Roma - Verona in diretta

Bella prestazione della Roma in questo esordio all'Olimpico: tre gol e potevano essere di piú. Tutto ha funzionato a meraviglia e Ljalic si è presentato ai tifosi con un gran bel gol che ha chiuso il match. La difesa ha subito pochissimo e i giallorossi hanno creato molte occasioni giá nel primo tempo, con Rafael bravissimo a salvare su Gervinho, Florenzi e Strootman. Dopo dieci minuti della ripresa arrivava il vantaggio con un cross basso di Maicon deviato da Cacciatori, poi il raddoppio di Pjanic con uno splendido pallonetto. Il Verona finiva lí dopo aver giocato un discreto primo tempo. Il terzo gol è stato di Ljacic, entrato al 55' e subito in rete con un bel tiro dai 20 metri. Roma a 6 punti insieme a Napoli e Juve in attesa delle altre partite che si giocheranno alle 20:45, tra cui Catania - Inter che potrete seguire in diretta su VAVEL

FINISCE ALL'OLIMPICO, GRAN PARTITA DELLA ROMA E VITTORIA NETTA PER 3-0

91' - Totti va vicino al quarto, lo avrebbe meritato ma il suo tiro di prima è altissimo.

90' - Tempo scaduto all'Olimpico, ormai si attende solo il fischio di chiusura. Applausi e cori per una bella Roma. Tre minuti di recupero

85' - Strootman salva sulla linea un tiro a colpo sicuro su azione d'angolo. Cantano i tifosi giallorossi, la squadra ha risposto pienamente alle aspettative

82' - ROMA VICINA AL QUARTO GOL, altra gran palla di Totti per Gervinho, tocco altruista per Ljalic, Rafael para il tiro in uscita

80' - Dieci al termine, Roma in totale controllo della partita, lascia sfogare un po' il Verona ma il match è chiuso

78' - La Roma reclama un rigore, Ljacic messo giú da due difensori appena entrato in area, contatto dubbio. Gran palla di Totti

77' - TRAVERSA DEL VERONA SU GRAN TIRO DI SALA, il Verona cerca il gol della bandiera

75' - Esce Toni e dentro Cacia. Applausi per Toni di tutto lo stadio. Ha tenuto in piedi da solo l'attacco del Verona,

74' - Miracolo di Rafael su Gervinho! Uno contro uno e il portiere respinge con un gran riflesso

72' - Secondo cambio nella Roma, esce Pjanic e dentro Bradley. Gran gol di Pjanic, sicuramente sará uno dei migliori della giornata

71' - Il Verona è praticamente scomparso dal campo dopo il primo gol, e il raddoppio due minuti dopo è stato una mazzata

70' - Grande entusiasmo all'Olimpico e gara praticamente chiusa per la Roma, applausi per tutti e cori per Totti

68' - Discesa di Ljalic e gran botta dai 20 metri, palla nell'angolino basso, non poteva cominciare meglio di cosí

66' - TERZO GOL DELLA ROMA!! LJALIC, ALL'ESORDIO SEGNA UN GRAN GOL!

65' - In cinque minuti la Roma ha indirizzato la partita, ma continua ad attaccare mentre ci sono due cambi nel Verona: escono Donati e Jankovic, dentro Juanito e Sala

61' - Roma in trance agonistico, altra occasione e paratona di Rafael su Balzaretti

60' - ... e Gervinho si mangia il terzo gol tutto solo davanti a Rafael! Verona colpito durissimo

Un cucchiaio alla Totti da venti metri, Rafael pescato fuori dai pali. Splendido gol e l'OLimpico si rilassa

58' - GOLAZO DI PJANIC! RADDOPPIO DELLA ROMA!

57' - La deviazione è di Cacciatori, ma grande merito a Maicon e Strootman per questo vantaggio romanista

56' GOOOOL DELLA ROMA! È UN AUTOGOL SUL CROSS BASSO DI MAICON!

