocchia-Juan.

20.01 - Primo vero esame per l'Inter di Mazzarri. Dopo l'agevole esordio casalingo col Genoa, arriva la difficile trasferta del Massimino. Campo ostico, avversario di livello. Il Catania è da anni splendida realtà del calcio italiano. Ceduto Lodi al Genoa, gli etnei si sono affidati all'ex Roma Tachtsidis, assorbendo senza problemi anche la partenza di Gomez. La sconfitta d'esordio al Franchi, con la Fiorentina di Montella, non deve trarre in inganno. Un undici già in palla quello di Maran. Nell'Inter le note liete hanno il giovane volto di Icardi, Taider, Kovacic. Futuro roseo.

