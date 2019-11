Atalanta - Torino in

22.45 Vittoria non pienamente meritata dalla squadra di Colantuono, i ragazzi di ventura hanno giocato meglio, ma questo è il calcio!

22.40 E' finita!

90.00 Espulso Ventura perchè si è lamentato con Bergonzi ha dato 3' di recuperi, l'allenatore granata gli ha ritenuti pochi ritenendoli pochi (ha ragione).

87.00 Esce Immobile entra Meggiorini.

82.00 Entra Farnerud esce Basha

81.00 GOOOLLLL! Di Lucchini su calcio d'angolo, partita virtualmente chiusa.

70.00 Fallo di Lucchini per Cerci che avanzava in velocità, giallo per il neroazzuro

64.00 Su punizione prende traversa El Kaddouri, punizione provocata da Yepes per aver fermato Larrondo lanciato in area, il neroazzuro si prende l'ammunizione.

60.00 Esce Glik ed entra Cerci.

57 GOOOLL! Segna l'Atalanta dopo un po' di confusione in area ci mette il piede Stendardo e segna.

54.00 Azione dell'Atalanta Glik spazza fuori angolo per i neroazzuri

53.00 Immobile avanza, ostruzione dal limite, l'arbitro concede il vantaggio, ci arriva Larrondo che però calcia fuori

52.00 Angolo nenche battuto perchè l'arbitro ferma per una punizione a sfavore del Toro dopo che Immobile ha strattonato un giocatore neroazzuro

51.00 Angolo per il Toro, dopo una bella azione di El kaddouri.

50.00 Pugno di Denis a Darmian, non vede nessuno, possibile la prova TV

47.00 Punizione dell'Atalanta laterale, viene ammonito il terzino granata

46.00 D'Ambrosio lancia per Larrondo, che avanza prova il tiro ma va fuori di poco, da l'illusione del goal.

45.00 Partiti, iniziato il secondo tempo!

21.45 Meglio il Toro, dell'Atalanta, la squadra di Colantuono aveva iniziato meglio poi verso la fine il Toro ha avuto diverse occasioni e ha sfiorato più volte il goal.

45.00 Nulla di fatto sulla punizione, è finito il primo tempo!

45.00+1 Punizione dal limite per il Toro, si litiga per chi la deve batte

38.00 Immobile in mezzo per D'ambrosio che tutto solo prova il colpo di testa, Consigli si supera

37.00 TRAVERSA per il Toro, sullo sviluppo del calcio d'angolo. Larrondo ci mette il piede ma la palla impenna sulla traversa

36.00 Raimondi mette in mezzo, Rodriguez spazza, la palla arrriva ad El Kaddori che parte in velocità, tira ma para Consigli, calcio d'angolo

32.00 Angola dell'Atalanta spazzato fuori dalla difesa del Toro, nuovamente angolo

31.00 Palla in area per Denis che stoppa al volo si gira e tira e Padelli fa una gran parata

26.00 Il Toro continua a spingere, ma c'è sempre il muro neroazzuro che non ne fa passare una

23.00 Ancora nulla di fatto a Bergamo, un paio di azioni per squadra ma nulla di che

01.00 Punizione per l'atalanta battuta, la difesa granata butta fuori angolo per la squadra di Colantuono, ma Padelli spazza

20.45 Partiti!

20.43 Squadre entrate in campo

20.37 Veniamo informati in questo momento che Cerci è stato convocato da Prandelli, in Nazionale

20.36 Ci pervengono notizie riguardante l'esclusione di Cerci, sembra abbia un problema muscolare

20.35 Invece queste sono le parole del tecnico neroazzuro Stefano Colantuono: "Giusto pensare solo al Torino, una squadra compatta, che concede poco, abile a difendere e ripartire tutti insieme. Occhio a Cerci, giocatore da top club. Cercheremo di fare una buona gara, ritrovando le nostre qualità e cercheremo di vincere perchè alla fine sono i punti che contano. Le critiche ci stanno, ma a volte si iscrive senza sapere certe cose".

20.25 Giampiero Ventura non si è presentato in conferenza stampa, ma ha parlato il terzino destro granata, titolare oggi, Matteo Darmian, ecco il video della sua intervista

20.18 FORMAZIONI UFFICIALI: Atalanta (4-3-3) Consigli, Raimondi, Stendardo, Yepes, Del Grosso; Carmona, Cigarini, Kone; Boanventura, Denis, Livaja. A disposizione: Sportiello, Polito, Lucchini, Canini, Maxi Moralez, Baselli, Brienza, Brivio, Gagliardini, Marilungo, De Luca, Nica. All.: Colantuono.

Torino (3-5-2): Padelli; Glik, Rodriguez, Moretti; Darmian, Basha, Vives, El Kaddouri, D'Ambrosio; Larrondo, Immobile. A disposizione: Gomis, Bovo, Farnerud, Cerci, Maksimovic, Pasquale, Bellomo, Meggiorini. All.: Ventura.

20.00 Atalanta-Torino, sfida fra due eterne rivali. I ragazzi di mister Ventura, affronteranno alle 20.45 i neroazzuri di Stefano Colantuono, in una sfida particolare e delicata. Le tifoserie, come tutti sanno, sono rivali da sempre; gli ex del march sono molteplici da Cerci a Basha passando per Brighi ma l’ex principale del match di questa sera è sicuramente Stefano Colantuono, allenatore che a Torino ne ha passate di tutte i colori non ben voluto dalla tifoseria, al Toro Colantuono era partito con una grande squadra, poi però ha mancato l'obbiettivo promozione, perdendo in finale di play-off. Oggi Colantuono vorrà dimostrare quanto vale ai tifosi granata, visto che l'anno scorso ha perso la prima 5-1, la seconda 2-1.