54' - Si riavviva la partita, la Roma continua a cercare il gol incessantemente, difesa del Verona sotto pressione

52' - Ed ecco che entra Ljalic, l'atteso nuovo acquisto. Esce Florenzi, applausi per entrambi

51' - Percussione di Martinho, fermato all'ultimo momento. Tra i migliori contro il Milan, oggi non sta avendo lo stesso spazio. FLORENZI DI TESTA alza di poco sulla traversa

48' - Totti cerca l'intesa con Gervinho, giocatore velocissimo che vince quasi sempre l'1 contro 1. L'ex Arsenal gioca a sinistra con Florenzi a destra e Totti in mezzo

19:02 - INIZIA LA RIPRESA ALL'OLIMPICO

19:00 - Sta per iniziare la ripresa. Una buona Roma nel primo tempo, volenterosa e vicina al gol con Florenzi, Totti e Gervinho, i migliori finora. Il Verona ha cercato di difendersi con ordine e di cercare la testa di Toni lá davanti, e deve ringraziare Rafael per i 3-4 interventi non facili

FINISCE IL PRIMO TEMPO, BUONA PARTITA ALL'OLIMPICO MA ANCORA 0-0

42' - La migliore occasione l'ha avuta Florenzi dopo un minuto, solo davanti a Rafael ha messo fuori. Gervinho si è fatto vedere in una sola occasione, per il resto Totti è il migliore finora nei giallorossi. Giallo a Florenzi

39' - ANCORA RAFAEL SU STROOTMAN! BEL TOCCO DI TOTTI E SINISTRO DENTRO L'AREA, Rafael blocca con una mano

36' - Legnata di Strootman da fuori, palla forte e rasoterra, a lato di un metro. Meno di dieci al finale del primo tempo, la Roma ha avuto diverse occasioni poi ha un po' rallentato

35' - Mandorlini concentratissimo dá istruzioni ai suoi. La vittoria sul Milan all'esordio è stato il miglior modo di tornare in Serie A per il Verona dopo 11 anni

33' - Buona azione Totti - Maicon, la Roma guadagna un angolo ma nessun pericolo per Rafael

30' - Continua il forcing della Roma, Rafael ha moltissimo lavoro. Stanno giocando bene i giallorossi, Verona un po' in difficoltá. Giallo per Balzaretti

28' - Toni riesce a colpire di testa sul lungo cross, palla fuori ma non di molto. É solo contro la difesa della Roma

27' - PARA RAFAEL SU TOTTI! ALTRO GRANDE INTERVENTO DEL PORTIERE DEL VERONA

26' - Tocca il pallone la Roma e cerca di arrivare in area con combinazioni e palla a terra, ora punizione al limite per fallo su De Rossi, proverá Totti

21' - Roma che attacca e Rafael è giá dovuto intervenire un paio di volte: anche col Milan il portiere aveva fatto un'ottimapartita

19' - Toni è sempre pericoloso lá davanti, lo cercano appena possono per uscire dal forcing della Roma

15' - GRAN TIRO DI DE ROSSI DA LONTANISSIMO, Rafael respinge con i pugni, che botta!

13' - Ljalic inquadrato in panchina, c'è attesa per il suo debutto dopo la lunga trattativa con la Fiorentina e Garcia potrebbe dargli spazio nel secondo tempo

11' - Verona attento finora, aspetta la Roma nella sua metá campo e ogni tanto ha anche provato ad uscire, chiamando De Sanctis all'uscita

8' - PJANIC DAI 25 METRI, BELLA PARATA BASSA DI RAFAEL E NON ERA FACILE

7' - Maicon guadagna un angolo e sugli sviluppi Castan colpisce di testa ma il pallone sfila alto. Qualche errore di palleggio per la Roma

5' - GERVINHO SULLA DESTRA, bel dribbling e sassata rasoterra in mezzo, Rafael è bravo a deviare

4' - Subito grande occasione per i gialorossi, era un gol da segnare

3' - OCCASIONISSIMA PER FLORENZI! AGGANCIA IL PALLONE ED È SOLO DAVANTI AL PORTIERE MA IL SUO TOCCO È A LATO

Inizia la partita! la Roma gioca il primo pallone

17:57 - Pochissimi minuti al via, le squadre stanno per entrare in campo. Nella Roma c'è dunque Gervinho dal primo minuto, Ljalic è in panchina. Toni - Martinho - Jankovic è il tridente del Verona

17:53 - É soprattutto la prima gara all'Olimpico per l'allenatore Garcia e tanti nuovi giocatori. Il primo impatto con il pubblico romanista, oggi comunque menomato per la squalifica alla Curva Sud per i cori razzisti a Balotelli del maggio scorso

17:51 - Sono 48 i precedenti tra Roma e Verona con 23 vittorie a 9 per i giallorossi e 16 pareggi

17:48 - E questa è la formazione ufficiale del Verona: Rafael; Romulo, Maietta, Moras, Cacciatore; Jorginho, Donati, Hallfredsson; Jankovic, Toni, Martinho

17:45 - Un quarto d'ora circa all'inizio, ecco le formazioni ufficiali. Roma con De Sanctis; Maicon, Castan, Benatia, Balzaretti; Pjanic, De Rossi, Strootman; Gervinho, Totti, Florenzi

17:00 - Roma – Verona (18:00, inizio diretta 17:45), é l'anticipo di questa domenica in cui tutte le altre partite di questa seconda giornata di Serie A si giocheranno alle 20:45. Entrambe hanno vinto all’esordio: i giallorossi sono passati a Livorno con i gol di De Rossi e Florenzi, mentre il Verona ha vissuto una grande giornata sabato scorso battendo il Milan 2-1 con doppietta di Toni.

L’ambiente giallorosso ha il morale alto dopo i primi tre punti e l’arrivo di Ljalic dalla Fiorentina. Garcia potrebbe farlo esordire dall’inizio o metterlo a partita in corso, in ogni caso il suo arrivo a Trigoria ha portato entusiasmo e l’Olimpico si aspetta ovviamente una buona prestazione dalla squadra in questo esordio casalingo. A 24 ore dalla chiusura del mercato non sono esclusi altri colpi, mentre è tramontata definitivamente la possibilitá di una cessione di De Rossi.

Per il tecnico Garcia sarà la prima partita in casa da tecnico della Roma, ma non sarà l'unico. Con lui infatti ci saranno molti degli acquisti estivi che hanno rivoluzionato la rosa. De Sanctis, Maicon, Benatia, Strootman e probabilmente uno tra Gervinho e Ljajic sará titolare.

Gracia ha chiesto e ottenuto negli ultimi giorni che la panchina della Roma fosse quella piú vicina alla Curva Sud: oggi peró il settore sará chiuso per i cori razzisti contro Balotelli nel match giocato a maggio.

Il Verona di Mandorlini si propone come una delle sorprese del campionato dopo l’ottima prestazione al Bentegodi contro il Milan. “La Roma è una squadra di grande talento, ha in Totti l’unico grande campione e l’ultima bandiera del calcio italiano. Sarà durissima” ha avvertito l’ex giocatore dell’Inter nella conferenza stampa prepartita. Mancherá sicuramente Albertazzi, con problemi muscolari, e al suo posto a sinistra giocherá Cacciatore.

“Stiamo bene ma la Roma avrà grandi motivazioni. Maicon per tanto tempo è stato il miglior terzino destro al mondo, Pjanic è un giocatore che mi piace tantissimo, e Florenzi è uno dei giovani più bravi in assoluto”. Molta umiltà dunque da parte di Mandorlini, che cerca di smorzare l’entusiasmo e mantenere la squadra con i piedi per terra. Toni è diventato subito un idolo dei tifosi veronesi, attesi in massa all’Olimpico. “Toni e la Nazionale? Luca sta bene, ci sta dando molto. Ma pensiamo a preservarlo per noi” ha detto il mister sul grande stato di forma della punta. Dopo la vittoria sul Milan la societá ha riaperto la campagna abbonamenti: sono quasi 16.000 le tessere vendute finora.